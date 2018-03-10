Эталон цинизма и двойных стандартов от Atlantic Council

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То, что США во всех вопросах, касающихся Украины использует политику двойных стандартов, с помощью таковой оправдывая и обеляя буквально все, что бы не творила постмайданная киевская хунта, общеизвестно. Однако, некоторые, особо яркие пассажи американской пропаганды, авторы которых не делают даже и попыток соблюсти хотя бы минимум приличий, продолжают вызывать недоумение.

Взять хотя бы появившуюся на сайте "неправительственного аналитического центра в области международных отношений" Atlantic Council статью автора явно украинского происхождения Виктора Андрусива - "Право на протест, экстремизм и порядок в государстве". Весь этот вымученный и малохудожественный опус представляет из себя попытку оправдания действий властей, устроивших жесткую "зачистку" палаточного городка "саакашистов" под Верховной Радой Украины. И, более того - обоснованием тезиса о том, что "власть Януковича" можно было свергать любыми методами, а против нынешней протестовать - ни-ни!

"Статья" просто переполнена бесстыднейшим враньем, подтасовками и передергиванием фактов. О какой-либо "объективности" и "незаангажированности" автора, с которыми на словах так носятся мэтры "западной журналистики" и речи нет. Однако, господ из Atlantic Council это не волнует нисколько. Главное, что в писанине Андрусива идеально выдержана "правильная" идеологическая линия. Впрочем, предоставим вам право самим решать насчет степени справедливости наших оценок, ознакомившись с оригиналом:

В воскресенье, 3 марта, власти Украины разогнали более сотни протестующих и разобрали палаточный городок возле здания парламента, игнорируя значительную критику. Несколько десятков палаток более четырех месяцев блокировали одну из самых крупных улиц Киева. За этими протестами стояли бывший лидер оппозиции Михаил Саакашвили и бывшие участники АТО, которые требовали отставки президента Петра Порошенко. Семен Семенченко и Егор Соболев, депутаты от львовской партии Самопомича, тоже принимали участие в акции, хотя партия официально не санкционировала их действия. Когда полицейские полностью разобрали палаточный городок, они заявили, что обнаружили там девять гранат, бутылки с коктейлем Молотова и пять дымовых шашек.

По меньшей мере двадцать человек получили ранения в результате перестрелки, в том числе два журналиста. Тем не менее, все, кто в настоящее время жалеет о конце этого последнего "Майдана" и сравнивают действия полиции с жесткими методами «Беркута» времен бывшего президента Виктора Януковича, обесценивают события четырехлетней давности, когда украинцы поднялись и свергли настоящего диктатора.

Давайте проанализируем это событие шаг за шагом. Да, люди имеют право на протест. Это означает, что они могут свободно выражать свое несогласие с властями и сообщать об этом разными способами. Могли ли мы свободно протестовать во время Януковича? Вспомните, как переворачивание его портрета вверх ногами могло привести к тюремному заключению на срок до четырех лет. Или об этом все забыли? При Януковиче мы действительно ничего не могли сделать. Служба госбезопасности похищала активистов, полиция "Беркут" бесцеремонно брала людей в кольцо и блокировала доступ к правительственному кварталу, а средства массовой информации были в страхе. Все боялись даже писнуть. Как быстро многие это забыли.

Запрещает ли сегодня кто-нибудь критиковать власти? На самом деле, на мой взгляд, критика превратилась в лавину. Критика слышна отовсюду. В принципе, за исключением посла ЕС Хьюга Мингарелли, никто не говорит о позитивных вещах. Можно переворачивать портреты стоящих у власти, можно наклеивать наклейки, можно ругать Порошенко или Авакова, можно проводить марши, можно делать чучела политиков. Но для жестоких форм протеста оснований нет. В 2013-2014 годах "Революция достоинства" стала результатом протеста, который больше не мог оставатся просто протестом.

В этом же заключается причина того, почему на Майдане появилась жестокость. Было ли на Майдане оружие? Да. Но оно появилось после того, как власти начали убивать активистов. В этот раз группа протестующих перед парламентом была вооружена гранатами. Они обсуждали применение насильственных методов для смены власти, для достижения своих целей. Их поведение по определению является экстремистским. Во всем демократическом мире экстремистские демонстрации оцепливаются рядами полиции. И такое действие не нарушает демократические принципы, поскольку право на протест гарантировано и защищено, в то время как права выходить на улицу с гранатой и требовать, чтобы кто-то ушел в отставку, не существует.

Никто особо не любит полицейских, и я не исключение. Полиция Украины, к сожалению, не сильно изменилась, ее сотрудники определенно превышают свои полномочия. Да, многие бывшие члены подразделения "Беркут" все еще работают. Реальность такова, что вакансии в полиции редко заполняются людьми из интеллигенции. Потому что в работе полицейского нужно иметь дело с "грязью", кровью, наркотиками, убийствами, проститутками, террористами и т. д., этой работой в основном занимаются бывшие военнослужащие, обладающие сильным характером молодые люди из сельских районов и обычные парни, которые готовы выполнять приказы. Это реальность, которая имеет место не только в Украине. Эту ситуацию можно улучшить только благодаря более сильному гражданскому контролю над полицией.

Если украинская полиция не сможет обеспечить соблюдение порядка при одновременном обеспечении свободы на протест и свободы слова, Украина в считанные недели скатится в положение несостоявшегося государства. Рейдеры, головорезы, сепаратисты и региональные бароны быстро возьмут страну под свой контроль, называя себя "невинными демонстрантами".

Вот такая "объективная журналистика" и "международная аналитика", в сравнении с которыми, по-моему, передовица из газеты "Правда" времен самого махрового "застоя" смотрелась бы образцом свободной и независимой мысли. особенный восторг вызывает смакование "зверств режима Януковича" - на фоне тысяч политзаключенных сегодня, тайных тюрем СБУ, убийств журналистов и преследований по национальному и языковому принципу. А после восторга автора относительно того, что "теперь можно делать чучела политиков", так и подмывает назвать чучелом гороховым его самого. А, главное, этот клоун берет на себя ответственность определять - когда основания для "жестких форм протеста" на Украине имелись, а когда их нет. Сегодня, в полностью разрушенной стране, доведенному до нищеты и голода "народу", понятно, остается только радоваться жизни...

Единственное, пожалуй, рациональное зерно всего опуса - это откровенное признание того факта, что "майдан" не был никаким "мирным протестом", что он был вооружен. И оправдания в виде лживых утверждений о том, что "власть начала убивать активистов" совершенно несостоятельны - поскольку таковые факты никем и нигде не доказаны, несмотря на все старания постмайданной "власти". По сути - перед нами открытое признание того факта, что "майдан" был вооруженным переворотом. Однако же - переворотом "правильным", потому, что проамериканским. В США уже настолько расценивают Украину в качестве собственной колонии, что даже не считают нужным повторять старые мифы о "мирных протестах" и "ненасильственной революции". Там просто пытаются вдолбить в головы бараньему стаду. что попыток повторения "майданного" сценария сейчас в Вашингтоне не одобрят.

Как там у Оруэлла - "Все животные равны, но некоторые животные равны равнее!"

Александр Неукропный специально для Planet Today