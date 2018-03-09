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"Майдановское" воронье пытается гадить на память "Беркута"

Пятница, 09 Марта 2018 07:30
&quot;Майдановское&quot; воронье пытается гадить на память &quot;Беркута&quot; Фото из открытых источников

Воистину - действия украинских "патриотов" и "активистов" - предмета для анализа не политолога, не юриста, а исключительно психиатра. После того, как аваковские полицейские  снесли располагавшийся под Верховной Радой шалман имени Михо Саакашвили, эти клоуны обвинили в этом  ... "Беркут"  и даже устроили против него демонстрацию!

 

Толпа умалишенных, принадлежащих к одной из самых гнуснопрославленных "майдановских" банд - "Автомайдану" явилась под забор базы бывшего "Беркута" на проспекте Лобановского в Киеве, чтобы  "протестовать против неправомерных действий спецназовцев во время сноса палаточного городка под Радой". Там эти ублюдки развернулись вовсю - забросали асфальт перед выездом из базы спецназовцев яйцами и куриными головами, а позже сожгли флаг "Беркута". Находившаяся рядом "патрульная полиция" вмешаться в омерзительный шабаш и не подумала. Впрочем, как всегда.

 

Как заявил один из "координаторов" этой гнусности - некто Алексей Гриценко "Основное  требование  акции в том, что полиция не должна нарушать права человека и, более того, унижать его." Себя и своих шакалов-"автомайдановцев", Гриценко по какой-то жуткой ошибке причисляет к людям и даже грозит "власти"  "довольно неожиданными последствиями". Очевидно, на следующей акции "автомайдан" намерен произвести метание цельных куриных тушек...

 

Недоразвитые активисты видят причину того, что таким же, как они, бездельникам и проплаченным горлопанам чувствительно накидали по ушам при расчистке их гадюшника "новые полицейские" в наличии в рядах таковых "бывших беркутовцев". До безмозглой "майдановской" шушеры упорно не доходит тот факт, что "новая полиция" - ублюдочное дитя как раз ими устроенного государственного переворота. Что лупят и травят газом их сегодня никакие не "бывшие", а совершенно такие же, как они, моральные уроды, только одетые в форму. И, что, в отличие от "Беркута" эти самые "новые полицейские" преспокойно откроют по ним огонь - как только на то будет приказ. А он будет!

 

За то, что вместо милиции, до последнего воздерживавшейся от применения силы против "мирных демонстрантов" (с определенного момента - уже ценой собственных здоровья и жизни), они получили тупую и злобную "революционную" полицию, набранную наполовину из бывших уголовников, а то и вовсе из вчерашних карателей - "хероев АТО", "майдановцы" должны благодарить только и исключительно себя. И если сегодня в Киеве совершенно безнаказанно ночами постреливают уже из гранатометов - то это тоже их заслуга. Требуя  привлечь к ответственности полицию "за унижение людей", они пытаются апеллировать к порожденной, опять-таки ими же "власти", каждая минута, каждая секунда существования которой как раз унижением для всех нормальных людей и является. 

 

Однако, что радует - это то, какой  дикий, животный, панический ужас внушил майданному отребью славный "Беркут"! Как же смертельно  они по сей день боятся даже его тени, его памяти, его имени! Продолжают ненавидеть, впитав ужас перед несокрушимыми и грозными бойцами  уже, наверное на генетическом уровне. Несломленное и не сдавшееся до последнего милицейское подразделение стало вечным символом Чести и Мужества, а, главное - противостояния злу и тьме "революции гнидности". Вороны "майданной" помойки пытаются гадить на светлую память о "Беркуте", в своей гнилой душонке понимая, что им никогда даже и близко не приблизиться к его величию.

 

Погибшие в противостоянии "майдану" бойцы "Беркута" обрели вечную память, а выжившие - вечную славу. Те же, кто, и вправду, перешагнув через огонь и кровь "майдана", пошел на службу к новой "власти"... Пусть судьей им будет Бог и павшие боевые товарищи. Я же хочу верить в то, что гордое имя "Беркут" будет носить самое элитное подразделение МВД той страны, что возродится на гнилых обломках сегодняшней Украины. А улица вечного перебежчика и предателя Грушевского, На которой воины этого подразделения покрыли себя славой тоже станет - улицей "Беркута". 

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Майдан Беркут Полиция

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