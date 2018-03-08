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На Украине заявили, что ожидают наплыва… гастарбайтеров из России!

Среда, 07 Марта 2018 16:51
На Украине заявили, что ожидают наплыва… гастарбайтеров из России! Фото из открытых источников

Россияне обязательно массово хлынут  на Украину за свободой и "длинной гривной"! Такие безумные прогнозы на полном серьезе озвучиваются сегодня на украинском ТВ. Страна, чьи жители миллионами разбегаются по всему миру - хоть в батраки, хоть в рабы, оказывается собирается в обозримом будущем "трудоустраивать" жителей России и Белоруссии! 

 

Хотите верьте, хотите - нет, но именно такой прогноз был озвучен в одной из украинских студий экспертом по международному трудоустройству Василием Воскобойником. Нет, сперва он говорил вполне даже реалистичные и соответствующие истение вещи:

“Украина, как и все европейские государства, вымирает. У нас идет процесс депопуляции. У нас высокая смертность, низкая рождаемость, которая усугубляется миграционными процессами. Только в Польше находится от 1 до 1,3 млн украинцев, которые формируют 1,5% ВВП этой страны. До тех пор, пока Украина остается открытым демократическим государством, интегрированным в глобальное пространство, люди будут уезжать…"

 

Но вот дальше господина эксперта понесло... В своих рассуждениях он начал сбиваться на абсолютно ненаучную фантастику:  "Через год-два-три-пять Украина должна будет искать варианты по привлечению трудовых мигрантов из других стран. У нас нет другого выхода. Даже если все трудовые мигранты вернутся в Украину из-за рубежа, у нас все равно не будет хватать рабочих рук.”

 

Рук-то, наверняка хватать не будет? Но что может Украина предложить гипотетическим "трудовым мигрантам"? Нищенские зарплаты? Отвратительные условия существования? Заоблачные цены на предметы первой необходимости, включая продукты питания? Тотальный беспредел властей? Распоясавшуюся, как никогда преступность? Гражданскую войну в стране? Вряд ли жители даже самых слаборазвитых стран соблазнятся такими "прелестями". Всего этого у им и дома с лихвой хватает. 

 

Однако Василий в своих прогнозах не то, что не унимается, а рисует все более широкие горизонты и все более светлые перспективы для трудовой миграции в "нэзалэжную":“Это довольно отдаленная перспектива, пройдет 5-10 лет, но у Украины нет иного пути, кроме как привлекать иностранную рабочую силу… Кризис не вечен, и у нас рано или поздно начнется экономический рост, и мы никуда не денемся. Вероятнее всего, это будут вьетнамцы. Те процессы, которые происходят в России, приведут к экономическому спаду и у них, и я думаю, что к нам поедут, в том числе, белорусы и россияне.”

 

Какие такие  "процессы" приведут Россию к "экономическому спаду"?! Да для того, чтобы поток гастарбайтеров, сегодня всевозрастающими темпами стремящийся как из Украины в Россию (и Белоруссию, кстати - тоже!), вдруг повернул вспять, нужен не "экономический спад" а катастрофа. Причем масштабов Армагедонна, как минимум! Что вы курите, Василий? Отсыпьте нам!

 

В качестве аргумента к данной теме приведу не бредни доморощенного  "международного эксперта", а самые, что ни на есть, доподлинные факты. Как подсчитали в украинском ПАО "Укрзалізниця", по итогам 2017 года самым прибыльным из всех украинских поездов оказался поезд "Киев-Москва". В прошлом году он перевез 232 тысячи пассажиров. Однако рекордсменом по перевозке оказался другой состав... сообщением "Львов-Москва", пассажирами которого стали  350 тысяч человек. Всего же в 2017 году из Украины в Россию по железной дороге выехало около миллиона человек!

 

Так как там насчет толп "трудовых мигрантов из России", а, Василий?!

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина трудовая миграция Россия Белоруссия

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  • Всё, б.украина концентрируется и когда нибуть эта страна будет мировым лидером, это уже не подлежит сомнению. Главное, чтобы б.украина подготовила жильё для будущих "гастарбайтеров" дешовой рабочей силы, которая осчастливит эту страну. Как то всегда жаль "убогих" не они виноваты в том, что с ними сделала природа, но на б.украине с природой всё нормально, а обиженных природой к сожалению больше, чем можно себе представить. Бред одного из многих из этой конторы ничего конечно не изменит в лучшую сторону, а вот хуже будет и обязательно. Это произойдёт не потому, что такие как я этого хотят, это произойдет из-за того что в этой стране к власти прорвались твари, которые очень далеки от народов Украины.
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