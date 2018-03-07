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В Генштабе ВСУ заявили: Атака на Донбасс вот-вот начнется! Крым - следующий

Среда, 07 Марта 2018 07:30
В Генштабе ВСУ заявили: Атака на Донбасс вот-вот начнется! Крым - следующий Фото из открытых источников

Генеральный штаб Украины сделал заявления, не оставляющие места для сомнений в том, что Киев в самое ближайшее время намерен начать крупномасштабную военную операцию на Донбассе. Более того - головы украинских "стратегов" вскружены настолько, что на этом они останавливаться уже не собираются, открыто говоря о "деоккупации" российского Крыма.

 

Сенсационные новости озвучил офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Юрий Бобров. По его словам, военные только и ждут соответствующего указа президента Украины, чтобы начать боевые действия: "Операция Объединенных сил начинается с введением соответствующего указа президента — Верховного главнокомандующего о начале проведения операции." По словам Боброва, такой документ "может быть подписан в ближайшее время". Определен уже и командующий будущей карательной операцией. По словам Боброва,"Кандидатом является боевой генерал, имеющий боевой опыт и который от начала вооруженной агрессии РФ руководил и руководит вооруженными формированиями..."

 

Офицер Генштаба, кстати, опроверг звучавшие до этого на Украине разговоры о том, что начало войсковой операции на Донбассе  автоматически означает "окончание АТО". Если верить его словам, одновременно с военной фазой, имеющей целью разбить Вооруженные силы ДНР и ЛНР,  на Донбассе будет осуществляться сугубо карательная "зачистка" региона под вывеской "старого, доброго АТО":

"Необходимо разделять понятие антитеррористическая операция и операция Объединенных сил. Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается.Я уверен, что АТО не завершится."

 

Следовательно, вслед за ВСУ на "деоккупированные" территории (если таковые будут) войдут карательные батальоны Нацгвардии и зондеркоманды СБУ. С какими целями и задачами - думаю, уточнять нет нужды. Бобров также подтвердил тот вопиющий факт, что отныне украинским воякам  законодательно  разрешено применять оружие против мирного населения. При этом он. естественно, принялся делать лживые заявления о том, что это "не приведет к беззаконию":

"На территории  – сейчас пока что антитеррористической операции – действует военная прокуратура, которая осуществляет процессуальное руководство за уголовными производствами, которые ведут органы Нацполиции в отношении правонарушений и преступлений, совершенных в том числе военнослужащими."

 

Чего стоят "надзор" и "контроль" украинской прокуратуры и, тем более, полиции над карателями в любых мундирах - неоднократно сказано в отчетах многочисленных мониторинговых миссий, как ООН, так и различных правозащитных организаций. Безнаказанность вояк и отребья из "добровольческих батальонов" и раньше была абсолютной, а теперь, получив законное право стрелять в гражданских, они, конечно, станут агнцами... Кого Бобров держит за идиотов?!

 

Мало того, собственный "блицкриг" украинские вояки вовсе не намерены ограничивать одним лишь Донбассом. Все тот же Юрий Бобров признался, что в украинском Генштабе уже мечтают о вторжении в российский Крым:

 

"Мы убеждены, что имплементацией этого закона наше государство успешно решит не только вопрос возвращения контроля над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, но и возвращения Крыма!"

 

Ничего удивительного, когда бред о "деоккупации" Крыма несет экстремист и террорист Рефат Чубаров, не так давно заявлявший, что "международный миротворческий контингент должен вводиться в Крым одновременно с Донбассом", а позднее хвастливо вещавший о том, что "никакое русское оружие  не помешает освобождению полуострова и возвращению его Украине!" Когда такое мелет впадающий в маразм политический авантюрист - это одно. Но когда о нападении на Крым принимается вещать офицер Генерального штаба страны - тут уж совсем другое дело.

 

Увы - полномасштабная война на Донбассе превращается  из опасной вероятности в трагическую неизбежность. В происходящем нет ничего удивительного - воинственные речи из Киева зазвучали совершенно в унисон провокационным заявлениям Курта Волкера о "ликвидации ДНР и ЛНР",  а также воинственной риторике прочих вашингтонских кураторов и управителей "нэзалэжной". Украинские псы-каратели рвутся с цепей, потому, что прозвучала команда хозяина: "Фас!" 

 

Останавливать их придется  быстро и жестко - потому, что сожрав Донбасс, они рванутся дальше...

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Генштаб война на Донбассе закон о реинтеграции Донбасса Крым

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