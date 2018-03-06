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Вершина «декоммунизации» Украины - народных депутатов переименуют в членов

Вторник, 06 Марта 2018 17:19
Вершина «декоммунизации» Украины - народных депутатов переименуют в членов Фото из открытых источников

В своем безудержном стремлении к тотальному избавлению от "проклятого  коммунистического наследия" Украина дошла до воистину гениального прозрения: все ее беды от того, что тамошний парламент и депутаты такового, до сих пор называются неправильно, по-советски! Вот переименуют, и все - пэрэмога!

 

В первую очередь данное озарение снизошло, как водится на наиболее национал-продвинутых СУГС-журналистов. Именно они задали вопрос главному декоммунизатору всея Украины - директору Института национальной памяти Владимиру Вятровичу: "А не собирается ли он, оторвавшись от других жизенно важных для  страны проектов, вроде смертельной борьбы с Цоем и истребления в украинцах памяти о Владимире Высоцком, замахнуться на большее -  инициировать переименование Верховной Рады?!" А то ведь "совок" какой-то дремучий получается - звезду с купола срезали, а называется заведение - в точности, как при СССР.

 

Вятрович, глубокомысленно выдержав паузу, необходимую для сосредоточенного почесывания собственного мыслительного аппарата, заявил в ответ: "Верховная Рада Украины, само название, является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея!" В голосе его  ощущалась при этом глубокая озабоченность и явная заинтересованность - похоже, журналисты натолкнули-таки  буйнопомешанного "декоммунизатора" на новую и свежую идею...

 

Впрочем, есть  на Украине те, кто в священном деле очищения страны от остатков всего советского, русского, а также и вменяемости, готов идти намного дальше самого Вятровича - как ни сложно в такое поверить. Так, некий политический эксперт Валентин Гладких выступил с предложениями еще более новаторскими и"декоммунизаторскими":

 

"Что касается названия Верховная Рада, оно действительно имеет советские корни, но в принципе, его можно и не менять, потому что в каждой стране парламент, как правило, имеет свое собственное название. Лучше уж пусть он остается Верховной Радой, чем станет, например, Народным Советом, потому что действительно народным он может считаться так же условно, как и наши народные депутаты.

Некоторые народные депутаты на своих визитках в английской версии свой статус переводят как people's deputy. Если перевести с английского, то получится «заместитель народа». Единственное, в чем они действительно замещают народ, это в пользовании всеми благами, которые создают государство и общество.

 

Во всем цивилизованном мире употребляется словосочетание «член парламента». Потому что на самом деле депутаты не имеют никакого отношения к народу. Я считаю, что давно нужно было бы их «переименовать» в членов парламента. Насколько я знаю, этот вопрос вообще никогда не поднимался. Хотя стоило бы. И это должны сделать сами депутаты. Сложность в том, что название «народные депутаты» прописано в Конституции. Поэтому депутатам пришлось бы принимать изменения в Конституцию, а также во все законы, где употребляется словосочетание «народный депутат»!"

 

Давай, Украина! Жги! Давай копоти, пробивай очередное дно... Ведь нет же других проблем - ни гражданской войны, ни тотальной нищеты, ни повальной эмиграции,  ни надвигающегося дефолта. Главное - переименовывать: Ленина - в Бандеру, подонков - в героев, город - в реку... А народных депутатов - обязательно назвать членами! Этого... Как его... Впрочем, неважно. Главное - переименовать!

 

P.S. Несколько особо  напрашивающихся  переименований, касающихся "органов власти" нынешней Украины и ее руководителей, которые автор хотел бы предложить для немедленного внедрения в жизнь,  не представляется возможным привести -  исходя из требований цензурности и защиты общественной морали...

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина декоммунизация Верховная рада депутаты

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