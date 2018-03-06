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Кортеж Порошенко давит стариков, а под его администрацией режут людей

Вторник, 06 Марта 2018 15:11
Кортеж Порошенко давит стариков, а под его администрацией режут людей Фото из открытых источников

Сегодняшнее утро ознаменовалось сразу двумя жуткими происшествиями, дающими полное представление о том, какой кошмар сегодня творится не просто на Украине, а в самом центре правительственного квартала ее столицы. Ничего подобного в Киеве не случалось, пожалуй,  еще никогда.

 

Около 11:45 на перекресте улиц Шелковичная-Институтская (буквально - в нескольких шагах от администрации президента Украины) автомобиль сопровождения с полицейскими номерами  колонны, в которой передвигается "глава государства" Петр Порошенко, буквально снес несчастного старика с кульком продуктов, пытавшегося перебежать дорогу перед кортежем.  Сила удара была настолько велика, что пожилой человек отлетел после удара на два метра, а на капоте роскошного "Фольксвагена" осталась внушительная вмятина, а также след удара на лобовом стекле.

 

По свидетельствам очевидцев, скорость движения машины составляла не менее 80 км/ч - это при том, что согласно принятым недавно на Украине  новым правилам дорожного движения, в городе она ограничена 50 км/ч. Но, как видно - не для Порошенко и его свиты. Президентский кортеж даже и не подумал остановиться для оказания помощи пожилому человеку, а пролетел дальше. Травмами пострадавшего занялись прохожие и прибывшая на место "Скорая помощь". Бедняга госпитализирован, данных о его реальном состоянии нет.

 

Буквально часом раньше стало известно о том, что по соседству - во дворе дома по улице Лютеранской, 30, а это уже дом стоящий в полушаге от зданий администрации президента и Национального банка Украины, совершено жестокое убийство. Мужчина, подходивший к своей машине, получил от неизвестного удар ножом в живот. Пока к месту преступления добирались медики, потерпевший - житель Киева 37 лет,  просто истек кровью и умер в карете "Скорой помощи", даже не доехав до больницы.

 

Ни задержанными, ни подозреваемыми  киевские полицейские похвалиться не могут. Ну, что тут скажешь? Авакову - слава! Его детищу - Новой патрульной полиции, "профессиональная работа которой позволяет безнаказанно резать людей под окнами администрации президента - виват! Своим "реформированием" милиции новая "власть" довела страну и столицу до того. что в безопасности не могут себя чувствовать даже жители сверхэлитных кварталов Печерска, не знавшие преступности даже в лихие 90-е.

 

Такой вот "чудный новый мир" построили себе украинцы. Погибать от средь бела дня от рук преступников и под колесами кортежа "отца нации" - их собственный выбор. За что, как говорится, боролись... 

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Киев Порошенко ДТП убийство

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