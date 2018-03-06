В Киеве чокнулись окончательно - ждут диверсантов из "Газпрома"

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Жестокий удар по украинской "энергетической независимости", коварно нанесенный "Газпромовской" трубой, не мог не сказаться на и так не Бог весть каком умственном уровне нынешней киевской "власти". Но доходить уже до такого идиотизма...

Коммерческий директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко на пресс-конференции сделал важнейшее заявление: "Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией! Мы понимаем все риски..." казалось бы - что тут такого? На Украине нынче необходимо усиленно охранять любые металлические предметы, не забетонированные намертво, сключая памятники историческим личностям, изображенным на крупных денежных купюрах. Однако, дабы развеять все неясности, Витренко уточнил - охрана потребовалась в связи с тем, что Украина ожидает атаки на свою "бесценную" ГТС со стороны российского "Газпрома"!

Что же позволило господину коммерческому директору ( не начальнику службы безопасности, к примеру), делать подобные дикие прогнозы? Оказывается, свой бред он основывает на том "факте", что, якобы, "...в свое время после кризисной ситуации в отношениях между "Газпромом" и Туркменистаном, на местных газопроводах произошли взрывы. И МИД Туркменистана во всем обвиняли именно "Газпром!" Прекрасный образчик "логики" по-украински! зато теперь перед западными партнерами уже готова прекрасная "отмазка" - если что, если вдруг Европа начнет замерзать, то это не Украина, как обычно газ сперла - это все диверсанты из "Газпрома" виноваты.

Впрочем, "Нафтогаз" по части паранойи легко переплюнуло ведомство,ь являющееся в этом вопросе признанным флагманом и застрельщиком - МИД "нэзалэжной". Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире передачи "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV устроила форменную истерику, биясь в тоскливом предвкушении "русской оккупации", от которой, оказывается, "нэзалэжную" отделяет только ее ржавая ГТС:

"Даже премьер Польши недавно в своем заявлении четко сказал, что единственное, что сдерживает Россию от полномасштабной агрессии в Украине – это газотранспортная система, поскольку нет альтернативных путей для поставок газа в Европу. Это понимают и в Америке, но в Европе пытаются все же считать, что Россия является цивилизованным партнером," – прочувственно вещала Зеркаль.

Тем временем "Нафтогаз" готовит страшный ответный удар "агрессору" - принято решение о ликвидации до 12 марта единственного оставшегося представительства конторы в Москве. "Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", — говорится в решении наблюдательного совета "Нафтогаза". И очень правильно! Зачем ждать, пока пинками погонят вон? лучше самим "гордо уйти".

"Национальная гордость", вырабатываемая в качестве альтернативы вражескому газу из украинцев сегодня так и прет. СМИ пестреют заголовками: "Против Путина восстала вся Украина: объемы газа, который в лютые морозы сэкономили украинцы, поражают!". Правда, после опубликования в Facebook главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым списка из десяти "самых экономных" в плане газа городов "нэзалэжной" писать обо "всей Украине" не очень корректно. В перечне нет НИ ЕДИНОГО населенного пункта с Западной Украины - сплошь Центр и Восток. Хитрые галичане, давно вертящие всей страной, как хвост собакой предпочитают, чтобы и мерзли и в "АТО" подыхали жители всех прочих регионов, которых они осчастливили "революцией гнидности". Во Львове газ "прикручивать" не стали даже на полпроцента...

да, и вот еще что... Разговоры руководства "Нафтогаза" об ожидающихся "российских диверсантах" наводят на нехорошие мыски и вызывают крайне скверные ассоциации. Прежде всего - со взрывавшимися, как новогодние хлопушки складами вооружений ВСУ, на которых потом предполагали очень даже крупные недостачи. Там тоже, помнится, про диверсантов что-то плели... Шутки шутками, но волноваться у Европы теперь есть все основания.

Александр Неукропный специально для Planet Today