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Польша в шоке от наглой неблагодарности Украины

Понедельник, 05 Марта 2018 14:48
Польша в шоке от наглой неблагодарности Украины Фото из открытых источников

Польские политики все больше прозревают в отношении вчерашних "лучших друзей" из "нэзалэжной". Наконец-то  в о Варшаве сумели разглядеть не только буйнопомешанный национализм, но и двуличие, лживость и совершенно запредельную наглость Украины. Урвать от "партнера" побольше,  а потом, заверяя в "дружбе", продолжать плевать в лицо - вот такая у нее "внешняя политика".

 

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий выступил с интервью, в котором весьма откровенно выразился относительно своих украинских коллег их уровне вменяемости, договороспособности и степени доверия у поляков к ним:

"Это собственно несоответствие между голосом псевдосмысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ - сразу же увеличены поставки с польской стороны. А вместо этого имеем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов"!

 

Собственно. поводом для выступления польского дипломата стал опус главы украинского МИД Павла Климкина в польском издании Rzeczpospolita. Что там конкретно он написал, не знаю, но Климкин - это ж везде Климкин. И "воззрения" такового на польско-украинский конфликт общеизвесьтны и неизменны - "Польша неправа, Украина не при чем, это Путин виноват"!. Чего стоят такие, к примеру пассажи:

"...Идея похоронить польско-украинсккую историю польским националистам была подана никем иным, как российскими спецслужбами. Если мы учтем их влияение  на Brexit, вмешательство в выборы в США, или референдумы в Нидерландах и Каталонии, то эти подозрения кажутся очень вероятными"

 

Павлушу опять понесло! Впрочем, это не самые лучшие его перлы. Климкин. к примеру, упрямо талдычит, что "изначально польско-украинские взаимоотношения начинались не с военных конфликтов, а с мирного соседства на протяжении нескольких столетий"! То есть - освободительных войн Хмельницкого, восстания "гайдамаков" и прочих выступлений украинцев, ставших ответом на их жесточайшую, тотальную полонизацию, окатоличивание и порабощение, как бы и не было? Захвата Поляками Киева в начале 20 века - не происходило? Назвать польско-украинские отношения "мирными", да еще на протяжении столетий мог только полный Климкин!

 

Недаром тот же Цихоцкий во всеуслышания заявил об "исторической неграмотности" Климкина. По другому, правда поводу - Паша полез "переосмысливать" фигуру Юзефа Пилсудского, и можно только представить что при этом наплел... Впрочем, больше всего поляков бесит даже не дурь украинцев, а их абсолютное двуличие.

 

"Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии", - заявил Цихоцкий

 

А что он мог еще сказать. если Климкин, заявляющий, что "готов лично ч почтить память жертв "Волынской резни"... вдруг обнаруживается 3 марта около памятника жителей села Павлокома, которые погибли от рук подразделений польской Армии крайовой в 1945 году! И призывает "уважать каждого погибшего украинца"! На вопрос: "А как насчет поляков?!" Климкин тут же отвечает что вчера, мол. почтил и поляка. Правда, одного, но - "правильного".

 

Как выяснилось впоследствии, речь шла о возложении Климкиным на Лычаковском кладбище во Львове цветов к могиле поляка по национальности Михаила Корцяня, который был на "майдане"а впоследствии нашел бесславную смерть карателя в "АТО". Вот таких поляков на Украине готовы чествовать! Именно об этом свидетельствуют незатейливые мечты Паши Климкина, которыми он закончил свое кладбищенское выступление в Павлокоме: "Пусть Россия подавится  своим газом! Мы идем вперед, мы идем вперед вместе, мы едины, как никогда, и решительны, как никогда!

 

Ну, все правильно... С точки зрения Климкина. Вот только Польшу от такое "единства", похоже, тошнит, как никогда.

Александр Неукропный специально для Planet Today                     

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Польша Украина бандеровцы История

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