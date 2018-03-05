Людоедские планы: Киев о будущей «люстрации» Донбасса и Крыма

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То ли "Джавелины" Украине в голову ударили, то ли буйные речи Курта Волкера о "ликвидации" республик Донбасса. А может, приморолизись просто там некоторые, ходя без шапки?! Поскольку разговоры вести принялись "отмороженные" до предела: о том, как будут "перевоспитывать любителей русского мира" - да не только на Донбассе, но и в Крыму!

Надо сказать, ведутся подобные дискуссии на полном серьезе - как будто украинские танки стоят уже не только Донецка и Луганска, но и Симферополя с Севастополем. То есть в Киеве никто ни на минуту не сомневается - Россия позволит хунте беспрепятственно растерзать ДНР и ЛНР, да еще и поднесет Крым на блюдечке. Для того. чтобы дать вам полное представление о том, насколько все плохо, я решил в качестве цитируемого лица использовать не кого-либо из "национал патриотов" (тем более, что их людоедские откровения по поводу будущего "деокуппируемых" территорий нормальный человек без опасности для психики читать не сможет), а совсем другую персону.

Итак, давайте узнаем, что думает по поводу будущей (и. как ему кажется, неизбежной), "реинтеграция населения Донбасса и Крыма" руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко. Профессиональный правозащитник, заметьте - борец за права и свободы человека! Сколько людей будет убито при попытках Киева "реинтегрировать" данные регионы, господина Мартыненко не волнует совершенно. Равно, как и то, сколько их будет казнено в процессе бессудных расправ при введении военного положения" и брошено навеки гнить в лагеря и тюрьмы Украины не попав под обещанную "амнистию".

Его, видите ли, волнует судьба уцелевших. Ну, в какой-то мере. Этот "правозащитник" на полном серьезе считает, что главной проблемой выживших будет то, что они "столкнутся с бюрократией и другими правовыми проблемами урегулирования ситуации, в частности в оформлении прав собственности и документов о рождении и смерти." Они, видите ли, "вернутся в несовершенную систему отношений Украины"... "Это все опять приведет к социальному напряжению. Люди, которые работали на коллаборантов, с симпатией относились к "русскому миру", в какую систему отношений мы их поместим, чтобы они при всем своем скептическом отношении к Украине все равно жили и работали по закону? Мы им не можем такую систему сейчас предложить, потому что система не создана у нас самих."

То есть - господин Мартыненок признает, что Украина живет плохо, что она "несовершенна" (если можно таким словом охарактеризовать тот полный хаос и кровавый беспредел, который уж с 2014 года творится в "нэзалэжной", но тем не менее, уверен, что в это жуткое болото просто необходимо затащить, причем против их воли, жителей Крыма и Донбасса! "Логика" по-украински... А уж о том, как он в реальности к этим будущим "репатриантам" относится, и, что, будь его воля, с ними сделал бы, красноречиво свидетельствует следующая цитата:

"Когда "сепаратисты", "коллаборационисты", "ватники", как угодно можно ругательно называть тех, кто не любит Украину, чтобы они вынуждены были работать и жить так, чтобы не нарушать спокойствие и тот мир, который будет установлен, – вот это большая проблема, и это несколько миллионов людей. Мы не можем их всех пересажать и надеяться на то, что через 5-8 лет они вернутся совсем другими людьми!"

Вот жалость-то какая! Сокрушается "правозащитник" Мартыненко о том, что не может "пересажать всех"! Ну, поглядите на него - Махатма Ганди и мать Тереза, причем в одном флаконе. Права и свободы "ватников" и "сепаратиствов", его, повторюсь, не колышат нисколечко. Не говоря уж об их убеждениях и мнении вообще. Главное, чтобы "не нарушали спокойствие"! Не беспокоится Мартыненко о "коллаборационистах" - он их откровенно боится! Потому и примеряется рассовать по лагерям.

Но следующая "проблема", которую сей "правозащитник" оглашает - это вообще нечто! Мартыненко открыто признает, что и на Донбассе и в Крыму ни на одной мало-мальски значительной должности работать не будет НИКТО из местных жителей. Все -"пособники"! Все - "предатели"! Всех - долой! Но проблема не в их дальнейшей судьбе, если вы вдруг именно так подумали, проблема - вовсе в другом:

"Даже если мы люстрируем 200 тысяч человек в Крыму, допустим, и столько же в Донецкой и Луганской областях, – кто придет им на замену? Где мы возьмем тот резерв государственных служащих, которые займут их места? Даже если представить, что мы подготовим списки для ротации из других областей из резерва кадров и определенное число тысяч учителей, врачей, чиновников из всех областей переедут на год-два в освобожденные области, то их места останутся вакантными в тех областях, откуда они уедут… Вопрос государству – как подготовить такой резерв кадров, чтобы при необходимости, в одночасье, совершить массовые замены. Тут вопрос люстрации и замены госслужащих – это большие проблемы."

Как вам масштабы планов? Естественно, что по мнению Мартыненко, и таких, как он, учить жителей Донбасса и Крыма и управлять ими должны будут исключительно вырод... выходцы из Львовской области и прочих гнилых углов Галичины! Вот тогда "украинизация" пойдет, как по маслу! Или - по крови?! Кстати, волнует "правозащитника" и еще один вопрос, причем, самый типичный для всех украинцев. То есть - денежный.

"Мы должны подумать, откуда мы возьмем столько людей, которые будут заседать в комиссиях по люстрации, назовем их так, чтобы объективно и непредубежденно оценить. В комиссиях по люстрации или "комиссиях правды" для жителей Донбасса и Крыма, лучше всего задействовать специалистов из других регионов Украины, но это могут быть и международные эксперты. Они играют роль маленького международного трибунала внутри страны, они оценивают действия национальных игроков внутри конфликта, дальше передают компетенцию национальным правоохранительным системам, но, если это прописано у них в мандате они могут амнистировать и частично выполнять люстрационные функции. Это очень дорогое мероприятие."

Еще бы не дорогое! По статистике ООН работа одной "комиссии правды", состоящей из международных экспертов с нанятыми национальными работниками в качестве ассистентов, оценивается примерно в 1 миллион долларов в год! То, что в этом случае Украина окончательно превратится в оккупированное государство с внешним управлением, Мартыненко не печалит. На то, что судьбу его соотечественников будут решать некие "международные эксперты", ему тем более плевать. Причина проста, как мычание - вне всяких сомнений, именно себя и своих коллег-"правозащитников" с руками по локоть в крови Мартыненко и видит в роли тех самых "нанятых национальных работников", которым предоставят возможность "осваивать" заветный зеленый миллион в год!

Остается задать только один вопрос: Если такие вещи позволяет озвучивать себе правозащитник, то какие же ужасные планы строятся уже сегодня в кабинетах Генштаба, СБУ и прочих "силовых структур" Украины?! Радует лишь то, что всем этим людоедским мечтам так и суждено оставаться бредовыми мечтами...

Александр Неукропный специально для Planet Today