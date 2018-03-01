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Отменив "закон Кивалова-Колесниченко", Украина дала больше прав русскому языку!

Четверг, 01 Марта 2018 17:05
Отменив &quot;закон Кивалова-Колесниченко&quot;, Украина дала больше прав русскому языку! Фото из открытых источников

"Украина одержала новую важную победу, разрушающую планы Кремля!" - с таким заявлением выступил сегодня спикер Верховной Рады Украины  Андрей Парубий. Речь - об отмене Конституционным судом "нэзалэжной" "языкового закон Кивалова-Колесниченко". Впрочем, бурная радость "свидомых" по данному поводу, как оказалось, совершенно преждевременна.

 

Вообще-то, когда я сам вчера писал о "Новой пэрэмоге украинских русофобов" - это была издевка и троллинг чистой воды. Но, как оказалось, некоторые особо альтернативно одаренные политики "нэзалэжной", щеголяющие справками от психиатра, подобное воспринимают более, чем всерьез. Парубий, чуть не лопаясь от гордости, заявил, что упомянутый закон "является продуктом российской агентуры, которая намеревалась расколоть Украину". И добавил, что "...основным законом, определяющим основы государственной языковой политики, была и есть Конституция Украины, которая определяет, что государственным языком в Украине является украинский!"

 

Самую элементарную дурь украинский спикер прекрасно совмещает с дремучим незнанием законодательства. Вся штука заключается в том, что с принятием закона "Кивалова-Колесниченко" в 2012 году аннулировался закон Украинской ССР "О языках в Украинской ССР", принятый еще в 1989 году.  Теперь же, с отменой этого закона, "нэзалэжна" автоматически возвращается к законодательству  1989 года, согласно которому государственным языком является украинский язык, но при этом может использовать и любой другой язык! Боле того, гражданам гарантируется право использования русского языка как языка межнационального общения. 

 

Один из авторов закона, с которым украинские "патриоты" вели такую долгую и яростную борьбу - бывший депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко уже посмеялся над "победителями", подтвердив, что при принятии закона в текст специально были заложены "мины замедленного действия" - четкие положения, согласно которым, в случае его отмены  в силу вступают нормы закона 1989 года:"Это и есть те юридические ловушки, которые я закладывал при принятии самого закона!" Да уж - проблема в том, что и Колесниченко, и, в особенности, Кивалов помимо того, что являлись политиками, на самом деле были и остаются талантливыми юристами - в отличие от нынешней киевской "власти".

 

Кстати, второй автор закона - Сергей Кивалов также отозвался на его отмену. Правда, скорее, не как юрист, а как политик:"Видимо, не может действующая власть смириться с тем, что языковая тема в Украине – исчерпана. - Восстановление мира в Украине в планы власти не входит. И новый виток языковых проблем – тому подтверждение. Решение Конституционного Суда – откровенно политическое. Всему миру четко дали понять, что Украина не хочет примирения, хочет сеять раздор между западом и востоком страны. Действующая власть, переживающая агонию, делает все возможное, не брезгуя незаконными методами, для ущемления людей, у которых родной язык – не украинский. И таких людей в Украине миллионы"

 

Увы, с ним нельзя не согласиться. правовая коллизия, которую создала отмена "языкового закона", не ущемляющая права русскоязычных жителей Украины,  а, чисто де-юре, играющая им на руку, безусловно долго не "проживет". Украинский парламент буквально завален законами о "тотальной  украинизации", многие из которых заставили бы заплакать от зависти заправил нацистского Третьего рейха. Приравнивание требований к расширению прав русского языка к государственной измене и введение за таковые уголовного наказания, громадные штрафы и, опять-таки, лишение свободы за применение русского языка, создание "языковой полиции" - вот далеко не полный перечень новаций, в них предлагающихся.

 

И можнор не сомневаться, что стараниями неадекватов вроде Парубия и Тягнибока, какой-то из этих законопроектов (причем, наверняка - самый людоедский!") все-таки будет принят. А Порошенко, в связи с приближающимися выборами стремящийся переплюнуть в национализме самого Бандеру, подмахнет, ничтоже сумнящеся, любую "языковую" мерзость. Уровень отношения на Украине к несогласным прекрасно демонстрирует комментарий одного из депутатов от провластного "Народного Фронта" _ Леонида Емца: "...наши оппоненты, несогласные с решением Конституционного Суда по закону "Колесниченко–Кивалова", могут лишь пойти и убиться об стенку".

 

Впрочем, есть здесь и еще один момент. Буквально сегодня Верховная Рада Украины с треском провалила новый закон о наружной рекламе, в соответствии с которым единственным разрешенным языком для наружной рекламы становился украинский, оставив только возможность писать на других языках названия брендов. В кулуарах парламента поговаривают, что голосование за законопроект сорвали лоббисты бизнесменов, которые занимаются наружной рекламой. Вот такой он - "патриотизм" по-украински. Сало, конечно, уронили, но денежки - важнее!

 

Так или иначе, но Украина, продолжая совершать совершенно безрассудные шаги, направленные на дальнейшее разжигание межнациональных противоречий, продолжает путь к окончательной изоляции  со стороны цивилизованного мира и полному самоуничтожению.

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Русский язык закон националисты

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