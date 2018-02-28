На Украине признали - война на Донбассе началась из-за "майдана"

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Войну на Донбассе вызвал именно государственный переворот 2014 года! Чем дальше в историю уходят кровавые события "майдана", тем более откровенными становятся высказывания его участников, а также нынешних киевских политиков, пришедших к власти в результате тех событий. Вот и еще одно признание прозвучало!

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на Украине Георгий Тука проговорился во время телевизионной программы "Свободы слова". Естественно, ни в какой эфир его шокирующее "правоверных патриотов нэзалэжной" высказывание попасть не могло - его "забили" рекламой. А произошло все достаточно неожиданно - в эфире программы зрители спросили у Георгия Туки, как он относится к утверждению: "Не было бы Майдана, не было бы и войны"? очевидно, не сориентировавшись в ситуации, чиновник выпалил то, что думает: "По логике событий оно соответствует действительности"!

Понятное дело, как "истинный патриот", тука тут же осекся и принялся вещать "правильные вещи", вспомнив затрепанные "революционные" лозунги 2014 года, над которыми давно смеются даже те, кто их выдумали:

"Я не хотел оставаться рабом того быдла, которое управляло нашей страной. Я сделал все, чтоб мои дети жили в другой и свободной стране. А то, что мы жнем плоды того быдла, которое сейчас, это результат того, что мы сделали в 2010 году!"

То есть - опять виновата "злочинная власть" и все такое. Случайно сказав толику правды, замминистра, давно известный своими особо людоедскими высказываниями относительно Донбасса и его жителей, а также пропагандой "силового" метода "деоккупации" региона, ужасно перепугался: "А вдруг из кресла вытряхнут?!"

Недаром волнуется - одну крамольную. по меркам Украины мысль он уже не так давно высказал, заявив, что введение на Донбасс миротворцев по американско-украинскому сценарию вызовет "сопротивление местного населения". А как же все рассказы о том, что "оккупированные Россией" жители Донбасса ждут не дождутся украинских карат... освободителей? Прям все глаза проглядели, высматривая... Так и вправду договориться можно.

Туке надо брать пример с собственного коллеги - другого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий - Юрия Грымчака. Вот это патриот так патриот! особенно - перед телекамерами. выступая на порошенковском "5 канале", Грымчак бодро заявил: "При военном сценарии Донбасс украинские военные могут взять под контроль через две недели! Мы, как нормальное государство, где-то в генеральном штабе планируем карты - где, кто, куда и с какими силами." Правда, демонстрируя отсутствие в мире совершенства, Грымчак тоже все испортил, выдав вслед за этим: "Вопрос только в одном - какими силами ударит Российская Федерация. Навстречу, сбоку - не принципиально..."

Понятно, что не принципиально. Тут уж, как говорится - что совою об пень, что пнем по сове... Где окажется и куда пойдет в случае попытки штурма Донбасса украинское недогосударство со всеми своими "силами" и идиотами-замминистрами - и так ясно.

Александр Неукропный специально для Planet Today