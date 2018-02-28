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Новая "пэрэмога" украинских русофобов на "языковом фронте"

Среда, 28 Февраля 2018 15:14
Новая &quot;пэрэмога&quot; украинских русофобов на &quot;языковом фронте&quot; Фото из открытых источников

Ненавистники всего русского в "нэзалэжной" торжествуют: Конституционный суд Украины вынес решение по закону «Об основах государственной языковой политики», признав его неконституционным. Сделан новый шаг к полному и окончательному запрету русского языка во всех сферах жизни Украины.

 

Собственно говоря, сам по себе суд еще не огласил вердикта, а лишь сделал официальное заявление об окончании рассмотрения дела: "28 февраля на пленарном заседании Палаты Конституционного Суда Украины было принято Решение Конституционного Суда Украины № 2-р/2018 по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об основах государственной языковой политики".

 

Сейчас в текст решения еще вносятся окончательные правки, оно пока  находится на подписи. Однако, осведомленные источники в Конституционном суде подтвердили журналистам, что закон о «Об основах государственной языковой политики» признан неконституционным. Такая информация немедленно вызвала бурную радость среди украинских политиков с  особо русофобскими взглядами. Так, депутат Киевского городского совета представитель нацистской партии ВО «Свобода» Олег Бондарчук, который представлял указанное представление в суде, уже заранее торжествует:

 

"Закон Кивалова-Колесниченко признан неконституционным! Спасибо всем депутатам кто подписал это представление в Конституционный суд, которое я имел честь представлять в КСУ вместе с Ириной Фарион и Леонидом Емцем!"

 

Особо же ликует бесноваты лидер "свободы" Олег Тягнибок, которого, с его однопатрийцами смело можно назвать людьми, приложившими в 2014 году максимум усилия для отделения от Украины Крыма и начала в стране гражданской войны. Укронацисты во главе с Тягнибоком и ему подобными продолжают свою "генеральную линию": 

 

"Сегодня последнее заседание Конституционного Суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Калесниченко неконституционным. Антиукраинской закон признан неконституционным и отменен!"

 

Напомним, что закон, о котором идет речь, был принят Верховной Радой Украины в 2012 году. В соответствии с ним на территориях компактного проживания национальных меньшинств по решению местных властей вводился региональный язык. Закон разрешал применять его во всех сферах общественной жизни, в том числе в судах, местном самоуправлении, образовании. На самом деле, это была лишь убогая подачка русскоязычным (прежде всего!) жителям Украины, которым тогдашний президент Виктор Янукович в свое время обещал сделать русский язык вторым государственным.

 

Однако, даже в таком виде закон буквально со дня принятия вызывал бурю ненависти и самое активное противодействие со стороны украинских националистов. Все те же депутаты, что принимали закон в 2012 году, быстренько признали его "утратившим силу" 23 февраля 2014 года - буквально на второй день нацистского государственного переворота в Киеве. Однако у Турчинова, того "исполнявшего  обязанности президента", а, по сути, являвшегося "революционным диктатором", хватило умишка не одобрять немедленную отмену данного закона. Именно из-за этого "свободе" и прочим национал-"патриотам" пришлось прибегнуть к помощи Конституционного суда.

 

Очевидно, Украине еще мало "языковых" проблем, насмерть рассоривших ее уже и с западными соседями - с той же Венгрией. Можно не сомневаться, что данное судебное решение вызовет соответствующую реакцию, как минимум в этой стране. Впрочем, тягнибоки и тому подобный сброд, правящий сейчас бал в "нэзалэжной" о такой м"мелочи", как последствия, задумываться не привыкли. 

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина националисты Русский язык закон

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