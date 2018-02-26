Понедельник 26 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» «Майдан Путина» вместо «революции гидности» - зачем Украина опять врет?

«Майдан Путина» вместо «революции гидности» - зачем Украина опять врет?

Понедельник, 26 Февраля 2018 16:29
«Майдан Путина» вместо «революции гидности» - зачем Украина опять врет? Фото из открытых источников

Не успели на Украине закончиться убогие "празднования" очередной майданной годовщины, как вдруг у творцов и певцов кровавой "революции" резко сменился тон. Оказывается, государственный переворот 2014 года - это уже вроде как и не "революция гидности", а хитрый план Кремля! С чего бы так?!

 

Надо сказать, что бредовый тезис  относительно того, что "Путину нужен был "майдан", чтобы начать войну против Украины", уже кое-кем в "нэзалэжной" озвучивался, причем неоднократно. При этом с ответом на встречный вопрос: "Так что ж не начал?!" образовывался ужасный напряг и приходилось затыкаться. Да и вообще могли зашикать - за "святотатство". Подобные высказывания позволяли себе разве что политики с совершенно нулевым уровнем, либо просто отдельные "патриоты" в соцсетях.

 

Другое дело, что со временем объявлять "агентом Путина" кого-либо из собственных подельников по "майдану" стало у украинских "революционеров", ныне прочно оседлавших власть, чуть ли не нормальным явлением. Ярче всего это проявилось в истории с Михаилом Саакашвили. Стоило открыть рот против действующего президента - и все... "Агент Кремля", "московский провокатор" и так далее. даже целое уголовное дело умудрился сшить по этому поводу неутомимый генпрокурор Луценко.

 

Но вот такого, чтобы та же Генеральная прокуратура Украины на полном серьезе вела разговоры о "майдане", как о проекте Москвы - такого раньше не было. А теперь - есть! Так, начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, в чьи непосредственные обязанности как раз входит  "расследование" преступлений, совершенных во время "майдана", вдруг начинает делать такие заявления:

 

"...Подтверждено, что представители ФСБ, МВД РФ приезжали и интересовались информацией по Майдану, а также проводили консультации сотрудников СБУ и МВД. Действительно, помощь в консультациях была, но проблема в том, насколько далеко заходили эти консультации. И это тоже проблема показаний, потому что никаких документов по этому поводу не составлялось.

 Все упирается в показания, которые в большинстве своем представители СБУ, которые с ними контактировали, не дают. Поэтому сегодня говорим о наличии консультаций, но не можем говорить о подстрекательстве или пособничестве, которое привело к совершению преступлений, именно на основании собранных доказательств. Соответственно, и подозрений по этому поводу нет, но это направление продолжает отрабатываться. Надеемся, что все же мы дадим окончательную оценку роли России в событиях Майдана... "

 

Это - уже не вяканье заштатных аналитиков и диванных "экспертов", Это -уже попытка сформировать новую государственную позицию. "Майдан" устроили русские! Во всяком случае - ту его часть, которая закончилась кровопролитием, убийствами и государственным переворотом. Самое интересное, что подобная ересь начинает озвучиваться уже не только на Украине! Так, Пятрас Вайтекунас — посол Литвы в Украине в 2010-2014 годах, и, кстати, бывший министр иностранных дел Литвы, выдал недавно в одном из интервью следующее:

"Расстрел Майдана был, по сути, началом агрессии Российской Федерации (РФ) в Украине и частью плана захвата Крыма. На мой взгляд, во-первых, так Кремль старался остановить интеграцию Украины в евро-атлантические структуры, т.е. в ЕС и НАТО. И вторая цель Кремля — захват Крыма и начало агрессии РФ на востоке Украины... На мой взгляд, во-первых, так Кремль старался остановить интеграцию Украины в евро-атлантические структуры, т.е. в ЕС и НАТО. И вторая цель Кремля — захват Крыма и начало агрессии РФ на востоке Украины. Россия поняла, что пришло время пролить кровь и добиваться своих целей. Чтобы не допустить сближения политических оппонентов в Украине, разрушить роль и влияние Европы в Украине, начать операцию по захвату Крыма и возвращению Украины в зону влияния России..."

 

Складно брешет, собака! Прямо, как по нотам. И похоже, что ноты для литовского дипломата и для украинского прокурора написаны одним "композитором". И вовсе не в Киеве. Однако, как же такое может быть?! Если верить официальной киевской пропаганде "майдан" был единым порывом сердец миллионов украинцев, возжелавших "европейского будущего" и освобождения от ужасно угнетавшей их "злочинной власти"!" Это - чуть ли не самое светлое, чистое и святое, чтоб было в истории "нэзалэжной"! И тут вдруг - такой пассаж...

 

Что же получается - все до единого "майданщики", включая и поголовно составляющих нынешнюю "элиту"Украины лидеров этого действа, были не героями-патриотами, а тупыми марионетками в руках коварного Кремля?! А кое-кто, возможно - и агентами такового? Что же могло заставить киевскую власть и ее кураторов, также носившихся с любым упоминанием об "украинцах, отстоявших свои свободу и достоинство" пойти на подобный головокружительный разворот?

 

Ответ крайне прост. "Майдан" уничтожил Украину как государство. Обрушил ее в пропасть, из которой этой стране уже не выбраться ни при каких обстоятельствах. Превратил всех ее граждан (включая и рядовых "хероев майдана") в племя нищих, голодных, никому во всем мире не нужных гастарбайтеров. "Европейская сказка" оказалась пустышкой, ложью, миражем. Реальностью оказались война, безвластие, безработица, рост преступности, заоблачные цены и полное отсутствие перспектив. Вот именно  это все  - и есть реальное наследие "майдана".

 

Какое-то время хунте удавалось манипулировать людьми - нагнетанием русофобии, милитаризацией, а главное, пустыми обещаниями, что "надо еще чуть-чуть потерпеть" и наступит долгожданный рай на земле. Теперь время вышло. "Безвиз" несколько лет безотказно выступавший в роли "морковки" для баранов, оказался никому не нужной пустышкой - как и предупреждали умные люди. Война, похоже, не закончится никогда, а очень скоро - вспыхнет с новой силой и начнет пожирать жизни уже не десятками и сотнями, а тысячами и десятками тысяч.

 

Европой Украина так и не стала - и уже ясно, что не станет никогда, а вот в безлюдную пустыню вполне может превратиться уже очень скоро. Вот-вот - и раздастся многоголосый вопль: "Куда вы нас привели с "майдана"?! нынешней киевской власти ответить на него будет совершенно нечем. Новая "революция", которая, вне всяких сомнений будет еще намного более кровавой и жестокой, чем предыдущая и не оставит от Украины камня на камне уже в буквальном смысле слова, никому не нужна - ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Там в Украине видят только одно - таран против России, поле войны и источник пушечного мяса для таковой. Что там с "нэзалэжной" будет дальше - совершенно неинтересно никому ни в США ни в Европе. Но сейчас она должна воевать с Россией, а не заниматься внутренними "разборками".

 

Вот и сбрасывают "майдан" с рук, как побитую, скверную карту. никакой "революции гидности", оказывается, вовсе и не было! Это все русские вам устроили - и гибель людей и войну и обвал экономики и неподъемные тарифы! так идите и убивайте их - за все это. И в первую очередь - за ваш обожаемый когда-то "майдан", будь он трижды неладен!

Александр Неукропный специально для Planet Today                       

 

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Майдан Россия Путин

Главное за сутки
России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии Правительство Сирии готово предоставить максимальные льготы российским компаниям, собирающимся участвовать в восстановлении экономики страны, заявил посол республики в России Рияд Хаддад. «Правительство Сирии и все соответствующие организации получили необходимые указания…
Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному Собранию Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному Собранию В послании, с которым президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию первого марта, будут присутствовать традиционные оценки работы власти, а также перспективы на будущее — заявил сегодня пресс-секретарь…
Полиция Британии не считает взрыв в Лестере терактом Полиция Британии не считает взрыв в Лестере терактом Британская полиция прокомментировал взрыв в Лестере. Пока ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, заявили в полиции, и попросили воздержаться от спекуляций на эту тему (смотрите…

Читайте также
Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Большая война на Донбассе стала реальностью. Безумный глава безумной Украины, жирующий на крови и слезах собственного народа, подписал закон "О деоккупации Донбасса". Причем то отвратительное шоу, которое было устроено Порошенко…
США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!" США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!" "Асад должен умереть! Русские должны уйти!" - от этой нехитрой формулы в Вашингтоне никогда и не думали отказываться, несмотря на все пустые разговоры о "стратегическом сотрудничестве с Россией в Сирии".…
Дональд Трамп сделал России признание в ненависти Дональд Трамп сделал России признание в ненависти "Да я ненавижу Россию еще больше, чем Обама!" - именно так, похоже стоит понимать слова президента США, адресованные соотечественникам в twitter. И можно было бы списать это на очередную выходку…
России пора определиться насчет тех, кто желает ей смерти России пора определиться насчет тех, кто желает ей смерти А, может, с этим пора уже что-то делать?! 18 февраля в Киеве погромом офиса "Россотрудничества" продолжилась акция местных нацистов "Смерть России!" Заостряю внимание - не "Русские - вон с Украины!",…
Фото
Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт: Обитель Ледяных Гигантов Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт: Обитель Ледяных Гигантов

Представьте себе километр цельного льда — со всех сторон, во всех направлениях! Тогда Вы, быть может...

Видео

 

Закрытие Олимпиады 2018 

Подробнее читайте тут.

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Послушайте, Дживз, почему на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом Крушельницким?

- Нам пытаются доказать, что кёрлинг это спорт, сэр.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса! С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса!
Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров
Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен
Украинских болельщиков в Афинах встретили, как нацистов + фото, видео Украинских болельщиков в Афинах встретили, как нацистов + фото, видео
Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе?
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.