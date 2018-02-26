«Майдан Путина» вместо «революции гидности» - зачем Украина опять врет?

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Не успели на Украине закончиться убогие "празднования" очередной майданной годовщины, как вдруг у творцов и певцов кровавой "революции" резко сменился тон. Оказывается, государственный переворот 2014 года - это уже вроде как и не "революция гидности", а хитрый план Кремля! С чего бы так?!

Надо сказать, что бредовый тезис относительно того, что "Путину нужен был "майдан", чтобы начать войну против Украины", уже кое-кем в "нэзалэжной" озвучивался, причем неоднократно. При этом с ответом на встречный вопрос: "Так что ж не начал?!" образовывался ужасный напряг и приходилось затыкаться. Да и вообще могли зашикать - за "святотатство". Подобные высказывания позволяли себе разве что политики с совершенно нулевым уровнем, либо просто отдельные "патриоты" в соцсетях.

Другое дело, что со временем объявлять "агентом Путина" кого-либо из собственных подельников по "майдану" стало у украинских "революционеров", ныне прочно оседлавших власть, чуть ли не нормальным явлением. Ярче всего это проявилось в истории с Михаилом Саакашвили. Стоило открыть рот против действующего президента - и все... "Агент Кремля", "московский провокатор" и так далее. даже целое уголовное дело умудрился сшить по этому поводу неутомимый генпрокурор Луценко.

Но вот такого, чтобы та же Генеральная прокуратура Украины на полном серьезе вела разговоры о "майдане", как о проекте Москвы - такого раньше не было. А теперь - есть! Так, начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, в чьи непосредственные обязанности как раз входит "расследование" преступлений, совершенных во время "майдана", вдруг начинает делать такие заявления:

"...Подтверждено, что представители ФСБ, МВД РФ приезжали и интересовались информацией по Майдану, а также проводили консультации сотрудников СБУ и МВД. Действительно, помощь в консультациях была, но проблема в том, насколько далеко заходили эти консультации. И это тоже проблема показаний, потому что никаких документов по этому поводу не составлялось.

Все упирается в показания, которые в большинстве своем представители СБУ, которые с ними контактировали, не дают. Поэтому сегодня говорим о наличии консультаций, но не можем говорить о подстрекательстве или пособничестве, которое привело к совершению преступлений, именно на основании собранных доказательств. Соответственно, и подозрений по этому поводу нет, но это направление продолжает отрабатываться. Надеемся, что все же мы дадим окончательную оценку роли России в событиях Майдана... "

Это - уже не вяканье заштатных аналитиков и диванных "экспертов", Это -уже попытка сформировать новую государственную позицию. "Майдан" устроили русские! Во всяком случае - ту его часть, которая закончилась кровопролитием, убийствами и государственным переворотом. Самое интересное, что подобная ересь начинает озвучиваться уже не только на Украине! Так, Пятрас Вайтекунас — посол Литвы в Украине в 2010-2014 годах, и, кстати, бывший министр иностранных дел Литвы, выдал недавно в одном из интервью следующее:

"Расстрел Майдана был, по сути, началом агрессии Российской Федерации (РФ) в Украине и частью плана захвата Крыма. На мой взгляд, во-первых, так Кремль старался остановить интеграцию Украины в евро-атлантические структуры, т.е. в ЕС и НАТО. И вторая цель Кремля — захват Крыма и начало агрессии РФ на востоке Украины... На мой взгляд, во-первых, так Кремль старался остановить интеграцию Украины в евро-атлантические структуры, т.е. в ЕС и НАТО. И вторая цель Кремля — захват Крыма и начало агрессии РФ на востоке Украины. Россия поняла, что пришло время пролить кровь и добиваться своих целей. Чтобы не допустить сближения политических оппонентов в Украине, разрушить роль и влияние Европы в Украине, начать операцию по захвату Крыма и возвращению Украины в зону влияния России..."

Складно брешет, собака! Прямо, как по нотам. И похоже, что ноты для литовского дипломата и для украинского прокурора написаны одним "композитором". И вовсе не в Киеве. Однако, как же такое может быть?! Если верить официальной киевской пропаганде "майдан" был единым порывом сердец миллионов украинцев, возжелавших "европейского будущего" и освобождения от ужасно угнетавшей их "злочинной власти"!" Это - чуть ли не самое светлое, чистое и святое, чтоб было в истории "нэзалэжной"! И тут вдруг - такой пассаж...

Что же получается - все до единого "майданщики", включая и поголовно составляющих нынешнюю "элиту"Украины лидеров этого действа, были не героями-патриотами, а тупыми марионетками в руках коварного Кремля?! А кое-кто, возможно - и агентами такового? Что же могло заставить киевскую власть и ее кураторов, также носившихся с любым упоминанием об "украинцах, отстоявших свои свободу и достоинство" пойти на подобный головокружительный разворот?

Ответ крайне прост. "Майдан" уничтожил Украину как государство. Обрушил ее в пропасть, из которой этой стране уже не выбраться ни при каких обстоятельствах. Превратил всех ее граждан (включая и рядовых "хероев майдана") в племя нищих, голодных, никому во всем мире не нужных гастарбайтеров. "Европейская сказка" оказалась пустышкой, ложью, миражем. Реальностью оказались война, безвластие, безработица, рост преступности, заоблачные цены и полное отсутствие перспектив. Вот именно это все - и есть реальное наследие "майдана".

Какое-то время хунте удавалось манипулировать людьми - нагнетанием русофобии, милитаризацией, а главное, пустыми обещаниями, что "надо еще чуть-чуть потерпеть" и наступит долгожданный рай на земле. Теперь время вышло. "Безвиз" несколько лет безотказно выступавший в роли "морковки" для баранов, оказался никому не нужной пустышкой - как и предупреждали умные люди. Война, похоже, не закончится никогда, а очень скоро - вспыхнет с новой силой и начнет пожирать жизни уже не десятками и сотнями, а тысячами и десятками тысяч.

Европой Украина так и не стала - и уже ясно, что не станет никогда, а вот в безлюдную пустыню вполне может превратиться уже очень скоро. Вот-вот - и раздастся многоголосый вопль: "Куда вы нас привели с "майдана"?! нынешней киевской власти ответить на него будет совершенно нечем. Новая "революция", которая, вне всяких сомнений будет еще намного более кровавой и жестокой, чем предыдущая и не оставит от Украины камня на камне уже в буквальном смысле слова, никому не нужна - ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Там в Украине видят только одно - таран против России, поле войны и источник пушечного мяса для таковой. Что там с "нэзалэжной" будет дальше - совершенно неинтересно никому ни в США ни в Европе. Но сейчас она должна воевать с Россией, а не заниматься внутренними "разборками".

Вот и сбрасывают "майдан" с рук, как побитую, скверную карту. никакой "революции гидности", оказывается, вовсе и не было! Это все русские вам устроили - и гибель людей и войну и обвал экономики и неподъемные тарифы! так идите и убивайте их - за все это. И в первую очередь - за ваш обожаемый когда-то "майдан", будь он трижды неладен!

Александр Неукропный специально для Planet Today