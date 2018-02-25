Украина готовит "спецов"-террористов для Сирии

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От Украины уже давно не ждут чего либо хорошего. Поэтому информация о том, что на просторах "незалежной" полным ходом идет подготовка боевиков для сирийской оппозиции из числа местных националистов и «студентов-мусульман» вряд ли кого-то шокировала. Просто еще один штрих к тому уродливому явлению, в которое превратилась некогда нормальная страна...

Активисты из харьковского русского сопротивления смогли получить документы от 26 июня 2017 года, в которых прямым текстом написано о создании лагерей для обучения бойцов из батальонов «Азов» и «Правый сектор». В бумаге указано, что на Украину ожидается прибытие студентов-мусульман, а также специальных инструкторов из Ливии и Сирии, которые и будут готовить «спецов». В документах особо отмечается, что лагерь находится в лесах Красноградского района, в 6 километрах от ближайшего населенного пункта. В общем, подальше от цивилизации в целях конспирации.

Кроме того, из отчета нацполиции Украины стало известно, что в лесном лагере уже находятся двадцать человек в возрасте 17-40 лет. Их обучение осуществляется по таким направлениям, как выживание в экстремальных условиях, огневая, инженерно-саперная и тактическая подготовка. Эти навыки им и прививают инструкторы, получившие боевой опыт в горячих точках Ближнего Востока. При этом, в документах уточняется, что все обучаемые «спецы» имеют легенду на случай «захвата» противником. Мол, каждый и них является офицером ВС России, который недоволен политикой своей страны.

Документ предоставлен телеканалу «Царьград» активистами харьковского русского сопротивления.

Как оказалось, у практичных американцев все взаимосвязано: подготовка сразу оптом универсальных боевиков, способных воевать и на Украине, и в Сирии. И если в стране ближневосточного региона вооруженный конфликт не позволяет спокойно подготовить бойцов для оппозиции, то Незалежная такую возможность имеет. Ведь Украина уже четыре года находится под полным контролем США, которые властям диктуют свои условия.

Как говорят специалисты, Незалежная изначально рассматривалась в качестве тарана против России. По словам главреда газеты «Русь Триединая» Сергея Моисеева, задачей киевского режима является создание из страны большого лагеря для натаскивания бойцов, которые бы смогли противостоять сторонникам «Русской весны». И такая подготовка идет полным ходом, о чем свидетельствуют созданные диверсионные группы, которые потом попадают и в Сирию. Оттуда «умеренная оппозиция», которая, по сути, давно стала конвеером для террористических группировок, и ведет подрывную деятельность против РФ.

Особо стоит отметить, что в перспективе американских кураторов и переброска боевиков из Сирии в приграничные области нашей страны — лидеры организации «Исламское государство»* открыто говорили, что намерены идти с наступлением на Россию. Руководство РФ своевременно отреагировало на эти угрозы, лишив террористов такой возможности. Однако попытки Запада усложнить жизнь для России продолжаются: кузница кадров боевиков работает под самым боком, в соседней Украине, где у руля власти находятся американские марионетки.

*- запрещенная в России террористическая организация

Антон Орловский

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