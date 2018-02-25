Воскресенье 25 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Украина готовит "спецов"-террористов для Сирии

Украина готовит "спецов"-террористов для Сирии

Воскресенье, 25 Февраля 2018 09:00
Украина готовит &quot;спецов&quot;-террористов для Сирии Фото из открытых источников

От Украины уже давно не ждут чего либо хорошего. Поэтому информация о том, что на  просторах "незалежной" полным ходом идет подготовка боевиков для сирийской оппозиции из числа местных националистов и «студентов-мусульман» вряд ли кого-то шокировала. Просто еще один штрих к тому уродливому явлению, в которое превратилась некогда нормальная страна...

 

Активисты из харьковского русского сопротивления смогли получить документы от 26 июня 2017 года, в которых прямым текстом написано о создании лагерей для обучения бойцов из батальонов «Азов» и «Правый сектор». В бумаге указано, что на Украину ожидается прибытие студентов-мусульман, а также специальных инструкторов из Ливии и Сирии, которые и будут готовить «спецов». В документах особо отмечается, что лагерь находится в лесах Красноградского района, в 6 километрах от ближайшего населенного пункта. В общем, подальше от цивилизации в целях конспирации.

 

Кроме того, из отчета нацполиции Украины стало известно, что в лесном лагере уже находятся двадцать человек в возрасте 17-40 лет. Их обучение осуществляется по таким направлениям, как выживание в экстремальных условиях, огневая, инженерно-саперная и тактическая подготовка. Эти навыки им и прививают инструкторы, получившие боевой опыт в горячих точках Ближнего Востока. При этом, в документах уточняется, что все обучаемые «спецы» имеют легенду на случай «захвата» противником. Мол, каждый и них является офицером ВС России, который недоволен политикой своей страны.

 

Документ предоставлен телеканалу «Царьград» активистами харьковского русского сопротивления.

 

 

Как оказалось, у практичных американцев все взаимосвязано: подготовка сразу оптом универсальных боевиков, способных воевать и на Украине, и в Сирии. И если в стране ближневосточного региона вооруженный конфликт не позволяет спокойно подготовить бойцов для оппозиции, то Незалежная такую возможность имеет. Ведь Украина уже четыре года находится под полным контролем США, которые властям диктуют свои условия.

 

Как говорят специалисты, Незалежная изначально рассматривалась в качестве тарана против России. По словам главреда газеты «Русь Триединая» Сергея Моисеева, задачей киевского режима является создание из страны большого лагеря для натаскивания бойцов, которые бы смогли противостоять сторонникам «Русской весны». И такая подготовка идет полным ходом, о чем свидетельствуют созданные диверсионные группы, которые потом попадают и в Сирию. Оттуда «умеренная оппозиция», которая, по сути, давно стала конвеером для террористических группировок, и ведет подрывную деятельность против РФ.

 

Особо стоит отметить, что в перспективе американских кураторов и переброска боевиков из Сирии в приграничные области нашей страны — лидеры организации «Исламское государство»* открыто говорили, что намерены идти с наступлением на Россию. Руководство РФ своевременно отреагировало на эти угрозы, лишив террористов такой возможности. Однако попытки Запада усложнить жизнь для России продолжаются: кузница кадров боевиков работает под самым боком, в соседней Украине, где у руля власти находятся американские марионетки.

 

*- запрещенная в России террористическая организация

Антон Орловский

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Сирия террористы

Главное за сутки
Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу на Украине Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу на Украине  На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Накануне документ опубликовали в официальном издании Верховной рады — газете "Голос Украины". На следующий день после этого закон вступает в силу,…
Олимпийские игры в Пхенчхане: CAS признал бобслеистку из РФ Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил Олимпийские игры в Пхенчхане: CAS признал бобслеистку из РФ Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил. Результаты спортсменки были аннулированы. CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу…
S&amp;P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте со спекулятивного «BB+» до «BBB-». Об этом сообщается на сайте агентства. Рейтинг страны в национальной…

Читайте также
Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Большая война на Донбассе стала реальностью. Безумный глава безумной Украины, жирующий на крови и слезах собственного народа, подписал закон "О деоккупации Донбасса". Причем то отвратительное шоу, которое было устроено Порошенко…
США определились с театром Третьей мировой. Часть 2: Чем ответит Россия? США определились с театром Третьей мировой. Часть 2: Чем ответит Россия? Прозвучавшее недавно из Румынии заявление о намерении "денонсировать пакт Молотова-Риббентропа" - это не просто дурные игры провинциальных политиков. Все гораздо серьезнее - мировой кукловод в лице США определился, наконец, с…
Дональд Трамп сделал России признание в ненависти Дональд Трамп сделал России признание в ненависти "Да я ненавижу Россию еще больше, чем Обама!" - именно так, похоже стоит понимать слова президента США, адресованные соотечественникам в twitter. И можно было бы списать это на очередную выходку…
США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!" США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!" "Асад должен умереть! Русские должны уйти!" - от этой нехитрой формулы в Вашингтоне никогда и не думали отказываться, несмотря на все пустые разговоры о "стратегическом сотрудничестве с Россией в Сирии".…
Фото
Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место

Гвианское плоскогорье (или нагорье)(исп. Escudo de Guayana) расположено на севере Южной Америки, меж...

Видео

 

Airbus показала первый полет летающего такси

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

- Послушайте, Дживз, почему на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом Крушельницким?

- Нам пытаются доказать, что кёрлинг это спорт, сэр.

Еще »
  • Странно всё это, если известно где находится лагерь подготовки бойцов против России, то соответственно должна быть принята соответствующая угрозе мера, для уничтожения этого объекта угрозы. Такие обьекты надо устранять в самом зародыше, что вероятнее всего и будет сделано службами, которые этим вопросом занимаются.
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса! С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса!
Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров
Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен
Украинских болельщиков в Афинах встретили, как нацистов + фото, видео Украинских болельщиков в Афинах встретили, как нацистов + фото, видео
Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе?
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.