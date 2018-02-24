В Луганске открыли памятник российским добровольцам

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После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новые власти в Киеве взяли курс на национализм. Большинство регионов страны покорилось воле майданных лидеров, однако население Донбасса не согласилось с требованием отказаться от родного языка и осудить собственное прошлое.

Не прошло и двух месяцев, как в Киеве приняли решение начать против Донбасса карательную операцию, названную антитеррористической. За лето солдаты ВСУ продемонстрировали, каким путем они намереваются заставить непокорные регионы забыть родной язык. И тогда на помощь находящимся в отчаянном положении ополченцам потянулись из России добровольцы, которые не в силах были смотреть, как на Донбассе новоявленные нацисты воюют против мирного населения.

Помощь добровольцев оказалась как раз кстати, ситуацию удалось стабилизировать. Однако многие пришедшие на помощь жителям Донбасса россияне отдали за это свои жизни. Наши живущие на Украине братья не забыли их подвига.

В канун Дня защитника Отечества в одном из скверов Луганска, носящем имя «Молодой гвардии», был торжественно открыт памятник российским добровольцам. Созданию монумента поспособствовала «Лига ветеранов локальных конфликтов», а проект внешнего вида памятника, как утверждают организаторы, придумывали всем народом.

На гранитном постаментеске стоит воин с автоматом на груди, одетый в одежду военного образца. Его правая рука покоится на оружии, а левая поднята и развернута ладонью вперед. Воин как бы останавливает подступающего противника. А в это время за его правой ногой прячется маленький мальчик, не достающий солдату и до пояса.

Словами не передать всю суровую красоту монумента, поставленного в честь людей, которые до конца выполняли свой интернациональный долг, встав на пути карателей. Добровольцы вместе с ополченцами остановили геноцид русскоязычного населения и иногда платили своими жизнями за свободу и жизнь маленьких жителей Донбасса, которых символизирует ухватившийся за ногу воина малыш.

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