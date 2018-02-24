Суббота 24 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Amnesty International: Украина - территория нарушения прав человека

Amnesty International: Украина - территория нарушения прав человека

Пятница, 23 Февраля 2018 16:40
Amnesty International: Украина - территория нарушения прав человека Фото из открытых источников

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет о состоянии прав человека в  мире за 2017 год. Украине в этом документе посвящено немало "теплых" слов. При всем старании быть с "нэзалэжной" помягче, борцы за права человека нарисовали картину более, чем удручающую.

 

Наиболее вопиющие примеры беззакония и насилия, о которых не смогли промолчать в Amnesty International, касаются абсолютного произвола вояк и сотрудников спецслужб на Украине, преступлений, совершаемых ими как в так называемой "зоне АТО", так и по всей остальной стране. Особо больным вопросом для правозащитников остаются тайные тюрьмы и пыточные застенки СБУ, существование которых на Украине уже не особо и скрывается, хотя отрицается на официальном уровне. Amnesty утверждает, что передала Главной военной прокуратуре Украины многочисленные доказательства существования таких мест, но ведомство их проигнорировало. 

 

"Расследование Главной военной прокуратуры по поводу утверждений о наличии у СБУ тайных тюрем на востоке Украины оказалось неэффективным. Власти в основном проигнорировали доказательства, которые в подтверждение такой практики опубликовали в 2016 году международные НКО.

 

СБУ мешало комиссии осуществлять свой мандат: не допускали в некоторые учреждения, а в мае 2016 года вынудили свернуть визит. Когда комитет возобновил визит в сентябре, у него сложилось четкое впечатление, что некоторые камеры и помещения были очищены с целью создания видимости того, что они не использовались для целей содержания под стражей,"- так Amnesty описывает попытки членов комиссии ООН по предупреждению пыток попасть на территорию украинских тюрем. По утверждению правозащитников, особенно много тайных застенков СБУ скрывает в Харькове.

 

Систему "правосудия" Украины Amnesty характеризует, как "безразличную к жертвам", все сигналы о пытках, истязаниях, незаконных арестах и даже военных преступлениях официальным Киевом просто игнорируются."Прошлые и нынешние нарушения норм международного гуманитарного права оставались безнаказанными", - фиксируют в Amnesty. Украинские каратели в "зоне АТО", пользуясь такой безнаказанностью, творят, что хотят - грабят, убивают, насилуют: 

 

"Большинство задокументированных нами случаев касались насилия над мужчинами и женщинами, которые были задержаны правительственными войсками и вооруженными формированиями", - указывают правозащитники  в отчете, под "вооруженными формированиями" понимая , прежде всего карательные "добровольческие батальоны" Киева.

 

С неменьшей обеспокоенностью говорят правозащитники о всевозрастающем преследовании журналистов, общественных активистов и организаций - любого, кто осмелится хоть в малейшей мере критиковать действия нынешнего режима "нэзалэжной", подвергая сомнению его праведность и правильность. "Возбуждались уголовные дела и принимались законы, направленные на ограничение права на свободу выражения мнений и свободу объединений" - констатируется в отчете.

 

Также Amnesty International напоминает: "Расследования убийств журналистов Олеся Бузины (2015 год) и Павла Шеремета (2016 год) ни к чему не привели. Власти не прекращали попыток ограничить право на свободу выражения мнений, фабрикуя уголовные дела против журналистов, которые критикуют правительство за неспособность провести реформы и политику на востоке Украины." Также в качестве примеров атак на свободу слова на Украине правозащитники приводят преследования журналистов Руслана Коцабы, против которого было сфабриковано дело о "государственной измене", Василия Муравицкого, которому и сегодня грозит 15 лет тюрьмы только лишь за сотрудничество с российскими СМИ.

 

Особо в документе упомянуто то беспрецедентное, на уровне всей государственной машины, давление, которое оказывается на интернет-издание Страна.ua и медиахолдинг "Вести". "Обе редакции известны своим критическим освещением действий украинских властей и их политики в отношении конфликта в Донбассе", - резюмируется в документе. Упоминается там и о том, что неугодных Киеву иностранных журналистов (прежде всего - российских) просто выдворяют из страны и запрещают въезд туда на годы.

 

Конечно, Amnesty International не была бы собой. если б не "свалила до кучи" с военными преступлениями и зверствами тайной полиции Украины... "притеснение в стране ЛГБТ". Не обошлось в докладе и без ритуальных мантр о "нарушении прав человека на неподконтрольных Киеву территориях" и в Крыму. В адрес "преследуемых" крымских татар и особенно "притесняемого" террористического Меджлиса* пролито должное количество положенных слез... Что ж - в каждой организации свои правила игры, и, нарушив их, запросто можно и финансирования лишиться.

 

Впрочем, так или иначе но даже та часть правды, которая зафиксирована в докладе, дает все основания утверждать: Украина и права человека - суть понятия совершенно несовместимые. Вот только последует ли на эти вопиющие разоблачения хоть какая-нибудь реакция из Вашингтона или Брюсселя? Уверен, что такого чуда не случится ни в коем случае.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today 

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина права человека война на Донбассе СБУ Amnesty International

Главное за сутки
Президент РФ вручил звезду Героя семье погибшего майора Филипова Президент РФ вручил звезду Героя семье погибшего майора Филипова Владимир Путин в Кремле вручил "Золотую Звезду" Героя России родственникам погибшего в Сирии майора Романа Филипова. Глава государства передал награду вдове летчика Ольге Филиповой и его родителям — Николаю Серафимовичу…
Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Игр в Пхенчхане в женском одиночном катании. 15-летняя спортсменка откатала произвольную программу без ошибок, получив в сумме 239,57 балла. Серебряную медаль завоевала…
США: Мы не исключаем удара по вооруженным силам Сирии США: Мы не исключаем удара по вооруженным силам Сирии В Вашингтоне не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в Институте политики Чикагского университета. "Военное решение не исключается в любой…

Читайте также
США определились с театром Третьей мировой. Часть 2: Чем ответит Россия? США определились с театром Третьей мировой. Часть 2: Чем ответит Россия? Прозвучавшее недавно из Румынии заявление о намерении "денонсировать пакт Молотова-Риббентропа" - это не просто дурные игры провинциальных политиков. Все гораздо серьезнее - мировой кукловод в лице США определился, наконец, с…
Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Большая война на Донбассе стала реальностью. Безумный глава безумной Украины, жирующий на крови и слезах собственного народа, подписал закон "О деоккупации Донбасса". Причем то отвратительное шоу, которое было устроено Порошенко…
Дональд Трамп сделал России признание в ненависти Дональд Трамп сделал России признание в ненависти "Да я ненавижу Россию еще больше, чем Обама!" - именно так, похоже стоит понимать слова президента США, адресованные соотечественникам в twitter. И можно было бы списать это на очередную выходку…
России пора определиться насчет тех, кто желает ей смерти России пора определиться насчет тех, кто желает ей смерти А, может, с этим пора уже что-то делать?! 18 февраля в Киеве погромом офиса "Россотрудничества" продолжилась акция местных нацистов "Смерть России!" Заостряю внимание - не "Русские - вон с Украины!",…
Фото
Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место

Гвианское плоскогорье (или нагорье)(исп. Escudo de Guayana) расположено на севере Южной Америки, меж...

Видео

 

Airbus показала первый полет летающего такси

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

- Послушайте, Дживз, почему на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом Крушельницким?

- Нам пытаются доказать, что кёрлинг это спорт, сэр.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса! С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса!
Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров
Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали Собчак зря распиналась про Крым - на Украине ее опять оплевали
Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен
Побоище в киевском аэропорту - пьяные украинцы атаковали международный рейс Побоище в киевском аэропорту - пьяные украинцы атаковали международный рейс
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.