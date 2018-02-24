Amnesty International: Украина - территория нарушения прав человека

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Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет о состоянии прав человека в мире за 2017 год. Украине в этом документе посвящено немало "теплых" слов. При всем старании быть с "нэзалэжной" помягче, борцы за права человека нарисовали картину более, чем удручающую.

Наиболее вопиющие примеры беззакония и насилия, о которых не смогли промолчать в Amnesty International, касаются абсолютного произвола вояк и сотрудников спецслужб на Украине, преступлений, совершаемых ими как в так называемой "зоне АТО", так и по всей остальной стране. Особо больным вопросом для правозащитников остаются тайные тюрьмы и пыточные застенки СБУ, существование которых на Украине уже не особо и скрывается, хотя отрицается на официальном уровне. Amnesty утверждает, что передала Главной военной прокуратуре Украины многочисленные доказательства существования таких мест, но ведомство их проигнорировало.

"Расследование Главной военной прокуратуры по поводу утверждений о наличии у СБУ тайных тюрем на востоке Украины оказалось неэффективным. Власти в основном проигнорировали доказательства, которые в подтверждение такой практики опубликовали в 2016 году международные НКО.

СБУ мешало комиссии осуществлять свой мандат: не допускали в некоторые учреждения, а в мае 2016 года вынудили свернуть визит. Когда комитет возобновил визит в сентябре, у него сложилось четкое впечатление, что некоторые камеры и помещения были очищены с целью создания видимости того, что они не использовались для целей содержания под стражей,"- так Amnesty описывает попытки членов комиссии ООН по предупреждению пыток попасть на территорию украинских тюрем. По утверждению правозащитников, особенно много тайных застенков СБУ скрывает в Харькове.

Систему "правосудия" Украины Amnesty характеризует, как "безразличную к жертвам", все сигналы о пытках, истязаниях, незаконных арестах и даже военных преступлениях официальным Киевом просто игнорируются."Прошлые и нынешние нарушения норм международного гуманитарного права оставались безнаказанными", - фиксируют в Amnesty. Украинские каратели в "зоне АТО", пользуясь такой безнаказанностью, творят, что хотят - грабят, убивают, насилуют:

"Большинство задокументированных нами случаев касались насилия над мужчинами и женщинами, которые были задержаны правительственными войсками и вооруженными формированиями", - указывают правозащитники в отчете, под "вооруженными формированиями" понимая , прежде всего карательные "добровольческие батальоны" Киева.

С неменьшей обеспокоенностью говорят правозащитники о всевозрастающем преследовании журналистов, общественных активистов и организаций - любого, кто осмелится хоть в малейшей мере критиковать действия нынешнего режима "нэзалэжной", подвергая сомнению его праведность и правильность. "Возбуждались уголовные дела и принимались законы, направленные на ограничение права на свободу выражения мнений и свободу объединений" - констатируется в отчете.

Также Amnesty International напоминает: "Расследования убийств журналистов Олеся Бузины (2015 год) и Павла Шеремета (2016 год) ни к чему не привели. Власти не прекращали попыток ограничить право на свободу выражения мнений, фабрикуя уголовные дела против журналистов, которые критикуют правительство за неспособность провести реформы и политику на востоке Украины." Также в качестве примеров атак на свободу слова на Украине правозащитники приводят преследования журналистов Руслана Коцабы, против которого было сфабриковано дело о "государственной измене", Василия Муравицкого, которому и сегодня грозит 15 лет тюрьмы только лишь за сотрудничество с российскими СМИ.

Особо в документе упомянуто то беспрецедентное, на уровне всей государственной машины, давление, которое оказывается на интернет-издание Страна.ua и медиахолдинг "Вести". "Обе редакции известны своим критическим освещением действий украинских властей и их политики в отношении конфликта в Донбассе", - резюмируется в документе. Упоминается там и о том, что неугодных Киеву иностранных журналистов (прежде всего - российских) просто выдворяют из страны и запрещают въезд туда на годы.

Конечно, Amnesty International не была бы собой. если б не "свалила до кучи" с военными преступлениями и зверствами тайной полиции Украины... "притеснение в стране ЛГБТ". Не обошлось в докладе и без ритуальных мантр о "нарушении прав человека на неподконтрольных Киеву территориях" и в Крыму. В адрес "преследуемых" крымских татар и особенно "притесняемого" террористического Меджлиса* пролито должное количество положенных слез... Что ж - в каждой организации свои правила игры, и, нарушив их, запросто можно и финансирования лишиться.

Впрочем, так или иначе но даже та часть правды, которая зафиксирована в докладе, дает все основания утверждать: Украина и права человека - суть понятия совершенно несовместимые. Вот только последует ли на эти вопиющие разоблачения хоть какая-нибудь реакция из Вашингтона или Брюсселя? Уверен, что такого чуда не случится ни в коем случае.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today