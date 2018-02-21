Чудовищная ложь Украины - "майдан" разгонял российский ОМОН!

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Очередная годовщина "поминания героев майдана" вполне ожидаемо вылилась на Украине в новые омерзительные пляски на костях. Однако, на сей раз отчаянно пиарящимся на трагических событиях государственного переворота 2014 года "патриотам" удалось побить рекорд пробивания информационного дна, породив новую чудовищную ложь о них.

Оказывается, "кровь майдана" - участники госпереворота, без колебаний принесенные собственными подельниками в "сакральные жертвы революции", на руках не вдохновителей переворота, не его закордонных кураторов... И даже - не "злочинной влады" и тысячекратно обвиненного и оболганного героического "Беркута"! Это все - русские! Они не только "Крым аннексировали" и "Донбасс оккупировали" - они еще и "майдан" разгоняли. Вот с чего все началось...

Именно с таким, запредельно бредовым заявлением, выступил на одном из телеканалов "нэзалэжной" некий местный политолог Владмимр Цыбулько. Согласно его утверждению "информация сразу из нескольких источников сивдетельствует, что тогда под видом крымского"беркута" задействовали российский ОМОН из Уфы! Естественно, никаких конкретных "источников", свидетелей и очевидцев присутствия на "майдане" русских ОМОНовцев Цибулько назвать не может (ну, не оглашать же номера палат в сумасшедшем доме!), и документально как-либо подтвердить свои заявления тоже. Однако, продолжает утверждать:

"Это было далекое от украинского сознания и системы отношений силовое подразделение, для которого мы действительно были чужими. Для них не было барьера при стрельбе, потому, что пропагандистская "прокачка" и дистанция делала их действительно далекими от тех, кто стоял на "майдане". Скорее всего, о страхе перед применением огнестрельного оружия там и речи не было".

Одуревший "политолог" рисует русских "силовиков" не просто чужеземными захватчиками, а прямо-таки бесчеловечными пришельцами-марсианами. Да разве ж могли простые украинские парни применить силу против чудесных, добрых и мирных демонстрантов - которые всего-то забрасывали этих одетых в милицейскую форму парней дождем булыжников, жгли заживо "коктейлями Молотова", а захватив в плен, буквально разрывали на части?! Да ни в жизнь! Только российские инопланетяне с Уфа-Центавра.

Огорчу "патриотическую общественность" - отечественные милиционеры, прежде всего "беркут" прекрасно справлялись с обузданием массовых беспорядков без чьей-либо помощи извне. И тому имеется масса свидетелей - я в том числе. И если бы не позорнейшим образом обгадившееся "руководство" как силовых структур, так и страны в целом, то они бы сами вымели поганой метлой на помойку всю майдановскую сволочь. Увы - приказа не было. В том числе - и на применение табельного оружия, даже тогда когда по всем законам Украины милиционеры его применить не просто имели право, а были обязаны Еще раз лично о себя добавлю - увы!

Впрочем политолог Цибулько не был бы политологом если б не попытался связать собственные бредовые "откровения" с текущим моментом. Со "злобой дня", так сказать. Украинскому "пиплу". который, как известно, сегодня "хавает" еще и не такое, он на десерт припас еще более оглушительную "сенсацию" - одним ОМОНом из Уфы дело, оказывается, не ограничилось! Коварные русские хотели опробовать на "майдане"... химическое оружие для дальнейшего применения его в Сирии! Для чего доставили в Киев прямо из Москвы цельный самолет "нервно-паралитического газа"! Не верите?! Тогда вот вам прямая цитата:

"Газовая атака проявилась в Сирии, но, мне кажется, что была попытка потравить нервно-паралитическими газами и митингующих. ведь вспомните, как на Грушевского организм видавал какие-то непонятные реакции – глаза слезились, парализовало дыхание!"

если бы Цыбулько не был совершенно законченным дегенератом, или хотя бы посещал в школьные годы уроки по начальной военной подготовке, он бы знал, что любая попытка применить в мегаполисе боевые ОВ такого класса, как нервно-паралитический газ, привела бы не к жжению в глазах или першению в горле, а к десяткам и сотням тысяч трупов за считанные минуты! Описываемые им "симптомы на Грушевского" - то ли последствия применения милицией табельных спецсредсв в виде баллончиков с ПЕРЦОВЫМ газом (неспособным убить даже хомячка), либо, что вполне вероятно - проявления похмельного синдрома у непросыхавших "революционеров"

Однако вещество, с успехом заменяющее Цибулько мозг, продолжает "выдавать какие-то непонятные реакции" - он уже нашел связь между "майданом" и Сирией! Он гений, он герой! В этом новом "вбросе", который даже конспирологическим назвать невозможно - из-за совершенно фантастической степени бредовости, как в кривом и грязном зеркале отразилась вся убогая сущность нынешней "украинскости". Лживость, безумие, а самое главное - возведенная в ранг абсолюта неспособность признавать свою вину хоть в чем-то.

"Украину разрушил ОМОН из Уфы с неравно-паралитическим газом, марсиане с лучами смерти, пацаки с планеты Плюк! Только не мы! Только не мы сами..."

Александр Неукропный специально для Planet Today