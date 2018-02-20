Украина "разоблачила" новый жуткий план России - украсть Ярослава Мудрого!

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Чем дальше в украинский лес, тем безумнее водящиеся там "патриоты"... Во всяком случае, русофобские фантазии их приобретают все более фантасмагорические и причудливые формы. Это уже даже не Голливуд, а бездарные перепевы третьеразрядных "ужастиков" категории "no child".

Одним из главных антироссийских "фронтов" "нэзалэжной" является, без сомнения противостояние на исторической ниве. Одна только история с Анной, королевой Франции чего стоит! Одно высказывание Владимира путина в Версале - и весь украинский "истэблишмент" во главе с Порошенко лично с пеной у рта бросился отстаивать "украинскость" давно почившей древнерусской княжны, обвиняя оппонентов в "фальсификациях", "похищении" и Бог знает в чем еще. Как видно, кое-кому тема показалась благодатной. И вот Украину сотрясает новая "сенсация":

"Представители Российской Федерации не могут успокоиться, что Киевская Русь - период украинской истории, и всеми способами пытаются присвоить наши реликвии!" - с таким лейтмотивом появилась во многих украинских СМИ новость об ошеломляющем признании, сделанном генеральным директором Национального заповедника "София Киевская" Нелей Куковальской: "россияне пытались выкупить останки Великого князя киевского Ярослава Мудрого".

"Я получила письменное свидетельство от человека, который принимал участие в таких торгах в 2016-2017 годах. На встрече были представители России, а также священники храма Святой Троицы в Бруклине, где, как мне сообщили, и хранятся мощи Ярослава Мудрого. Россияне предложили 2 миллиона долларов, однако, священникам эта сумма показалась недостаточной" - заявляет музейная дама.

Вообще-то, интересное кино получается. В чем собственно, госпожа Куко... как ее там... пытается Россию обвинять? В том, что ее представители не жалея денег, хотят вернуть останки великого исторического деятеля из-за океана? Понятно. что с точки зрения украинцев тратить миллионы долларов для возвращения исторической и духовной памяти а не на покупку оружия для убийства собственного народа - преступление...

Умиляет также упоминание о том, что священники отказались от сделки не по причине нежелания расставаться со святыми реликвиями, а мечтая загрести сумму побольше. Оно и неудивительно - храм-то принадлежит не русской, а украинской "православной церкви" - вот и "батюшки" соответствующие. Да еще и поднабравшиеся в Америке местного "духа" - "ничего личного, только бизнес!" Впрочем, у госпожи Куковальской особое мнение:

"Еще одна причина отказа — представители духовенства побоялись это сделать, поскольку в Департамент юстиции США с Украины поступило письмо относительно розыска останков нашего князя. Однако уверена, что россияне не оставили эту идею. Также мне известно, что в России создана специальная группа ученых, которые исследуют все материалы относительно останков Ярослава Мудрого."

Вот коварные русские! В отличие от украинцев, провозглашающих Ярослава "своим князем", они без лишнего трепа просто делают дело. Группу ученых создали, по всему миру ищут - вот же мерзавцы! Впрочем, ознакомившись с украинской попыткой "разоблачить" очередной "русский заговор", не угодно ли вам будет услышать нечто, что и впрямь может кое для кого оказаться сенсацией?

Прежде всего - по поводу ""нашего князя"... Во-первых, до Киева Ярослав, прозванный впоследствии Мудрым княжил сперва в Ростове, а затем в Новгороде. Украинский князь?! Ага... Во-вторых, канонизирован Ярослав мудрый определением Архиерейского собора Русской православной церкви от 3 февраля 2016, а никакой не "украинской"! А сам Ярослав, даже если считать современных украинцев его потомками (в какой-то мере так и есть, увы), скорее всего, отвернулся бы от них с гневом и брезгливостью - если исходить из приписываемого ему изречения: "Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим". История современной Украины в одной фразе..

А вот теперь мы подходим к самому интересному - к вопросу о том, а как, собственно, мощи Ярослава оказались аж в Бруклине!? Похищены останки князя из Софии Киевской были, скорее всего в 1943 году - и никем иным, как представителями униатской украинской грекокатолической "церкви", "прославившейся" активнейшим сотрудничеством с немецко-фашистскими оккупантами и направлением капелланов в дивизию СС "Галичина". Спешно сматываясь из Киева вместе со своими хозяевами-гитлеровцами, эти крысы умыкнули и княжеские мощи. Недаром же таковые, предположительно, отыскались именно в их храме и аж в Америке!

Для того, чтобы сегодня поднимать тему мощей Ярослава Мудрого, да еще при этом и обвинять Россию и русских в чем-либо, надо, воистину, быть безмозглыми, как украинцы. Впрочем, разгадка паники, устроенной музейной дамой Куковальской имеет в основе своей не страх "потерять" мощи (которые грекокатолики почему-то в "вильную" Украину за четверть века с лишним ее существования возвращать и не подумали!), а именно боязнь объективного расследования всех событий 1943 года и последующих.

Поскольку таковое расследование, провести которое просто необходимо, лишний раз напомнит всему миру о гнусной сущности украинских националистов, их сотрудничестве с нацистами и неудержимом стремлении разворовывать и уничтожать ту землю, которую они имеют наглость объявлять своею.

Александр Неукропный специально для Planet Today