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Не так давно украинский лидер посетил Мюнхен где не только выступал с высоких трибун, вызывая зевоту у слушателей, но и встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. После этого Порошенко разоткровенничался, что на переговорах они «детально» согласовали поставки в Незалежную летального оружия в большом ассортименте. По словам олигарха, речь шла не только о том виде вооружений, о которых говорят регулярно, то есть о «джавелинах». Однако детали Порошенко раскрывать не стал, заявив, что «к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу».

Это заявление стало продолжением вчерашнего бездарного выступления лидера Незалежной в Мюнхене перед почти пустым залом. Порошенко договорился до того, чтобы запретить на международном уровне российский флаг. И если во всем мире на его клоунаду не обратили никакого внимания, то на Украине слова шоколадного олигарха восприняли буквально. Местные националисты в Киеве ворвались в здание Россотрудничества и, помимо прочих бесчинств, сожгли флаг РФ.

Как отметил российский парламентарий Сергей Железняк, это не только уголовное преступление, но и свидетельство того, что на Украине отсутствует правопорядок. По словам политика, Порошенко в Мюнхене показал, что не испытывает никакого уважения к нормам права, а это «подстегивает украинских националистов к совершению преступлений». Так что к ответственности надо бы привлечь не только радикалов, но и президента Украины. Однако в Незалежной подобные взгляды являются нормой.

Порошенко использует русофобские настроения как единственный товар, производимый Незалежной на экспорт. Продолжая поддерживать имидж Украины, которая якобы сдерживает «российскую агрессию», он рассчитывает на помощь Запада и придумывает любые предлоги, чтобы продемонстрировать свое влияние.

Конечно, тех самых поставок летального оружия в ассортименте, о которых говорил Порошенко, может и не быть. Но этими обещаниями он обнадеживает подручных радикалов, прозрачно намекая, что у них по-прежнему развязаны руки. Олигарху необходимо показать свою «силу» и закрутить гайки еще туже — он любой ценой стремится удержать власть и мечтает о втором президентском сроке.

Одновременно украинские власти уже внушают своему народу, что единственный путь к демократии для них лежит… через диктатуру. Об этом вполне серьезно заявил замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука. Он уверен, что в Незалежной сегодня отсутствует даже «слабая демократия». И из этого «болота» стране поможет выбраться только диктатура.

При этом то, что подобная форма правления будет с ярким националистическим акцентом, сомнению не подлежит. После евромайдана радикальные элементы проникли в силовые структуры, организовали батальоны и вносят свою лепту в хаос на Донбассе. Более того, бандеровцы и прочие радикалы безнаказанно распространяют свою идеологию на всю Украину, диктуют условия всем гражданам, в том числе, на каком языке говорить, в какую церковь ходить, что можно читать, слушать и смотреть. И это явные признаки диктатуры.

Такого ли будущего хотели евромайдановцы? Они-то рассчитывали, что западная демократия им сулит долгую и счастливую жизнь. Но в том угаре мало кто понимал, что государственный переворот при помощи националистов, поддерживаемых американскими кураторами, не приведет к свободной жизни. В итоге хваленая демократия помогла появиться диктатуре. И теперь, по своей тупости, украинские политики додумались до того, что возможен путь и обратно — от диктатуры к демократии. И с наличием летального вооружения от США.

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