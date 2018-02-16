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Новое безумие - на Украине под снос пойдут памятники Великой Отечественной

Пятница, 16 Февраля 2018 07:30
Новое безумие - на Украине под снос пойдут памятники Великой Отечественной Фото из открытых источников

Когда вменяемые люди предупреждали о том, что на очередном витке "декоммунизации" на Украине начнут уничтожать памятники воинам  Великой Отечественной войны, кое-кто им не верил. Кое-кто с этим спорил... И вот - процесс, похоже, пошел. И начался он, как и все, наиболее мерзостные процессы в "нэзалэжной" с "бандеровской цитадели" - Львова.

 

15 февраля  во время сессии Львовского городского совета депутат от нацистской партии ВО «Свобода» Андриян Гутник выступил со следующим требованием  к городской власти:

"Монумент Славы – это символ советской оккупации. Он – это признак присутствия «русского мира» во Львове. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович говорил, что этот памятник может быть демонтирован, если так решить местная власть. Но местная власть по-разному это затягивает. Мы требуем от городского  головы обеспечить немедленный демонтаж этого памятника. А также обеспечить его перенесение в музей "Территория террора".

 

Скорее всего, противиться данному наглому требованию депутаты львовского грсовета не смогут (даже если б и захотели - что вряд ли!). Технология принятия "правильных" по мнению местных националистов решений на Украине отработана уже в совершенстве - в один "прекрасный" день в сессионный зал заявятся "патриоты" в масках и с соответствующими "средствами убеждения" в лапах. Примут решения, как миленькие, куда денутся! А дальше... Волна уничтожения памятников героям Великой Отечественной, воинам-освободителям, покатится по всей Украине, можно не сомневаться.

 

И вот тогда мерзавец Вятрович. сегодня жутко переживающий по поводу наличия герба СССР на щите монумента Родине-Матери в Киеве сможет вздохнуть с облегчением - не заморачиваясь с гербом, снесут весь монумент к чертям. ну какая у нынешних украинцев может быть Родина? Какая Мать?! Только Бандера... А высвободившийся металл вполне можно будет торжественно "перековать" на танки или бронежилеты "для АТО". Или - просто, по обыкновению, разворовать...

 

Кстати говоря, в самом скором времени после сноса монументов солдатам Великой Войны в "нэзалэжной" вплотную возьмутся за другие "символы оккупации" -  памятники воинам-интернационалистам. С Самой высокой степень вероятности говорить об этом заставляет выступление свиномордого "главы государства", посвященное годовщине вывода советских войск из ДРА: "Советское вторжение в Афганистан и российская агрессия против Молдовы, Грузии, Украины – это все события одного ряда. В них – вся агрессивная сущность Москвы!"

 

И вы думаете, что после этого на Украине останутся памятники  погибшим в том самом "вторжении"?! Кстати, сегодня там, как крайне острый, поднимается вопрос о запрете термина "воин-интернационалист". Институт истории Украины Национальной академии Наук "нэзалэжной"  настоятельно советует  заменить статус «воинов-интернационалистов» на статус «воинов-афганцев», поскольку в привычном к употреблении названии им видится "скрытая угроза прежде всего для самой Украины!" Видите ли - именно так "российская пропаганда" называет русских добровольцев, принимавших участие в событиях на Донбассе!

 

По мнению нынешней украинской "власти", и, тем более - бесноватых "национал-патриотов", там должны остаться памятники только кровавым бандеровским упырям и эсэсовцам из дивизии "Галичина" - остальным героям и мученикам в "новой истории" "новой Украины" места нет и быть не может. Можно не сомневаться, что именно так все и произойдет - если только украинское безумие не будет остановлено в самое ближайшее время.

Александр Неукропный специально для Planet Today                       

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина памятники Великая Отечественная война Львов нацисты война в Афганистане

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