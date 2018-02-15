Перепин и вподобайка - новый дикий новояз от украинских "патриотов"

Украина продолжает огорошивать все новыми "гениальными идеями" на языково-культурной ниве. По всей видимости, "патриоты" не успокоятся, пока не превратят столь любимую ими "мову" в некий совершенно жуткий новояз, недоступный для понимания никому, кроме них самих. В этом деле в очередной раз отметился "проект "Словотвир", выдавший новый список "чужих" слов, подлежащих в "нэзалэжной" безусловному искоренению и немедленной замене.
Что странно, атке подверглись наиболее распространенные в мире (в первую очередь - благодаря Интернету и соцсетям) американизмы. Так, "лайк" на Украине теперь будут называть "вподобайкой", "лайфхак" - "лазивкой", "дедлайн" - "реченцем", а "хештег" - "крышмиткой". Очевидно, особо важным для национального самоутверждения является переименование чизкейка в сырник, паззла - в складанку, а барбершопа - в голярню! И не дай вам Бог сказать украинскому патриоту "ОК!" - только "Гаразд!"
Но это еще что! Гимн на Украине теперь будет зваться "славень", шлагбаум - "перепин", а меню , извините за выражение - "стравопис"... Чем руководствовались эти самые словотворцы и стравописцы при составлении списка - понять сложно. То, что не разумом или здравым смыслом - это точно. Очевидно, преследовалась одна цель- чтоб в "мове" не осталось ни единого слова, понятного кому-либо, кроме "щирых украинцев", истинных потомков древних шумеров.
Над всем этим можно было бы посмеиваться, если б только подобная дикость не возводилась в "нэзалэжной" в ранг государственной политики. Будучи не в состоянии похвастать какими-либо успехами в экономической, военной или внешнеполитической сферах, нынешняя ее "власть" предпочитает переписывать историю и язык. На днях три бывших президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к президенту действующему - Петру Порошенко с инициативой: объявить нынешний, 2018 год "годом утверждения государственного языка"! Ну, объявил же он 2017-й годом языка "великих белых сахибов" - английского? Может, и для родной "мовы" годик найдется?
"...Обращаемся к Вам с просьбой поддержать инициативу по поводу объявления 2018 года Годом утверждения государственного языка... Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет иностранным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах!" - сказано в письме траченных молью экс-президентов.
Да уж - если что и может "укрепить фундамент" "нэзалэжной, разрушенный, как впрочем и все в ней, "майданом", гражданской войной и тотальным воровством, то только "мова". Причем речь, заметьте, идет не о "годе языка", а о его "утверждении" - надо понимать, тотальном, насильственном и повсеместном. Причем - любой ценой.
А уж размышлизмы несомненно впадающих в окончательный маразм "бывших" о том, что такое решение чего-то там "покажет иностранным партнерам" - вообще курам на смех! Кому эти сморчки собрались что-то "показать"? Польше? Венгрии, которая именно из-за закручивания языковых "гаек" не сегодня - завтра пойдет на Украину войной? Или кому-то еще, с кем "нэзалэжна"еще не успела поссориться на почве своего безумного национализма, но собирается - в самое ближайшее время?
С такими подходами и "блестящими идеями" Украине очень скоро не останется ничего, кроме как заунывно выть славень под опущенным для нее навсегда перепином Европы!
Александр Неукропный специально для Planet Today
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