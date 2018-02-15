"Новая полиция" Украины разбегается быстрее тараканов

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Не успел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков излить в уши "общественности" новую порцию отборнейшей лжи об успехах возглавляемого им ведомства, как грянул скандал - одно из любимейших "детищ" постмайданной "власти", "Новая полиция", оказывается, находится едва ли не на последнем издыхании. Во всяком случае, полицейские из нее разбегаются кто куда, а новых желающих на их место не сыскать!

27 января нынешнего года на итоговой коллегии МВД Украины Авакоков врал так: "Впервые за последние годы наметилась тенденция к снижению уровня преступности в государстве. Количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%... Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года уменьшилось на 16%. Показательным есть сокращение почти на 17% противоправных посягательств на жизнь и здоровье людей, в частности, умышленных убийств, тяжких телесных повреждений...

Как результат, можем констатировать высокий уровень общественного доверия ко всем службам. которые входят в сферу ответственности МВД. Согласно проведенному в октябре 2017 года социологическому опросу национальной полиции в целом доверяют 39,3% граждан, а патрульной полиции - 40,9%. Все эти показатели значительно превышают те, что были до реформы!"

Все это - наглая ложь! То есть буквально все - не то, что до последнего слова, а до последнего звука. Что касается преступности, то такого высокого уровня ее и такого низкого уровня раскрываемости преступлений Украина не знала даже в "лихие 90-е". Если с чем и можно адекватно сравнивать, так разве что с временами столетней давности - петлюровщиной, махновщиной и тотальным разгулом вооруженного бандитизма. Что же до уровня "доверия" к аваковским полицаям, то это - вообще отдельная песня.

Приведенный министром бред не очень состыковывается с данными опроса, который в декабре все того же 2017 года проводили фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова, к которым у меня доверия, мягко говоря несколько побольше, чем к Авакову. Согласно ИХ данным, 53,5% украинцев не доверяют патрульной полиции, при этом полностью доверяют недоделанным "копам" 2,9% опрошенных! но самое главное состоят в том, что по данным социологов доверие к полиции "обвалилось" на 23,9% буквально за один, 2017 год! Именно в этом году оно стало "отрицательным", что совершенно неудивительно - при отношении "новых полицейских к службе и их "успехах" в защите сограждан и борьбе с преступностью.

Понабирав, что называется, с улицы ни черта не смыслящих и не соображающих в правоохранительной деятельности "революционных романтиков" и соблазнив их "огромными" зарплатами. новая "власть" мечтала вылепить из этого стада "новых центурионов". "Я его слепила из того, что было", ага... "А потом почти неделю руки мыла!" Вот только в данном случае умывают руки те, кто должен был сменить "старую", "совковую" и "прогнившую" милицию.

Сполна хлебнув реальной службы и быстренько прикинув, что получают за такие напряги сущие копейки (на сегодня зарплата украинского полицейского составляет долларов 200-250 и имеет постоянную тенденцию к обесцениванию в связи с галопирующей инфляцией), мальчики и девочки, трепавшиеся в соцсетях о том, как они "изменят мир", быстренько берут ноги в руки. кстати, немалую роль играет в этом и то, что отлупить, а то и убить нынешнего полицейского в "нэзалэжной" может любой "херой АТО", а то и просто жлоб понаглее в камуфляже. Список застреленных АТОшниками полицейских уже немал и, боюсь, будет только расти).

В ноябре 2017 года пресс-служба патрульной полиции сообщала, что на Украине служит 11 тысяч 663 патрульных, а уволено было 1 311 человек, большая часть из которых, по словам руководства полиции, ушли по собственному желанию. Статистика, приведенная на начало нынешнего года, еще горше - по данным департамента кадрового обеспечения Нацполиции некомплект личного состава в ведомстве составлял 15,9 тыс. человек или 13,6% от штатной численности. Но это - в общем... В Киеве, например, некомплект достигает уже едва ли не 20% штатного расписания.

Узнав о таких "блестящих" результатах "правоохранительной реформы, забеспокоились народные депутаты "нэзалэжной". Оно понятно - кто же их охранять будет о. когда в следующий раз народ придет бить? А он придет - причем обязательно! Поэтому в Верховную Раду Украины 12 февраля 2018 года был подан проект Постановления № 8034 - с предложением о создании депутатской рабочей группы по изучению причин массового увольнения работников патрульной полиции по собственному желанию и заслушивании отчета руководителя Национальной полиции Украины Князева.

Что из этого получится? Да скорее всего, ничего - не то, что для Авакова, а даже и для его "шестерок" вроде того же Князева. высшее руководство МВД будет лгать и воровать, патрульные - разбегаться, как тараканы от греха подальше, а рядовые граждане Украины - исправно погибать от рук преступников.

Александр Неукропный специально для Planet Today