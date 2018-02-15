Насильно мил – будешь! "Торжество" украинского "патриотического" кино

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На Украине отрапортовали об очередной эпохальной "пэрэмоге!" На сей раз - в области искусства и культуры. Оказывается, отвратительная "патриотическая" киностряпня под названием "Киборги" побила все мыслимые и немыслимые рекорды популярности и стала любимейшим фильмом всех жителей "нэзалэжной" от мала до велика. Однако - так ли это?

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Украины Филипп Ильенко, заходясь в патриотическом экстазе, возвестил:

"В прошлом году впервые за историю украинской независимости была полноценная премьерная осень, полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. И абсолютным рекордсменом - причем не только этого сезона, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости - стал на собственном кинорынке фильм "Киборги". По состоянию на сегодняшний день его увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн!"

Вот ведь молодцы какие - по головам всех сосчитали, выручку - всю, до копеечки! Вообще-то, прежде, чем хвастать господину Ильенко не худо было бы прикинуть, что 300 тысяч зрителей для страны с населением, официально озвучиваемым в 40 с лишним миллионов, где, по идее, подобный фильм должен был бы собирать аншлаги - цифра позорная и смешная. Про сумму выручки по меркам мирового кинопроката и вовсе промолчу... Но самое смешное ведь заключается в том, что и эти цифры - дутые!

Никак не замазать сегодня тот факт, что на просмотр АТОшной киноблевотины зрителей просто-напросто сгоняли силком. Одна из соответствующих факсограмм, подписанная председателем Херсонской областной государственной администрации была даже сфотографирована и выложена в Интернет. Опровержения таковой, кстати, так и не воспоследовало. В этом интереснейшем документе черным по белому было написано:

"Главам райгосадминистраций, главам городов областного значения, главам объединённых территориальных громад лично принять участие в просмотре художественного фильма и обеспечить прибытие делегаций от районов, городов, объединённых территориальных громад..."

Три сотни тысяч зрителей с ТАКИМ админресурсом - это, знаете ли, позор в кубе! А если еще и принять во внимание, что съемочная группа упомянутой киномерзости, приставала к украинцам с ножом к горлу, заявляя, что по 5 гривен с каждого купленного билета идут на помощь семьям погибших в ДАП... тогда вообще тоскливо. Ведь сегодня на Украине отказ от участия в какой-либо из многочисленных кампаний по выколачиванию из граждан денег на живых либо уже утилизованных "хероев АТО" приравнивается чуть ли не к государственному преступлению! Но даже и это не помогло.

Что же до "рекордсменства" киборгистической киногнусности, "за все годы независимости", то вот в нее я как раз верю. Но дело тут ни в коем разе не в "таланте" создателей "фильма", а в том. что как раз именно с началом "нэзалэжности" все чисто украинское кино превратилось в совершенно неудобосказуемое убожество! Естественно, украинцы, долгие годы имевшие возможность свободного выбора, на "отечественное" предпочитали не ходить. А до загона в зрительные залы" путем административных факсограмм ни одна власть в стране доселе не додумывалась.

Сейчас на Украине все направлено на полное искоренение всего "непатриотического" и неукраинского - с кино- и телеэкранов, из радиоэфира и даже с книжных полок. Из приемников несутся "песняки", от большинства которых хочется оглохнуть навеки - зато на "мове", А Госкомтелерадио вот прямо сегодня отрапортовало о том, что список запрещенных на Украине книг пополнился еще 137 наименованиями! Вперед - по пути дерусификации, да прямиком в каменный век!

А нечего книжки читать! Смотрите "Киборгов"...

Александр Неукропный специально для Planet Today