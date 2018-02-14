Иудушка Пономарев: экс-депутат Госудмы РФ в Киеве льет грязь на Россию

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Тяжела жизнь предателя и изменника Родины. Нелегка доля профессионального Иуды. Сребренники, сколь мало бы их не дали, рано или поздно придется отрабатывать. Сегодня настал черед экс-депутат Госдумы РФ Ильи Пономарева, который на проходящем в Оболонском суде Киева заседании по "делу о государственной измене Виктора Януковича" старательно зачитывает подготовленную ему шпаргалку, от души окатывая лживой грязью Россию.

Почему речь именно о шпаргалке, о "пении" с чужого голоса? Ну, во-первых, я исхожу из степени шизофреничности сделанных в Суде Пономаревым заявлений - такую чушь могли состряпать только в "нэзалэжной"... А, во-вторых - уж больно "показания" это предателя точно отвечают всем интересам Украины - от политических до экономических. Прямо чудо какое-то! В-третьих же, очень мягко говоря, не самого высокого уровня (в прошлом) деятель ведет разговоры о вещах и событиях, к информации о которых (не говоря уж об участии!) не мог быть допущен в принципе.

Не буду заниматься изложением полной версии всей той гнуси, которые Илья Пономарев со старательностью мальчика Коли в Бундестаге вывалил на головы судей и остальных присутствующих в зале. Тем более, что, выполняя следующую часть плана, этот мерзавец сейчас усиленно "гастролирует" по редакциям СМИ и ток-шоу "нэзалэжной", продолжая свое подлое дело. Так, что процесс еще не закончен... Но несколько цитат, позволяющих получить представление о гнусности содеянного, привести придется.

Решение об "аннексии Крыма" принял, конечно Путин. И сделал это из-за... неисправного вертолета! не верите?И А вы Пономарева послушайте:

"22 февраля. о чем мне позже рассказал представитель Управления госохраны РФ, Путин чуть не попал в авиакатастрофу в Сочи на вертолете. Была жесткая посадка и он воспринял это как попытку покушения на него с участием иностранных спецслужб. В этот же день бежал Янукович. И у Путина было ощущение, что вокруг заговор. И в ночь с 22-го на 23-е состоялось совещание (кроме Путина, еще четыре человека), где обсуждалось, что делать с Украиной. Именно тогда был поставлен вопрос об аннексии Крыма.Путин настаивал на аннексии. 23 февраля процедура была запущена. И дальше уже в конце февраля появились первые вооруженные люди, представители армии РФ, помимо ЧФ, на территории Крыма."

Во как! Вертолет, понимаешь ли, виноват... И Путин. А что до волеизъявления крымчан - так его не было вовсе! Одна видимость:

"С самого начала было понятно, что видимость референдума необходима. В Кремле очень боялись, что будет вооруженное сопротивление. Считалось, что это решение о вхождении Крыма в состав РФ. Я считаю, что с точки зрения моей страны акт агрессии против Украины был крайне вредным. Я считал, что это приведет к изоляции России. Это не было движением снизу, это был организованный захват территории другой страны."

"Отработав" главную репризу - "аннексия Крыма", Пономарев и дальше чешет, как по писаному (впрочем, именно, что по написанному и утвержденному в Киеве тесту)! Никакого письма Януковича с просьбой о помощи России. конечно, не было. Все подделано! Пономарев лично видел и точно знает:

"С моей точки зрения роль письма ключевая. Это способ легитимизировать агрессию РФ на Украине. 8 февраля 2014 года начали обзванивать членов Совфеда с целью собраться на внеочередное заседание. Никто не знал конкретно, зачем их собирают. Один из представителей знал, что это тема, связанная с Украиной. Тут уже мое предположение о том, что это письмо составлялось совместно с представителями РФ. Сам я увидел письмо весной от моего друга, работающего в ООН. Письмо было не на бланке сделано, а имело подпись и от руки была проставлена дата 1 марта. Другие официальные документы, которые я видел, были с соответствующими гербами, а это письмо отличалось."

Оказывается, Иудушка-Илюшенька у нас еще и эксперт по государственным документам! Что более всего умиляет в "показаниях", так это т, что все они построены исключительно на "мое предположение", "мне показалось", "я слышал от того, кто видел" - и тому подобной бредятине. Вот уж доказательства, так доказательства! Впрочем, какова страна, таков и суд. Каков "суд", таковы и "свидетели". Кстати, о собственных шкурных интересах. натаскивая предателя, в Киеве тоже, как уже было сказано, не забыли. Кредит, выделявшийся Россией Украине, это. конечно, "взятка Януковичу". Наш пострел Пономарев и тут поспел:

"Это делалось для того, чтобы было принято необходимое политическое решение... чтобы склонить Виктора Януковича к принятию решения об отказе от подписания соглашения о евроинтеграции. Я утверждаю, что это был именно подкуп... Была задача финансово заинтересовать семью Януковича!"

Кстати, именно эта тема сейчас наиболее яростно "раскручивается" в украинских СМИ. Господи, на что только не пойдут мошенники, чтобы долги не отдавать! Создается впечатление, что в основном для этого Пономарева на сцену и вытащили.... Цитаты из его лживых "откровений" можно было бы приводить еще и еще, но - к чему? И так противно до невозможности. Лучше вспомним кое-что о самом "фигуранте".

Сегодня Пономарев, которого на бывшей Родине с нетерпением ожидают следователи чтобы задать массу неприятных вопросов по поводу растраты и хищения им чуть ли не миллиона долларов из фонда «Сколково». козыряет тем, что он, мол, подвергся "политическим преследованиям" за то. что единственный в Госдуме не голосовал за присоединение к России Крыма. Типичная попытка поставить телегу впереди лошади. Выходка Пономарева - это как раз четко продуманная "дымовая завеса" для "красивого" ухода от ответственности за банальнейшее воровство! Денежки-то тырить он начала еще в 2010 году. А позднее у вечного предателя "посыпалась" политическая карьера и в полный рост встал вопрос: "Надо валить!"

Между прочим, предателем, профессиональным провокатором и даже "самым эффективным кремлевским спойлером протестного движения" Пономарева в свое время обзывала как раз российская либеральная тусовка. Хотите нать. кто дал ему определение: "жуликоватый парень, которого надо пинками прогнать из оппозиции"? Да Алексей Навальный! так что и тут он успел нагадить от души...

Вообще говоря, фигура бывшего члена КПРФ, позиционировавшего себя. как отчаянного "левака", бегущего в Америку сама по себе вызывает. как минимум, недоумение. А если учесть, что эта гнусь после США крайне быстро (летом 2016 года) оказалась на Украине, где и осела... "Нэзалэжная" сегодня собирает под свои кровавые знамена самое отборное отребье отвосюду, в том числе - и самых гнилых предателей, самых отъявленных иуд.

Вот только господину Пономареву не худо бы помнить - что потом на Украине с таковыми происходит. Одного из коллег - беглых "думцев" уже утилизовали за ненадобностью. Не стать бы следующим! Впрочем - пожелаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Срок за украденные в России денежки отсидеть-то надо?!

Александр Неукропный специально для Planet Today