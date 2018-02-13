С ума сошли? Украина уже мечтает о «русских военных трофеях» с Донбасса!

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Единственная, пожалуй, замечательная черта украинских политиков - это их идиотическая откровенность, время от времени заставляющая "выдавать в эфир" такие вещи, услышав которые, не знаешь даже - то ли смеяться, то ли ужасаться.

Усилившиеся в последнее время разговоры о теоретически возможном вводе на Донбасс миротворческого контингента под мандатом ООН вселили в некоторых чиновников и политиков "нэзалэжной" столь невероятный энтузиазм и эйфорию, что они начинают транслировать на публику собственные наполеоновские планы и шизофренические мечты абсолютно открыто. Один из особо отметившихся на этом поприще - заместитель министра Украины "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Григорий Тука, давно известный своими безумными высказываниями.

Этот чиновник, решив, очевидно, что вопрос о вопрос о введении на Донбасс миротворцев - причем по украинско-американскому сценарию, дело уже решенное, принялся разглагольствовать не просто о покорении мятежного региона, а о захвате там богатых военных трофеев... от русской армии! звучит это так:

"Не является тайной та то огромное количество вооружений, которое завезла Россия. Для их вывоза нужен не месяц и не два. Мне интересно, на каких юридических основаниях Россия будет вывозить это вооружение. Ведь "их там нет". Думаю, Россия пожелает это вооружение оставить Украине."

Бред о якобы российском "военном присутствии на Донбассе" - это, в данном случае. еще полбеды. Но вот святая уверенность в том, что все там решится к полному удовлетворению Туки и прочих его соратников по хунте, за "месяц-два"... Это, знаете ли. многое говорит о том, что на самом деле собирается провернуть Украина под видом и под прикрытием "миротворческой операции"!

Впрочем, даже тукиного "интеллекта" хватает на то, чтобы несколько засомневаться в успехе. правда, винит во всем он, как и всегда, Россию: “Три-четыре месяца в российских СМИ во время политических шоу говорят, что миротворческая миссия - это оккупация Донбасса. Можно представить, какие настроения там будут во время реализации миротворческой миссии!"

Вполне можно. Особенно, если таковую все-таки попробуют организовать по разработанному в Вашингтоне и Киеве "хорватскому сценарию" - с геноцидом мирного населения под прикрытием "голубых касок". А еще можно представить другое - то, что вооруженные силы ДНР и ЛНР возьмут, да и применят свое (а никакое не российское!) действительно серьезное вооружение по прямому назначению - для отражения агрессии и спасения мирных жителей Донбасса от украинских карателей.

В таком случае мне более вероятным представляется вариант, что в списке военных трофеев кампании окажутся как раз "Джавелины" и прочее "огромное количество вооружений", которыми США и прочие страны НАТО снабжали и продолжают открыто снабжать Украину для войны с собственным народом.

Как вам такой вариант, господин Тука?!

Александр Неукропный специально для Planet Today