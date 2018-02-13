Еще одна пощечина Украине - Польша приравняла к Гитлеру... Хмельницкого!

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Если кто-то надеялся, что антиукраинская "историческая" кампания Польши ограничится только преследованием почитателей гнуснопрославленных Бандеры с Шухевичем и отребья из ОУН-УПА, то он, похоже, крепко просчитался. Поляки явно не собираются останавливаться на достигнутом, и нанесли соседям еще более болезненное оскорбление, приравняв к нацистским преступником того, кто действительно является национальным символом для Украины - Богдана Хмельницкого.

В Украинских СМИ истерика: "Польская власть снова высказала презрение к истории Украины - теперь осквернена память славного гетьмана!" А о чем, собственно, речь? Дело в том, что не абы, кто а сам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, во время встречи в публичной библиотеке с жителями города Холм, расположенного как раз возле украинско-польской границы, процитировал слова еврейского раввина, который поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером как крупнейших преступников по отношению к евреям.

Вообще-то выступление премьера посвящено было не украинской теме, а непростым взаимоотношениям польского и еврейского народов на протяжении прошедших веков. Однако Моравецкий и тут умудрился ввернуть антиукраинское высказывание. Правда, сославшись при этом на слова "одного из раввинов", который во время недавней конференции в г.Торуни поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером. Да еще и уточнил при этом, что что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается, практически, с Холокостом.

Замечательно, что при этом польский премьер вовсе не стал дискутировать с "неким раввином", или, тем более, пытаться его опровергать. Отнюдь! Моравецкий просто сказал, что такая позиция "показывает, как на определенные вещи можно смотреть с разных сторон". Да еще и уточнил при этом: "Для наших соседей Хмельницкий - это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд гибели Речи Посполитой!"

В пользу того, что мнение официальных властей Польши не сильно отличается от "еврейской историографии". красноречиво свидетельствует и тот факт, что немалую часть собственного выступления пан Моравецкий посвятил пересказу истории об осаде Львова войсками Хмельницкого, во время которой горожане отказались по требованию гетьмана выдать ему мещан-евреев.

Такая вот история... С географией, кстати - ведь на Украине очень многие национал-патриоты по сей день считают Холм "этнически украинским населенным пунктом", основанным князем Данилом Галицким в 13 веке и даже бывшим какое-то время столицей Галицко-Волынского княжества. Отдал зловредным полякам Холм, конечно же, коварный Сталин, так ненавистный сердцу каждого патриота "нэзалэжной". И город этот. по их мнению, естественно, стоило бы в состав Украины вернуть...

Предполагать, что Моравецкий обо всем этом не осведомлен было бы пределом наивности. Знает, конечно! И просто-напросто открыто издевается над "патриотическими чувствами" бедненьких украинцев, едва-едва проглотивших принятие "антибандеровских законов". И, надо думать, процесс "опускания" собственных соседей поляки на этом заканчивать не собираются. Они, похоже, только начинают входить во вкус!

Тем более, что, положа руку на сердце, абсолютному большинству тех моральных уродов, коллаболрантов, кровавых палачей, которые сегодня в "нэзалэжной" объявляются "национальными героями", очень даже есть, что предъявить. Антисемитизм всегда был отличительной чертой украинской "национальной идеи". И массовые расправы над евреями казаков Хмельницкого, а также различных прочих "украинских повстанцев", и масштабнейшие кровавые погромы времен Петлюры, и запредельные зверства бандеровцев - все это, увы, имело место. А переписать историю, как не старайся, не получится даже у тысячи Вятровичей.

Вытащив из смрадных могил наиболее омерзительных персонажей собственного прошлого и принявшись лепить из их гнилых останков "символ национальной гордости", Украина сама приготовила для себя горькую чашу позора. И теперь ей предстоит испить ее до дна!

Александр Неукропный специально для Planet Today