Украина радуется смертному приговору! Что на самом деле сказал Лавров

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Вот уж воистину - времена истинных дипломатов уходят в прошлое. Как же тяжело и скучно должно быть последнему, пожалуй, представителю этой блестящей когорты - Сергею Лаврову "общаться" на уровне истеричных дамочек вроде Хейли и Сайдерс, да еще и имеющих "дипломатов" уровня Климкина "на подтанцовке". Настоящего дипломатического языка понять сегодня никто не в состоянии. А зря...

На украине второй день царит ликование - "Россия отреклась от ДНР и ЛНР"! СМИ пестрят заголовками вроде: "Лавров заявил, что Кремль не признает "ЛДНР" и "Россия не планирует признавать существование фейковых республик"! И это - еще из самых приличных... Более того, высказывания главы МИД россии сподвигли его украминских "коллег" на очередное гневное и угрожающее заявление в адрес нашей страны. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter прямо-таки фыркнула:

"12.02.15 - утвержден комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни единого пункта Россия не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины."

А чему так радуется Украина?! Честное слово, я подверг тот самый фрагмент интервью Лаврова, вокруг которого развернулись такие пляски, самому тщательному изучению, применяя все - от методов семантического анализа до рассматривания текста в лупу большого увеличения... И где вы там увидели "отречение"?! Слова истинного дипломата надо ПОНИМАТЬ и расшифровывать. Попробуем?

Итак - как дословно звучал вопрос (это важно!): "Почему Россия не признаёт ЛНР и ДНР в ответ на поставки оружия США украинским военным?" И что же, опять-таки, дословно, ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров? А вот что:

"Мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, всё-таки люди слова. Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. Минские договорённости никто не отменял. Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договорённостей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошёл второе чтение. Посмотрим..."

Неужели так сложно увидеть истинный смысл этих слов? Это не отречение от республик Донбасса - это четкий и недвусмысленный ультиматум Украине: "Россия не идет на официальное признание ДНР и ЛНД ТОЛЬКО до тех пор, пока действует "Минск"! Вы хотите от него отказаться? Делаете все, чтобы поломать эти договоренности? Одумайтесь! Иначе..." У людей, имеющих в отличие от киевских Бец и Климкиных, хотя бы минимальный уровень интеллекта, зловещее лавровское "Посмотрим..." вызвало бы не желание бросаться агрессивными заявлениями, а паническую атаку и град холодного пота. Как минимум...

Опять же - что было далее сказано по поводу поставок оружия? Фактически, Лавров все с тем же ледяным, смертоубийственным спокойствием истинного дипломата выдал очередную порцию ультиматумов. Вот только - уже не Украине:

"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду".

США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями – наших Балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить. По нашим данным, крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками. И это прискорбно."

И как понимать это? Да очень просто: у Донецка и Луганска есть возможность постоять за себя. Предоставили им таковую (и, наверняка будут предоставлять впредь), конечно, марсиане... Россия же (пока!) с прискорбием наблюдает за потугами наиболее малоумных стран мира по вооружению киевской хунты. Пока наблюдает...

То, что Сергей Викторович не брызжет слюной с трибуны, не сыплет налево и направо прямыми угрозами или унизительными требованиями - в отличие от тех же "представителей США где-нибудь там", совершенно не означает сдачи позиций, капитуляции, и, уж тем более, "отречения" от кого-либо и чего-либо. Найдите в тексте его выступления слова о том, что Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не признает ЛНР и ДНР - и я съем клавиатуру, на которой был набран сей текст. Слова Лаврова - жесткое предупреждение Киеву о том, что от признания республик Донбасса россией хунту отделяет лишь зыбкая стена "Минска". которую она же и ломает с, не покладая рук. И ничего более...

Хотя... Можно, конечно, протрактовать его слова и несколько по-иному. Зачем России признавать ДНР и ЛНР, отделившиеся от Украины, если, "сделав первый шаг по слому Минских договорённостей", Украина, скорее всего, просто прекратит свое существование? Как вам такое толкование?!

Александр Неукропный специально для Planet Today