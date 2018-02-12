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Климкин обнаружил у украинцев в головах наследие коммунизма

Понедельник, 12 Февраля 2018 07:30
Климкин обнаружил у украинцев в головах наследие коммунизма Фото из открытых источников

Украина решила все свои проблемы. То есть абсолютно все - от проблем со всеми буквально соседями, до громадных долговых дыр в бюджете. Ну, по крайней мере, именно такое впечатление складывается, когда видишь, что самой актуальной темой для политиков "нэзалэжной" опять стала декоммунизация ее жалких остатков.

 

Тон, как обычно задал главный "демон декоммунизации" Украины - директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он вдруг во всеуслышание заявил, что "Декоммунизация в контексте избавления от символов тоталитарного режима фактически завершена." Причем. вот что характерно - еще совсем недавно, какую-то неделю назад, Вятрович был этим процессом жутко недоволен. И говорил совершенно иные вещи. Например, крыл на все корки Киев, как город, с "большими хвостами" в декоммунизации:

 

"Речь идет, как о памятниках... Ведь памятник Щорсу должен быть демонтирован, вывезен из того места, и он не должен оставаться в общественном пространстве, только на территории какого-то музея. И об этом речь уже идет с прошлого года, о создании специального музея на территории бывшего ВДНХ... Планируется памятник Щорсу сохранить и увезти, как образец монументального искусства. Что касается "Родины-матери", очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, то ли наложением..."

 

Вообще-то все больше людей на Украине считают, что лучше всего "отстранить от общественного пространства" как раз Вятровича. То ли срезанием того места из которого он говорит, то ли наложением такового... Желательно - на трамвайные пути или железнодорожные рельсы. И, непременно - с надежной фиксацией, чтоб, избави Боже, не отвязался раньше времени... Но Вятровича мнение соотечественников вообще и киевлян. в частности как-то мало волнует. Он. понимаете ли, бдит! И бескомпромиссно вскрывает "отдельные недочеты на местах". например, недопереименование улиц в столице "нэзалжэжной":

 

 "То есть, меня удивляют заявления некоторых депутатов Киевского городского совета, в частности, блока Порошенко, которые говорят о том, что достаточно этих переименований. Мы будем говорить достаточно этих переименований только тогда, когда в полной мере будет выполнен закон о декоммунизации. Еще по крайней мере несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого в Киеве остаются и требуют переименования." 

 

Ничего не укроется от недреманного ока Вятровича! И тут, вдруг - резкая смена курса? С чего бы? По мнению экспертов, все дело в том, что ему вдруг выпало счастье дать интервью "голосу Америки". И здесь, понятно, собственную деятельность по надругательству над историей он предпочел выставить в выгодном (как ему самому показалось) свете:

 

"У нас произошло переименование населенных пунктов – около тысячи. Это почти все. Говорю, почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации.

 

Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности, Ленину уже нет." 

 

Потуги Вятровича заметили. Правда, не в Америке, а намного поближе. На его пламенную речь отозвался эхом еще один выдающийся экземпляр, порожденный "майданом" - министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Это существо просто, очевидно, не смогло пройти мимо столь любимой и им самим темы:

 

"Вятрович говорит, что декоммунизация почти завершена. Я искренне благодарен ему и команде Института национальной памяти за их работу. Но настоящее наследие коммунизма в головах, а не вокруг. И здесь работа только начинается. Не следите за ней, а присоединяйтесь!"

 

Вот так вот "главный дипломат" Украины "спалил" ее по полной! Деккомунизацию-то, оказывается, не в клозетах, а в головах надо проводить! И мозги жителей Украины прямо-таки набиты "коммунистическим наследием" - ну, раз "работа только начинается"! Как же с таким в Европу-то?! А, вообще-то Вятровичу, несмотря на комплименты в свой адрес, надо бы быстренько деккомунизировать Климкина - например, путем срезания... Поскольку его слова - прямой намек на Булгакова, давно причисленного Вятровичем к "щупальцам русского мира".

 

Интересно, мог ли предвидеть гениальный Михаил Афанасьевич, что  Шариков-Чугункин даст такое обильное потомство? На Украине - в виде  Вятровичей-Климкиных... 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина декоммунизация Вятрович Климкин

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