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Украина: Ветеранов - на помойку, карателям - огромные пенсии!

Суббота, 10 Февраля 2018 08:00
Украина: Ветеранов - на помойку, карателям - огромные пенсии! Фото из открытых источников

Постмайданная Украина делает все новые шаги на пути к окончательному расчеловечиванию. В ответ на не утихающие там акции протеста военных пенсионеров, требующих перерасчета нищенских пенсий, националисты ответили заявлением о том, что "советские ветераны" должны быть лишены каких-либо государственных выплат вообще! Правительство, фактически, поддержало эту идею, назвав достойными высоких пенсий только карателей из "АТО".

 

В среду, 7 февраля, на митинги во многих городах Украины вышли пенсионеры МВД и ВСУ, погранслужбы и военизированной охраны, и прочих силовых структур. У военных пенсионеров главное требование - пересчет пенсий, так как по их мнению власть не соблюдает свой же Закон о перерасчете пенсий пенсионерам силовых структур. Это вполне закономерно - уже 10 лет,  с января 2008 года, на  Украине не проводился перерасчет пенсий военных пенсионеров, при этом денежное содержание военнослужащих выросло в 5 раз.  Даже положенная законом индексация пенсий в связи с инфляцией для военных была прекращена с 01.01.2015. За это время только официальная инфляция оставила 83%.

 

Несмотря на то, что и Премьер министр Украины Владимир Гройсман и министр Социальной политики Андрей Рева,  неоднократно публично  обещали, что после вступления в силу общей пенсионной реформы (01.10.2017), пенсии военнослужащих будут пересчитаны с 01.01.2018, перерасчет пенсий не был проведен. Более того, 27 декабря 2017 года на заседании Кабинета министров, практически тайно, без обсуждения, было принято решение перенести повышение пенсий военным на год. То есть осуществить постановление не в 2018 году, а в 2019. Неудивительно, что "нэзалэжну" сотрясают акции протеста ветеранов силовых структур - от пикетирования парламента в Киеве до перекрытия дорог в Житомирской и Львовской областях.

 

Какова же реакция на этот. вполне обоснованный и законный протест? Глава нацистской партии ВО “Свобода” Олег Тягнибок, к примеру, считает, что военные пенсионеры должны быть лишены вообще каких-либо  льгот и пенсий, поскольку служили оккупационному коммунистическому режиму. Он выступил со следующим заявлением:

“Все эти советские так называемые ветераны, которые получали громадные льготы во время оккупационного режима, который назывался Украинская Советская Социалистическая Республика, они получали непомерные пенсии, по сравнению с другими пенсионерами, они вообще должны быть лишены, как представители оккупационного режима, каких-либо материальных дотаций сегодня, при теперешней украинской власти!”

 

А Глава украинского правительства Владимир Гройсман уверен, что правом на действительно большие выплаты от государства на Украине могут обладать только каратели, уничтожавшие своих соотечественников на Донбассе. По этому поводу он сказал следующее:

"Мы внесем проект закона, в результате чего все те, кто заслужил справедливо, получат значительное повышение пенсии. Военные, которые на сегодняшний день находятся в зоне боевых действий, в окопах, для нас очень дороги, мы их уважаем и ценим. Эти люди будут получать самую высокую пенсию в Украине. Самые большие привилегии и уважение!"

 

Что же до остальных, "неправильных" (советских) пенсионеров, им Гройсман опять раздает пустые обещания и предлагает "подождать" неизвестно сколько. По словам премьера, выполнение им же подписанных оьбязательств "обвалит" и без того издыхающий пенсионный фонд Украины:

 

"Требования на сегодняшний день военных пенсионеров – это плюс 48 миллиардов гривен. Мы имеем дефицит ПФ в 140 миллиардов на сегодня. Или вы хотите, чтобы у нас было не 140, а все 183 миллиарда? Мы весь пенсионный фонд Украины хотим погубить, что ли? Именно поэтому нам нужна такая справедливость и дифференциация..."

 

"Дифференциацию" Гройсман и остальная постмайданная шайка, наверняка. собираются проводить по рецептам бесноватого Тягнибока и ему подобных бандеровских последышей. Что ж, Украина только лишь лишний раз подтверждает собственное превращение в нацистскую помойку. 

Александр Неукропный специально для Planet Today                       

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина ветераны войны пенсионеры война на Донбассе нацисты

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