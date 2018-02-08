На Украине признали: ВСУ еще надо "дорасти" до армий ДНР и ЛНР

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Такое откровенное признание, в очередной раз ставящее жирный крест на бреднях Порошенко о "самой сильной в Европе армии" никак не удастся списать на "кремлевскую пропаганду" поскольку сделал его в интервью одному из украинских изданий никто иной, как один из наиболее одиозных украинских националистов - Андрей Билецкий.

Сегодня Билецкий - народный депутат Украины, лидер партии "Национальный корпус". Однако, это лишь глянцевый фасад попытавшегося "цивилизоваться" карателя, нациста и убийцы. Напомним, что Билецкий в прошлом - руководитель расистских и неонацистских] организаций «Патриот Украины» и Социал-Национальной Ассамблеи, входивших в Правый сектор, идеолог «социал-национализма, бывший руководитель силового блока Правый сектор-Восток, а также командир одного из наиболее замаранных кровью карательных "добровольческих" полков - «Азов» (вызывающего аллергию даже у американских "ястребов-русофобов).

Обвинить его даже в малейшей толике симпатий к России или республикам Донбасса абсолютно невозможно. И, тем не менее, говоря о реальных возможностых ВСУ, он заявляет:

"Украинской армии, на самом деле, надо встать на ноги и стать армией на порядок выше по организации, системе управления и подготовки, чем армии «ЛНР» и «ДНР», или даже основной массив сухопутных войск РФ."

Заметьте, реально побывавший "на линии огня" на Донбассе нацист Билецкий, который там на собственной шкуре имел возможность изучить боевые возможности воюющих против таких. как он карателей республиканцев, не несет чушь о "равнении на НАТО". подобно Полтораку и прочим штабным "стратегам". В качестве эталона (причем, скорее всего - недостижимого!) он называет "основной массив сухопутных войск россии. О попытках "дотянуться" до русского спецназа, к примеру, речь даже и не идет.

И пусть никого не вводят в заблуждения слова о "на порядок выше". Перерасти пытаются только намного более сильного противника, а не равного, и, уж тем более - не более слабого. "Комбат"-нацист даже не пытается объявлять Республики "бандами террористов". Он говорит именно об армиях - причем о таких, у которых ВСУ, еще даже не "вставшим на ноги" (это на пятом-то году войны!). еще учиться, учиться и учиться! Причем - буквально во всем. Сделанное Билецким заявление - это признание вооруженных сил ДНР и ЛНР, как минимум, равными украинской армии, но, по сути - намного превосходящими ее.

Слова отморозка Билецкого - это, конечно, повод для определенной гордости. Когда враг, ненавидящий тебя до скрежета зубовного, признает, что хочет брать с твоей армии пример - гордиться есть чем. Однако, прежде всего надо помнить, что Билецкий и подобные ему рвутся на Донбасс, чтобы "реинтегрировать" его железом и кровью. Чтобы убивать, жечь и насиловать. В том же самом интервью Билецкий открыто заявляет. что иного способа, кроме вооруженного захвата Донбасса, он не видит:

"Рано или поздно все придет к вооруженному противостоянию. если мы хотим выиграть войну , кто там и что бы не врал, другого варианта в истории человечества не существовало - это военно-политический путь. а не политико-дипломатический. То есть, существует только один путь – военный..."

Кстати, Россию Билецкий мечтает "максимально ослабить", в том числе - и "с помощью спецслужб", а также - "работы с внутренними российскими оппозиционными силами". Стоит взять на заметку эти слова - чтобы припомнить их в следующий раз, когда встанет вопрос о том, с кем "в одном окопе" находится дорогая наша российская "оппозиция"!

В контексте возможного (и даже - более, чем вероятного) военного переворота на Украине, именно Билецкого называют среди "полевых командиров", имеющих наибольшие шансы на захват власти в стране. Что ж - враг, который видит и признает твою силу, это, пожалуй, самый опасный враг.

Александр Неукропный специально для Planet Today