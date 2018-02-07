Польша вытерла об Украину ноги - виноват Путин!

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Как мы и предполагали, президент Польши Анджей Дуда недрогнувшей рукой поставил подпись под «Поправками к закону об Институте национальной памяти». Украина получила достойный ответ на свои "возмущенные требования"! Тем интереснее первая реакция украинских политиков и экспертов на принятие закона.

Виноват в крупнейшем дипломатическом и политическом фиаско Украины. конечно... Угадали - Путин! Именно в таком ключе высказался народный депутат Украины, первый заместитель руководителя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев Уж он-то знает, что утверждение этого законопроекта в польском парламенте "не обошлось без руки Путина"!

"Наша задача - остановить этот путинский шабаш на территории Польши! Потому, что единственный процесс, когда и Польша, и Украина выигрывали - это когда они были вместе. Как только нас делили, доводили до состояния вражды, всегда мы проигрывали. Об этом свидетельствуют все исторические события последних, как минимум 400 лет!" - заявил нардеп. Решительно, правда, непонятно. какие именно "процессы" выигранные Польшей совместно с Украиной он имел в виду? "Волынскую резню", что ли?!

Лейтмотив "руки Кремля" в принятии крайне обидного, и даже унизительного для "патриотов" Украины закона популярен у комментирующих чрезвычайно. Например, некий директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов договорился вот до чего:

"У нас есть общий враг, который всегда использовал ситуацию по принципу: разделяй и властвуй. Россия разделяла украинцев и поляков не один раз. И потом это приводило к разделу самой Польши. Украина не будет писать историю Польши в Киеве, но и поляки не имеют права писать историю Украины в Варшаве. Тогда мы придем к тому, что нам снова будут историю писать в Москве!"

Сложен полет "украинской патриотической мысли"! тяжело за ним следовать, еще сложнее понять. почему на демарш поляков против собственных (пусть и более, чем сомнительных) "героев" и "национальных ценностей", украинцы отвечают яростной вспышкой русофобии. Впрочем. похоже, что таким образом они скоро будут реагировать вообще на любые явления окружающего их мира...

Что же до поляков... Украинцы решили следовать формуле - "Нас оскорбляют, а мы не оскорбляемся!" Например, глава комитета верховной Рады Украины по иностранным делам Ганна Гопко заявила, что украинцы "не должны опускаться до уровня польских политиков, а должны держать высокую планку и четко говорить о стратегическом партнерстве". А политолог Евгений Магда - тот просто честно признался: "Украина не может запретить Польше делать какие-либо заявления..."

Но о стратегическом партнерстве Украина продолжает не просто говорить, а умолять. Ведь, оказывается, "...Если альянс Польши и Украины разрушится, это может привести к большим проблемам с безопасностью во всей Европе!" Именно в этом твердо уверен лидер фракции «Самопомощь» в Верховной Раде Олег Березюк:

"Украина и Польша должны стать примером сотрудничества во имя мира и стабильности в Европе. Краеугольный камень. Две большие нации. По своему населению они становятся стабилизирующими нациями в Европе. Это две большие экономики, способные друг друга усилить. Я хочу, чтобы поляки почувствовали себя частью европейского фундамента безопасности и укрепляли его, а не разрушали!" - заявил нардеп

Да, этому комментарию. пожалуй, стоит отдать первый приз! Хотя бы за феерический бред о "большой экономике" Украины. Но, прежде всего, за великое геополитическое открытие - оказывается, безопасность Европы держится на Украине и Польше! А мы-то думали... Н-да... С такими "краеугольными камнями" старушке Европе точно долго не протянуть.

В общем, ничего неожиданного - Польша, несмотря на стенания и вопли, спокойно вытерла ноги о "национальную гордость" Украины. "Нэзалэжная", размазывая по давно не мытой роже мутные слезы обиды, тем не менее, готова и дальше прогибаться под западную соседку. А виноват во всем, понятно, Путин!

Александр Неукропный специально для Planet Today