Украину ждет религиозная война: православие будет повержено

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В критической ситуации, сложившейся сегодня в сложной партии "киевская власть против национал-патриотов", у постмайданной хунты просто не остается иного выхода, кроме как направить всю ненависть и жажду разрушения порожденной ею радикальной националистической стихии против единственного явного "внутреннего врага" - канонического православия на Украине. Увы, при нынешнем положении вещей результат такого противостояния предрешен.

Гонения на священство и верующих единственной канонической православной церкви, упорно именуемой на Украине "Московским патриархатом", началось, по сути дела, еще до 2014 года. Однако после "майдана", и, в особенности, с началом на Украине гражданской войны, оно стало приобретать все более агрессивные, угрожающие и бескомпромиссные формы.

Пришедшая в результате переворота к власти хунта сперва педалировала "церковную тему" достаточно осторожно - при этом, естественно, совершенно явно и открыто сделав выбор в пользу незаконного и раскольнического "киевского патриархата", с самого начала бывшего ее союзником в борьбе с "русским миром". Очевидно, сказывались опасения нарваться на международное осуждение и получить серьезную волну сопротивления режиму внутри страны.

Кроме того, текущий момент просто не оставляет Порошенко и компании выбора. Порожденный "майданом" и взматеревший на безнаказанности и прямом попустительстве монстр радикального национализма требует действия, требует крови. А тут так некстати обострившаяся ситуация с западными соседями! Сегодня национал-радикалы поджигают венгерские культурные центры и пикетируют польские посольства и консульства. Что будет дальше? Венгерские и польские погромы на западной Украине? Резня наподобие приснопамятной "Волынской"? Пограничные инциденты?

Чего сейчас "нэзалэжной" не хватает - так это войны сразу с двумя странами - членами НАТО... Если Венгрия или Польша введут на украинские территории войска для защиты соотечественников от озверевших последышей бандеровцев, Киев сможет только утереться. Даже жаловаться некому будет...

Что из этого следует? Энергию и злобу "патриотов", уже вовсю сколачивающих штурмовые отряды повсеместно по Украине, срочно нужно перенаправить! Но куда? Позволить им стать равноправным фактором внутренней политики (к чему сами националисты. собственно, и стремятся прежде всего), Киев не может ни в коем случае. Сметут, не особенно и напрягаясь. Отправить на Донбасс? Так не поедут же! А если и поедут, то устроят такое, что через неделю республиканцы будут в Киеве... Тоже - не вариант.

Оппозиционных партий или хотя бы отдельных политиков в "нэзалэжной" через четыре года после "майдана" днем с огнем не сыщешь. Все, из кого можно было бы сделать "достойную" мишень для радикалов или давно сбежали, или уже убиты, или сидят тихо, как мыши под метлой. Российские банки, которые так весело было громить и поджигать, из страны сумасшедших тоже давно ретировались. Вот и получается, что на роль сакральной жертвы для национал-патриотического отребья годится только церковь, давно объявленная на Украине "московской", "ватной" и "сепаратистской".

Отморозкам не надо даже указывать цель - достаточно дать понять, что с "Московским патриархатом" отныне можно творить все, что вздумается. Это, собственно, уже сделано. События вокруг Десятинного монастыря в Киеве - стопроцентное тому доказательство. травля, развернутая против обители и ее насельниками радикалами из нацистской организации С-14 не то, что противодействия, а ни малейшего осуждения со стороны "властей" не встретила. Редкие полицейские патрули на месте готовящегося побоища играют роль наблюдателей, и, можно не сомневаться, вмешиваться ни во что не собираются.

Подонков, попытавшихся поджечь монастырь уже возвели в ранг "народных героев" и в стиле людоедского постмайданного "юмора" нарекли... "архитекторами".

Что ж, подобная лицемерная подмена понятий свойственна любому нацистскому режиму. Уничтожение евреев называется "окончательным решением вопроса", над лагерем смерти вешается лозунг "Труд освобождает", путчистское отребье, убитое собственными подельниками объявляется "небесной сотней", каратели-людоеды - "героями АТО", а будущие этнические чистки - "реинтеграцией". В этом "логическом ряду" объявление святотатцев "архитекторами" более, чем закономерно.

Закономерно и то, что "патриотическая общественность" требует немедленного их освобождения из-под стражи. И даже придумывает "юридическое обоснование" - храм-де, был возведен "незаконно". Впрочем, лично меня в данном вопросе более всего удручает другое. А именно - то, что 5 февраля, представитель Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы подал заявление в Апелляционный суд города Киева с просьбой отпустить поджигателей храма и взять их на поруки религиозной общины!

Нет, я конечно все понимаю - христианское смирение, жертвенность, всепрощение и любовь к ненавидящим и вредящим... Вот только - не сейчас и не на Украине. Каюсь - то, что я намерен написать далее, многим покажется жуткой крамолой и хулой. Однако - правда есть правда, и от нее никуда не деться. При такой позиции канонической церкви Украины в разворачивающемся сейчас во всю ширь конфликте, ее уничтожение НЕИЗБЕЖНО!

Пытаясь как-то сосуществовать, находить какие-то компромиссы с нынешней безбожной "властью" каноническая церковь Украины потерпела полное поражение. Последние события убедительно свидетельствуют - "власть" окончательно встала на враждебные ей позиции и намерена способствовать полному ее уничтожению. Поджог храма св. князя Владимира во Львове объявлен официально "возгоранием от короткого замыкания", а прихожанами, пытающимися пикетировать местную мэрию уже вовсю занимается СБУ.

Киевская госадминистрация готовится к проведению "проверки законности возведения" Десятинного монастыря, и, судя по предварительно опубликованным документам (о том, что разрешения на строительство не выдавались), в результатах таковой можно не сомневаться. И уж тогда - когда храм придут сносить государственные исполнители, аваковская "новая полиция" покажет себя во всей красе - разгоняя дубинками и газом верующих "неправильного патриархата". А дальше... Дальше волна захватов и уничтожения храмов канонической церкви покатится по всей Украине.

Что сможет противопоставить ей церковь? Смирение и молитву? Увы, но в данных обстоятельствах этого будет недостаточно. Да, православному духовенству не к лицу вмешательство в мирские дела - но в этом конкретном случае речь идет о ее существовании, о жизнях сотен священников и верующих-мирян. Кто встанет на пути погромщиков, которые неизбежно устремятся не только в сельские церквушки, а и в Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры? Попытками соглашательства, будем откровенны, каноническая церковь Украины уже смутила многих и многих оттолкнула.

Сегодня принадлежность к "московскому патриархату" на Украине требует от человека не только мужества, но и вполне определенных взглядов и убеждений. Не имеющие таковых уже давно оказались в храмах самосвятов и раскольников всех мастей, в небывало расплодившихся в стране сектах. Но у множества прихожан, имеющих смелость принадлежать к преследуемой и гонимой в стране конфессии болезненное недоумение вызвают поездки отдельных священнослужителей их церкви "в АТО", сбор средств для "пострадавших" при братоубийстве карателей, а то и совместные "молебны" с раскольниками и автокефалами.

У таких людей поневоле возникает вопрос - за кого же возносит в храме молитву батюшка, призывающий молиться "о богохранимой стране нашей, властех и воинстве ее" в Киеве, Львове или Днепропетпровске? За Порошенко? За Турчинова? Ведь это они - "власть". За "Азов" и "Донбасс" - ведь теперь это "воинство" Украины?! А ведь завтра, скорее всего. кому-то из этих мирян придется делать выбор - между Верой и жизнью...

То, что сейчас происходит на Украине - ни в коем случае не "межконфессиональный конфликт". И даже не конфликт религиозный. Безбожная власть руками одержимых бесами ненависти, вражды и убийства радикалов стремится разрушить и уничтожить последнее, что отделяет страну от настоящего ада на земле. И, можно в том не сомневаться, разрушит - если только не встретит должного отпора. В православии превыше всего чтутся мученики и подвижники. Это так. Однако, на Украине сегодня уместнее вспомнить от священниках, ведших в битву русских воинов, воздев наперсный крест и возгласив: "Вот ваш Командир!"

Осмелюсь напомнить - ровно сто лет назад православная церковь заняла именно такую позицию - то ли смиренную, то ли примиренческую. Свой колоссальный на тот момент авторитет на чаши весов Гражданской войны она не бросила. В итоге закончилось все мученической гибелью огромного количества священников и монахов, и, фактически. уничтожением православной церкви, как таковой. Призыв к Священной Войне прозвучал от нее только в 1941 году - после вторжения в СССР нацистской Германии. Нынешние украинские последыши от своих "прародителей" - тех нацистов, слова о борьбе с которыми прозвучали с амвонов тогда, не отличаются, практически, ничем. Не противясь объединившимся против нее киевской хунте и ее подручным, православие на Украине погибнет.

Закончу словами Святителя Филарета Московского, который учил: "Бог любит добродушный мир, и Бог благословляет праведную войну. На земле всегда есть немирные люди, посему нельзя наслаждаться миром без помощи военной... Не страшись опасности, подвизаясь за правду: лучше умереть за нее, нежели пережить ее. Искупи кровью для потомков те блага, которые купили для тебя предки. Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом: умри за веру и Отечество - ты на небе приемлешь жизнь и венец!"

Александр Неукропный специально для Planet Today