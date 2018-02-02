Доклад USAID по Украине - приговор США для Порошенко

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Агентство USAID США по международному развитию опубликовало отчет "о настроениях населения Украины". По сути - это приговор, оглашаемый Америкой своим горе-холуям, нынешней постмайданной власти "нэзалэжной". Если верить докладу, никакого политического будущего у нее нет и быть не может.

Так, рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко не просто упал "ниже плинтуса", а давно поставил абсолютный рекорд по пробиванию дна. На сегодняшний день его поддерживает всего 14% украинцев, что составляет абсолютный минимум с марта 2014 года. Во что этот "рейтинг" рискует превратиться к 2019 году (новым президентским выборам в "нэзалэжной") - даже подумать страшно.

Не лучшим образом обстоят дела и у президентской партии - "Блока Петра Порошенко". Занимаемые ею лидерские позиции она утратила, похоже, навсегда. Более всего симпатий избирателей приписывается партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" ("Родина"). Что ж, возможно вояжи Юлии Владимировны и ее представителей в Вашингтон все-таки не прошли бесполезно.

Другая правящая партия - "Народный фронт" демонстрирует не меньшие потери на электоральном поле. Ее лидеры - экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а также действующие министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов - лидеры антирейтингов. попросту говоря, украинцев от них уже просто тошнит.

Впрочем, лучшие, чем у БПП и "народного фронта" электоральные позиции американцы приписывают даже тщательно третируемым и преследуемым украинским "оппозиционным партиям" - таким, как "Оппозиционный блок" (фактически - бывшая "Партия Регионов") и "За жизнь", возглавляемая Вадимом Рабиновичем.

Наиболее интересным в докладе USAID выглядит перечисление тех лиц. которых, якобы, украинцы поддерживают более всего. Это: музыкант Святослав Вакарчук - 25% поддержки, экс-министр обороны (во времена правления Виктора Ющенко) Анатолий Гриценко - 25%, и мэр города Львова Андрей Садовой - 20% симпатий потенциальных избирателей.Похоже, в Вашингтоне уже определились с основными вариантами по преемнику "шоколадного президента".

Опубликование этого доклада - очень серьезный сигнал для него и очень грозный. Не нужно напоминать, что обычной схемой "цветной революции" по-американски являются "народные протесты против фальсификации выборов". Обнародуя истинный рейтинг Порошенко, его американские хозяева тем самым уже вкладывают мощное оружие в руки тех, кто решит таковой сценарий реализовать на Украине. И, фактически, обнадеживают насчет собственной поддержки.

Ведь в том, что Порошенко всеми доступными средствами постарается "нарисовать" себе победу уже в первом туре и второй президентский срок, сомнений нет ни малейших. Однако, США четко и однозначно дают понять - этот номер не пройдет. Тема !фальсификации" выборов - как парламентских, так и президентских может играть в "нэзалэжной" только против ныне действующей власти.

Доклад USAID - то ли последнее предупреждение, то ли - окончательный приговор для нее.

Александр Неукропный специально для Planet Today



