Пятница 02 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Доклад USAID по Украине - приговор США для Порошенко

Доклад USAID по Украине - приговор США для Порошенко

Четверг, 01 Февраля 2018 16:25
Доклад USAID по Украине - приговор США для Порошенко Фото из открытых источников

Агентство USAID США по международному развитию опубликовало отчет "о настроениях населения Украины". По сути - это приговор, оглашаемый Америкой своим горе-холуям, нынешней постмайданной власти "нэзалэжной". Если верить докладу, никакого политического будущего у нее нет и быть не может.

 

Так, рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко не просто упал "ниже плинтуса", а давно поставил абсолютный рекорд по пробиванию дна. На сегодняшний день  его поддерживает всего 14% украинцев, что составляет абсолютный минимум с марта 2014 года. Во что этот "рейтинг" рискует превратиться к 2019 году (новым президентским выборам в "нэзалэжной") - даже подумать страшно.

 

Не лучшим образом обстоят дела и у президентской партии - "Блока Петра Порошенко". Занимаемые ею лидерские позиции она утратила, похоже, навсегда. Более всего симпатий избирателей приписывается партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" ("Родина"). Что ж, возможно вояжи Юлии Владимировны и ее представителей в Вашингтон все-таки не прошли бесполезно.

 

Другая правящая партия - "Народный фронт" демонстрирует не меньшие потери на электоральном поле. Ее лидеры - экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а также действующие министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов - лидеры антирейтингов. попросту говоря, украинцев от них уже просто тошнит.

 

Впрочем, лучшие, чем у БПП и "народного фронта" электоральные позиции американцы приписывают даже тщательно третируемым и преследуемым украинским "оппозиционным партиям" - таким, как "Оппозиционный блок" (фактически - бывшая "Партия Регионов") и "За жизнь", возглавляемая Вадимом Рабиновичем.

 

Наиболее интересным в докладе USAID выглядит перечисление тех лиц. которых, якобы, украинцы поддерживают более всего. Это: музыкант Святослав Вакарчук - 25% поддержки, экс-министр обороны (во времена правления Виктора Ющенко) Анатолий Гриценко - 25%, и мэр города Львова Андрей Садовой - 20% симпатий потенциальных избирателей.Похоже,  в Вашингтоне уже определились с основными вариантами по преемнику "шоколадного президента".

 

Опубликование этого доклада - очень серьезный сигнал для него и очень грозный. Не нужно напоминать, что обычной схемой "цветной революции" по-американски являются "народные протесты против фальсификации выборов". Обнародуя истинный рейтинг Порошенко, его американские хозяева тем самым уже вкладывают мощное оружие в руки тех, кто решит таковой сценарий реализовать на Украине. И, фактически, обнадеживают насчет собственной поддержки.

 

Ведь в том, что Порошенко всеми доступными средствами постарается "нарисовать" себе победу уже в первом туре и второй президентский срок, сомнений нет ни малейших. Однако, США четко и однозначно дают понять - этот номер не пройдет. Тема !фальсификации" выборов - как парламентских, так и президентских может играть в "нэзалэжной" только против ныне действующей власти.

 

Доклад USAID - то ли последнее предупреждение, то ли - окончательный приговор для нее.

 Александр Неукропный специально для Planet Today            

 

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Порошенко США

Главное за сутки
Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России Как заявили в Минобороны России, маневры российского Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными" (смотрите видео ниже). Перехват самолета ВВС США российским истребителем над…
России вернули победу на Олимпиаде в Сочи России вернули победу на Олимпиаде в Сочи Апелляции двадцати восьми российских атлетов, у которых по решению Международного олимпийского комитета были отобраны медали Олимпиады в Сочи, были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Теперь оправданные судом российские спортсмены не…
В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые…

Читайте также
Смеяться не стоило… США твердо намерены отобрать у России Крым Смеяться не стоило… США твердо намерены отобрать у России Крым Над словами украинского министра внутренних дел Арсена Авакова, объявившего о создании подразделений украинской патрульной полиции для Крыма и Севастополя не посмеялся в отечественном интернет-пространстве только ленивый. А стоило ли смеяться?…
Чудовищная ложь Чубарова - как татары заливали Крым кровью до 2014 года Чудовищная ложь Чубарова - как татары заливали Крым кровью до 2014 года Выступая на допросе по "делу Януковича" в Оболонском райсуде Киева в четверг, 25 января, глава Меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров, рассказывая о "миролюбии" крымских татар и о том, что они…
ООН - украинцам: вымрете, как шумеры! ООН - украинцам: вымрете, как шумеры! Организация Объединенных наций выступила с крайне неутешительным прогнозом относительно будущего "великой украинской нации". Впрочем, некоторые эксперты считают и это предсказание чересчур оптимистичным. Похоже, потомки "шумеров" просто вымрут в ближайшем обозримо…
"Кремлевский доклад" - план государственного переворота в России утвержден "Кремлевский доклад" - план государственного переворота в России утвержден Публикация давно ожидаемого "страшного и ужасного" "Кремлевского доклада", или, если хотите - обновленного "черного списка" Государственного департамента США, закончилась... фактически, ничем. Никаких санкций за ним пока не последовало. Однако, те,…
Фото
Невероятное кипящее озеро в Доминике Невероятное кипящее озеро в Доминике

Многие путают Доминиканскую Республику с Содружеством Доминика. Эти два государства расположены в Ка...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

Артиллерия наших сирийских партнеров обстреляла конвой наших турецких партнеров.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила
Смеяться не стоило… США твердо намерены отобрать у России Крым Смеяться не стоило… США твердо намерены отобрать у России Крым
Три ловушки для России в законе о реинтеграции Донбасса Три ловушки для России в законе о реинтеграции Донбасса
«Минск» превращают в «Мюнхен» - Запад решился напасть на Россию «Минск» превращают в «Мюнхен» - Запад решился напасть на Россию
Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.