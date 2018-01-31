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Суд по-украински: антимайдановцу - 8 лет, полицейскому-убийце - свободу

Вторник, 30 Января 2018 16:57
Суд по-украински: антимайдановцу - 8 лет, полицейскому-убийце - свободу Фото из открытых источников

Сегодня на Украине состоялось сразу два судебных заседания, в которых, как в зеркале, видно, во что превратилась судебная система "нэзалэжной", кого она защищает и кого преследует. Понятие "правосудие" стало  в послемайданной стране сугубо отвлеченным, и к реалиям  Украины отношения не имеющим.

 

30 января, Киевский районный суд Харькова приговорил Игната Кромского, известного как «Топаз», к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.Коллегия судей признала Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто. При этом прокуратура требовала для Кромского наказание в виде 15 лет лишения свободы.

 

Надо отдать должное Игнату - на позорном судилище он держался более, чем достойно. Вину свою признавать "Топаз" отказался наотрез, заявив: "Я не  считаю себя виновным, я никогда не хотел и никого не просил, чтобы были изменены территориальные пределы Украины. Поэтому я должен быть оправдан!" 

 

При этом, заявив о намерении подать аппеляцию на приговор, просить о помиловании он не будет ни в коем случае. "Лучше уж я буду отбывать не восемь, а все пятнадцать лет" - мужественно бросил "Топаз" судьям в лицо. А еще - сказал "пару ласковых" евромайдановцам, которых он вышвыривал  изхарьковской  ОГА  1 марта 2014-го, явившихся в суд насладиться расправой над "обидчиком". 

 

Надо отметить, что  заседание, на которое приперлись "евромайдановцы",  состоялось  без присутствия представителей защиты Кромского. такие вот теперь на Украине "суды"! Впрочем, представителей прокуратуры, равно как и судей. этот факт не смутил нисколько. Зато прокурорские тут же принялись рассказывать журналистам о том, что с применением пресловутого "закона Савченко", Кромскому предстоит провести за решеткой "всего каких-то пару лет"! То есть бросить в тюрьму невиновного человека по политическим мотивам, а потом малость "скостить" ему срок - это теперь на Украине проявление высочайшего гуманизма.

 

Напомним,  что украинское следствие обвиняет Кромского в том, что он был "организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года", участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также "организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на ул. Рымарская". В тюрьму "Топаз" был брошен весной 2014 года...

 

В тот же день Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста начальника уголовного розыска киевской полиции Леонида Куряту. Этот полицейский обвиняется в том, что именно он отдал приказ стрелять во время пресловутой "бойни в Княжичах", случившейся год назад под Киевом. В ходе ее  от  пуль собственных коллег  погибло пять сотрудников правоохранительных органов. 

 

Прокуратура настаивал на виновности Куряты и приводила в качестве доказательства видео- и аудио материалы - отрывки телефонных переговоров, а также видео с камер наблюдения в Княжичах. Однако, превратившийся друг в "самый гуманный в мире" суд ... "принял во внимание те факторы, что у Куряты на обеспечении четверо детей, двое из которых несовершеннолетние, а также у него положительные характеристики с места работы!" И отпустил на волю...

 

При этом отметим - за решеткой, в отличие от того же "Топаза", Курята не провел ни дня, ни часа! Речь на суде шла о снятии с него домашнего ареста. Кстати, еще ранее другой суд - Окружной административный суд Киева восстановил Куряту в должности, с которой его, было, вышвырнули после кровавого побоища.

 

Вот такое оно теперь - украинское "правосудие". Любого противника нынешнего режима.  угодившего в его жернова,  ожидают  долгие годы за решеткой. А верным прислужникам майданной хунты прощается и сходит с рук абсолютно все.

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина суд Антимайдан полиция Украины

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