Взорвать себя, Россию и всю Европу - Украина продолжает ядерные "игры"

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Особый "шик" постмайданной Украины - это гордо вышагивать по граблям, делая вид, что по лбу вовсе ничего и не бьет. Другими словами - игнорировать накапливающиеся проблемы и их угрожающий уровень. Вот только зачастую эти проблемы могут вылиться в трагедию огромных масштабов - и не только для "нэзалэжной". Положения в атомной энергетике Украины это касается на все 100%.

Нештатные ситуации на украинских атомных электростанциях в последние годы стали происходить все чаще. не вдаваясь в технические тонкости, причин можно назвать две - износ самих АЭС, разваливающихся, как и все объекты советской постройки в "нэзалэжной". И второе - переход на закупки нестабильного американского ядерного топлива, к которому построенные при СССР станции просто не приспособлены. Начавшийся после "майдана" процесс тотального отказа от всего российского затронул и атомную энергетику. О последствиях. как всегда, думать не захотели...

И вот - очередная "пэрэмога"! Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заключило соглашение о продлении срока действия договора с американско-японской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов. Об этом. как писали во время оно, "с чувством глубокого удовлетворения", сообщает пресс-служба Westinghouse:

"Сегодня компания Westinghouse Electric сообщила о заключении соглашения о продлении срока действия договора с Государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" о поставках ядерного топлива. Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году."

Все это. естественно, происходит "в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ". Как бодро рапортуют украинские атомщики, "по итогам первого полугодия 2017 года "Энергоатом" сократил долю поставок ядерного топлива из России до 49% с 58%, при этом доля поставок от Westinghouse составила 51%."

А теперь - расскажем о том, к чему эта "диверсификация" привордит в реальности... "21 января 2018 года в 00 часов 35 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта", — так звучало официальное сообщение украинского «Энергоатома». Правда, злые языки поговаривают, что никакие планы тут вовсе и не причем - просто "не тянет" реактор на американском топливе. Так же, как отказывается работать нормально на нем Ровенская АЭС, чей блок №2 примерно в то же время был отключен от энергосистемы страны действием автоматической защиты. А третий энергоблок Ровенской АЭС в октябре 2017 года и вовсе отключался 2 раза за 3 дня.

В январе нынешнего года также сообщалось о серьезном сбое в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС. По причине неполадок сработала защита, и главный насос был отключен, а мощность всего блока понизилась вдвое. 3 января 2018 года, второй энергоблок этой же АЭС также отключался от энергосети после возникновения неполадок, так что пришлось проводить его срочный ремонт.

Как уже было сказано ранее, на Запорожской АЭС нештатные ситуации и внеплановые "плановые ремонты" возникают постоянно. Она первой на Украине подверглась переводу на топливо Westinghouse, по словам специалистов, несовместимое с реакторами советской постройки. Казалось бы, эксперименты, результатом которых может стать апокалипсис, в сравнении с которым Чернобыльская катастрофа покажется детским утренником, следовало бы прекратить немедленно, но... как видим делать этого никто на Украине и не думает.

Американцев в данном случае понять как раз можно. Ничего личного - только бизнес! А заодно - широкое поле для испытаний и попыток создать аналог советским и российским ТВЭЛам. А шарахнет - так где США и где та Украина?! А вот индифферентное отношение к данному процессу Европы выглядит более, чем странным. Чернобыль не впечатлил? Если рванет та же Ровенская АЭС, мало всей Европе не покажется - да как, впрочем и от взрыва любой из украинских атомных станций. Заигравшиеся в "отрыв от России" полоумные властители "нэзалэжной" вполне могут устроить западным соседям "фейрверк", последствия которого те и за сто лет не расхлебают.

А уж о России тут и говорить нечего! Вот не хватало нам новой "зоны" да еще и к Крыму поближе". Это - если шарахнет в Запорожье или под Николаевом (Южно-Украинская АЭС). Да, в общем, техногенная катастрофа таких масштабов в какой угодно точке "нэлалэжной". россиян, мягко говоря, не порадует.

Так что ядерную "гранату" у окончательно превратившейся в обезьяну "страны" пора бы отобрать. С помощью соответствующих международных инспекций, или как-то еще - неважно. И делать это надо поскорее, пока Украина, взорвав себя, не устроила ядерный апокалипсис всем соседям.

Александр Неукропный специально для Planet Today