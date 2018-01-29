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Европа готовит Украине единый "антибандеровский фронт"?

Понедельник, 29 Января 2018 07:30
Европа готовит Украине единый &quot;антибандеровский фронт&quot;? Фото из открытых источников

Принятие  нижней палатой Сейма Республики Польша закона о запрете пропаганды идей ОУН- УПА  и  ее лидеров  идеологов - Степана Бандеры и подобных ему упырей, вызвало на Украине вполне прогнозируемую истерику и волну животной злобы. А что же будет, если аналогичное решение примут другие страны Европы, а то и  весь Евросоюз в целом?!

 

А ведь такой поворот событий более, чем вероятен. Уж на что долго Польша носилась с "нэзалэжной" и терпела выходки ее доморощенных нацистов, но и это, казавшееся безграничным, терпение лопнуло - как бы не были поляки заинтересованы экономически в миллионах покорных гастарбайтеров именно из "нэзалэжной"... А ведь та же Венгрия выступает против националистической политики Украины куда более последовательно и резко, чем Польша. И не она одна.

 

На тему возможного создания настоящего "антибандеровского фронта" в Восточной Европе высказался, в частности  европейский эксперт в сфере международного права Клаус Хофф:

"В отличие от поляков, проживавшие во время Второй Мировой войны на Западной Украине венгры и румыны не становились жертвами проводимых УПА этнических чисток. Но сегодня общественность этих стран, проявляя солидарность с Варшавой, фактически выражает украинским властям свое негодование по поводу подписанного Петром Порошенко закона "Об образовании".

 

Может, дело, конечно, и в законе... Но скорее, в том, что до соседей "нэзалэжной", наконец, дошло, что за чудовище растет и матереет у них под боком. Пока - на крови собственных граждан. Но ведь это - пока! Нацизм неизбежно приводит к войне. И не захотят ли украинские "патриоты" устроить очередное "АТО" на том же Закарпатье, уничтожая уже этнических венгров -  большой вопрос. да и то, скорее всего, лишь вопрос времени.

 

Скорее всего, борьбу с расползанием по Европе бандеровской заразы могут поддержать далеко не  только  страны восточной ее части. Тот же  Клаус Хофф   уверен, что уже в ближайшее время представление Польши, Венгрии и Румынии об осуждении «бандеровской идеологии» может быть подано на рассмотрение руководству Европейского Союза. И вот это будет уже крайне серьезно для Киева. Это будет означать, фактически, всеевропейскую изоляцию "нэзалэжной".

 

Говоря о "польской инициативе" крайне важно учитывать некоторые ее частности. Например то, что наказание в виде крупных штрафов и лишение свободы на срок до трех лет новый закон предусматривает не только за пропаганду идей конкретно Степана Бандеры или, допустим, Евгения Коновальца. речь идет о попытке обелить всех "лиц и формирований украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом". Германия, положившая столько сил и средств на то. чтобы от порожденного ей коричневого "рейха" дистанцироваться и откреститься, данный закон поддержать будет просто обязана.

 

Кто может  в данном случае оказаться у "нэзалэжной" в союзниках? "Государства" Прибалтики, сами усиленно тянущие в "герои" своих собственных эсэсовцев и гитлеровских приспешников? Да притопнут на них - та же Польша, которой они в рот смотрят, и заткнутся! Хотя бы ради того, чтобы за их нацистские игрища не взялись. Прибалтам без дотаций ЕС капут настанет моментально и неизбежно...

 

Какие еще глобальные неприятности могут воспоследовать для Украины при таком повороте событий? да какие угодно. Но лишение безвиза, за который "нэзалэжна" готова была бороться до последнего своего жителя, скорее всего, будет одним из первых. Приравняют бандеровцев к игиловцам (вполне, кстати, резонно!) - и "адью". А также "ауффидерзейн" с "ариведерчи"...

 

Возомнив себя после "европереворота" в 2014 году если не пупом Земли, то центром Европы - наверняка, Украина заигралась  в "великую державу великой украинской нации". И вот  теперь ее ожидает расплата - столь же жестокая, сколь и заслуженная.

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина бандеровцы запрет Польша Евросоюз

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