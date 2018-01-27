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ООН - украинцам: вымрете, как шумеры!

Суббота, 27 Января 2018 08:00
ООН - украинцам: вымрете, как шумеры! Фото из открытых источников

Организация Объединенных наций выступила с крайне неутешительным прогнозом относительно будущего "великой украинской нации". Впрочем, некоторые эксперты считают и это предсказание чересчур оптимистичным. Похоже, потомки "шумеров" просто вымрут в ближайшем обозримо будущем...

 

ООН опубликовала свой прогноз по сокращению населения в различных странах мира, рассчитанный аж  до 2100 года. При этом выделен целый ряд стран, которым грозит, без всякого преувеличения, демографическая катастрофа. В основном это - страны Восточной Европы. Попала в их число и Украина.

 

"По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий население Восточной Европы резко сократится. Что еще хуже, большинство стран отказываются рассматривать решения, чтобы замедлить демографическую катастрофу", - честно и откровенно говорится в отчете. Что тут скажешь?Нневозможно спасти того, кто не хочет спасаться...

 

Какие же страны ближе прочих стоят к краю "демографической пропасти"? Это - Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша, Венгрия. Оценивается, что их население сократится на 15% и более к 2050 году. Украина и тут (как и в любом антирейтинге), сумела опередить конкурентов -  ее население  к 2050 году сократится на 18% до 36 млн 416 тыс. человек, а к 2100 году - до 28 млн 186 тыс.  Но это - согласно прогнозам ООН!

 

Кое-кто подвергает данные цифры сомнению и корректировке - причем, в худшую сторону. Во-первых, официальная статистика, которой сегодня оперируют, и которая оценивает численность жителей "нэзалэжной" в  2017 году в 42 миллиона 584 тысячи человек, далеко недостоверны. Последняя официальная всеукраинская перепись населения проводилась в 2001 году и, согласно нее, численность населения Украины составила 48 млн. 457 тыс. лиц. Но это - с Крымом и неподконтрольными ныне Киеву территориями Донбасса.

 

Подсчеты, которые сегодня ведет Госстат Украины, являются, мягко говоря, гипотетическими. А вот подсчетам убыли населения страны верить более-менее можно. И  они - пугают до икотки. В год Украина теряет 150 - 200 тысяч населения. В 2017 году эта цифра, например, составила 176 тысяч человек. А ведь в эту статистику не попадают вроде бы "временно" выехавшие на заработки люди, многие из которых на Украину не вернутся уже никогда. 

 

Факторов, способствующих росту смертности в "нэзалэжной" - хоть отбавляй. Война, ураганный рост преступности, смертоносные эпидемии и вообще резкое увеличение заболеваемости, алкоголизация и наркотизация молодежи, а также - повальная эмиграция... Так ведь и это - еще не все! Украинцев не только больше умирает и гибнет. Их гораздо меньше рождается!

 

По данным украинских экспертов, на 14,7 умерших приходится 10,3 родившихся. Начиная с 2013 года, рождаемость  на  Украине постепенно сокращалась. Наиболее резкое падение было зафиксировано в 2015 году. Если в 2014 году в стране насчитывалось 396,9 тысяч новорожденных, то в следующем году уже 348,1 тысяча. В  2017 году по сравнению с 2016 годом рождаемость также сильно упала: 306,4 тысячи новорожденных против 332,2.

 

Оно и не удивительно - рожать детей в стране без будущего мало кто решится. Молодым людям едва по силу прокормить себя - где уж тут думать о потомстве. Впрочем, демографическую ситуация они улучшать готовы - но только не в пределах "нэзалэжной". Если тенденция к росту смертности и снижению рождаемости будут развиваться так же как и сейчас (в сторону негатива, причем, ухудшаясь с каждым годом все больше), то  прогноз ООН может оказаться радужной сказочкой. а ведь так оно и будет - если Украина не одумается, и не прекратит процесс самоуничтожения. который пока что только углубляется едва ли не с каждым днем. Впрочем, в докладе ООН об этом сказано тоже.

 

Да, и вот еще... Касательно заголовка. Мне прекрасно известно, что древние шумеры, по правде говоря, вовсе и не вымерли. Фактически, их поглотили другие народы, окружавшие их и оказавшиеся в исторической перспективе более "жизнеспособными", чем те, о ком история оставила лишь легенды. Неужели и украинцев ждет именно такая судьба?

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги ООН Украина вымирание демографический кризис

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