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Вятрович объявил Булгакова, Высоцкого и Цоя "щупальцами русского мира"

Пятница, 26 Января 2018 16:36
Вятрович объявил Булгакова, Высоцкого и Цоя &quot;щупальцами русского мира&quot; Фото из открытых источников

Безумие русофобии, давно и поголовно охватившее "публичных людей" и "власть"  постмайданной  Украины, приобретает масштабы и формы все более фееричные. Сегодня особо выдающимся "перлом" отметился тот, кого можно, с полным на то основанием, признать "заслуженным передовиком русофобии", одиозным даже для  "нэзалэжной". Речь, кончено же - о Владимире Вятровиче.

 

Глава "Украинского института национальной памяти", очевидно, озабоченный тем, что его имя давно никем не упоминалась и не склонялось на все корки, выдал в своем Facebook следующее послание:

 

"Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкий и цой в руках Кремля – эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструментах его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором любой империализм возводит храм своего величия!"

 

Отрадно, что даже такой недоумок, как Вятрович признает величие за Российской империей и ее сегодняшними наследниками! Совершенно непонятно, правда, каким боком он пытается прилепить к таковой покойных Владимира Высоцкого и Виктора Цоя?  Уж "имперцы", так "имперцы"... А что до празднования глубоко коммунистического 8 марта, то это вообще курам на смех. Но не Вятровичу.

 

Интересно другое - что и кого этот малахольный объявит следующими "инструментами в руках Кремля"? Чебурашку и крокодила Гену? Курочку Рябу и Колобка?! Похоже, до всех остальных этот пламенных "декоммунизатор" и "дерусификатор" уже добрался! К примеру, былинные богатыри в "нэзалэжной" - несколько месяцев, как под запретом. Какое бы еще "щупальце русского мира" обрубить? Впрочем, мысли и действия явно психически неадекватного создания непредсказуемы совершенно. Так что - ждем-с новостей...

 

Кстати, не с одним только "русским миром" так мужественно сражается Вятрович. Как оказалось, претензии к его "борьбе" имеют и граждане совершенно другой национальности. Впервые за историю "нззалэжной", она была упомянута в ежегодном отчете министерства Израиля по делам диаспоры об антисемитизме. И речь там шла как раз о  директоре Украинского института национальной памяти Владимире Вятровиче. В первую очередь.

 

Впрочем, не только о нем. В докладе говорится, что в 2017 году в Украине существенно увеличилось количество зарегистрированных инцидентов, связанных с антисемитизмом. Согласно документу, второй год подряд в Украине регистрируется наибольшее количество инцидентов среди стран бывшего Советского Союза, связанных “с антисемитской пропагандой в политическом дискурсе и вандализмом против еврейских объектов“, в частности еврейских кладбищ, общественных центров и памятников жертвам Холокоста.

 

Вину за это израильские аналитики возлагают именно на Вятровича, и, конкретно на возглавляемый им антиисторический "институт"  и деятельность такового по героизации украинских националистов, участвовавших в уничтожении евреев. 

 

"Под эгидой института проводятся официальные церемонии, в которых людей призывают воздать должное тем, кто "сражался против поработителей украинского народа. Некоторые из этих национальных героев не только поощряли причинение вреда еврейскому населению, но также принимали активное участие в его уничтожении", - говорится в докладе.

 

7  февраля 2018 года в Киеве состоится заседание  суда, рассматривающего   иск против Вятровича. Дело в том, что этот ненормальный "дотолковался" законы до того, что объявил символику зловещей дивизии "СС галичина" ... не подпадающей под закон о запрете нацистской символики. как таковой! Подавшие на Вятровича  в суд хотят добиться запрета для него толковать на свой лад законы (в том числе - и решение Нюрнбергского трибунала, признавшего все БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ эсэсовские организации и подразделения преступными!), и ретранслировать свои "толкования" на публику в ранге официального лица.

 

По-моему - это совершенно зря. Пытаться запретить такому, как Вятрович высказываться на те или иные конкретные темы - пустая трата времени и разменивание на мелочи. Разве что - запретить ему говорить вообще, поскольку ровно ничего разумного изречь этот субъект неспособен в принципе?! Впрочем, непонятно зачем "изобретать велосипед", если во всем нормальном мире для таких вот Вятровичей давно существуют специальные "дискуссионные клубы", отданные в полное их распоряжение.

 

С очень крепкими решетками на окнах и прекрасными мягкими стенами...

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Национализм Вятрович русофобия

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