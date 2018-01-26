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Украинские нацисты пошли в открытую атаку на каноническое православие

Пятница, 26 Января 2018 15:31
Украинские нацисты пошли в открытую атаку на каноническое православие Фото из открытых источников

Попустительство и подстрекательство нынешней киевской "власти" по отношению к откровенно нацистским, праворадикальным группировкам и организациям, совершающим нападки на каноническое православие на Украине, принесло свои плоды. Окончательно обнаглев, нацистские молодчики пошли в открытую атаку.

 

Так, 25 января группа боевиков из признанной далеко за пределами Украины нацистской организации "С14", возглавляемая народным депутатом от фракции "Батькивщина" Игорем Луценко попытались демонтировать помещение храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, принадлежащий Украинской православной Церкви. Все, что им удалось в реальности - с помощью "болгарки" снести информационный стенд возле храма. Попытки  проникнуть в помещение церкви успехом не увенчались - на место прибыла вызванная священнослужителями полиция.

 

Один из радикалов заявил следующее: "Это блокпост "Русского мира", который находится в самом центре украинской столицы. Патриоты пришли провести демонтаж незаконного помещения, часовни, так называемого, "Московского патриархата", который самозахватил землю на территории Национальной истории. Этот храм — киоск, где они торгуют христианством."

 

А присутствовавший на шабаше нардеп, принимавший в нем самое активное участие, потребовал от полиции встать на сторону "патриотов": "Этот МАФ крадет электроэнергию в особо больших размерах, о чем есть мое заявление. Это происходит уже на протяжении десяти лет." "народный" избранник, приравнивающий храм к пивному ларьку - это и есть новая реальность Украины...

 

Не желая вступать в потасовку с полицейскими, радикалы покинули территорию храма, предварительно осквернив его стены и двери русофобскими и антихристианскими "листовками". Однако, как оказалось, останавливаться на этом они не собирались! Той же ночью была предпринята уже попытка не захвата, а поджога церкви.

 

Двое молодчиков попытались забросать храм бутылками с "коктейлями молотова". Господь хранит свои святыни, и кощунственный план не удался - огонь не разгорелся, да и насельники обители были наготове - после дневного нападения. Снова вызванная полиция умудрилась даже задержать нападавших - двоих молодчиков, 33 и 36 лет. О их принадлежности к "С-14" или другим нацистским группировкам полиция умалчивает, однако сомнений в таковой быть не должно. Оба задержанных к криминальному миру не принадлежат - ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Да и не бывает ТАКИХ совпадений...

 

К  сожалению, легко можно спрогнозировать, что в самое ближайшее время поджигатели (которым по украинскому законодательству, вообще-то полагается сесть лет на пятнадцать!), окажутся на свободе. Вряд ли полиция, прокуратура или суд захотят связываться с обнаглевшими от безнаказанности "патриотами", которые запросто могут устроить штурм и отбить своих "побратимов" силой. На крайний случай - их "возьмет на поруки" какой-нибудь бесноватый народный депутат вроде Луценко.

 

В тот же день нацисты удже из трех банд - все той же "С-14", "Традиция и порядок" и "Сокол" сорвали собрание "Союза православных журналистов", осуществив налет на офис одного из православных интернет-порталов, где оно происходжило. Вот как похвалился этим глава"С-14": 

 

"Сегодня мы пришли на" корпоратив "организации" Союз православных журналистов ". В офисе мы нашли листовки "бойкот Рошен". В принципе бойкот можно делать, но только не "сепарам", потому что это наш Рошен и мы его будем бойкотировать. Также мы обнаружили много литературы, где утверждается, что в Украине идет гражданская война, а также материалы их журналистов об украинском патриарха Филарета, агитационные материалы о "Волынскую резню". Фактически мы обнаружили в центре столицы подготовлено "сепарське гнездо"!

 

данный текст дает исчерпывающее представление, как об уровне ненависти нацистских боевиков, правящих сегодня бал в Киеве, так и об уровне их "умственного развития". Горрилообразные "патриоты" больше не намерены довольствоваться "пикетами" и громкими заявлениями. Увидев, что реакция со стороны "властей" на их силовые действия может быть исключительно положительной и поощряющей, радикалы переходят к поджогам и налетам.

 

По этому поводу вспоминаются слова господина Лаврова о "красных линиях" России и защите соотечественников, оказавшихся за рубежом, и, конкретно - на Украине. Интересно - как будут расценены события, о которых речь идет выше? Посчитают ли в Москве, что "красная линия" перейдена и надо наконец-то хоть как-то реально отреагировать?

 

Или опять будут ждать -  пока красной линией не станет кровь священников канонической церкви на грязном киевском снегу?!  

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина православие гонения нацисты радикалы нападение

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