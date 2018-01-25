Ультиматум Курта Волкера России в пяти цитатах

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Нынешний визит на Украину специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера ознаменовался предельно откровенными заявлениями, четко дающими понять - чего именно США намерены добиваться с помощью войны на Донбассе, и какими именно способами. Сказано было много, но главный смысл укладывается буквально в пять цитат:

1. Во всем виновата Россия

"Безусловно, то, что происходит на Донбассе, в Украине, это не гражданская война. ...Правда в том, что Россия принесла конфликт в Украину, и Украина защищает себя на собственной территории каждый день... Конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России в Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день.

Сначала Россия оккупировала Крым и объявила об его аннексии, а затем вошла туда и ввела свои уполномоченные силы, а также оккупировала часть восточной Украины. Вот что она на самом деле делает."

Итак, устами господина Волкера озвучивается железобетонная позиция Вашингтона: все, что происходит, начиная с 2014 года на Украине - вина России. И повод для того, чтобы третировать ее, преследовать, пытаться поставить на колени.

2. Россия должна "сдать" Донбасс- целиком и полностью

"России нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир. На данный момент Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины нужно иметь дело с подконтрольными России структурами в регионе. Пока дела обстоят именно так, ситуация не разрешится. Мы все надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию, а именно: ее руководство придет к выводу, что оккупация территорий Украины более не служит ее интересам."

"...Завершение конфликта требует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце-концов, должны быть расформированы."

Америка хочет от России одного - чтобы та отказалась от ЛЮБОЙ поддержки Донбасса, и смиренно встав на колени, наблюдала за тем, как его жителей будут уничтожать и загонять в концентрационные лагеря. И не только не вмешивалась в происходящее, но еще и приветствовала геноцид, как "установление мира".

3. США заставят Европу давить на Россию еще сильнее

"Многие европейские правительства не хотят, чтобы конфликт на Донбассе стал постоянным препятствием для сотрудничества с Россией. Они недовольны действиями России, недовольны вторжением, вводят санкции, но при этом не хотят, чтобы это стало чем-то постоянным. И поэтому они хотели бы, чтобы эта проблема исчезла.

Но Россия упорствует и от этого никуда не деться. Вот почему я думаю, что мы должны вытащить эту проблему из мусорного ведра и вернуть на первые полосы, чтобы разрешить ее, иначе мы никогда не достигнем той ситуации, когда наши европейские союзники смогут выстроить более нормальные отношения с Россией. Мы должны решительно взяться за это и мы должны создать ситуацию, при которой у России возникнет желание прекратить конфликт."

В переводе на нормальный, общепонятный язык - США в ярости от того, что все больше стран Европы, вняв голосу разума, начинают открыто заявлять о необходимости нормализации отношений с Россией, отмене санкций против нее и прекращении невыгодной Европе "холодной войны". Америка сделают ВСЕ, чтобы этого не произошло, используя любые рычаги и инструменты давления на своих европейских союзников. Россию надо поставить на колени!Крайне желательно - руками европейцев и за счет их кошельков.

4. Закон о реинтеграции Донбасса писался под диктовку США и отменен не будет

" Что касается закона о реитеграции, то, знаете, я не думаю, что он что-то меняет в данном контексте. Ситуация - такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, так что можно назвать это, по крайней мере, неформально, оккупацией и вторжением. Поэтому не думаю, что это что-то меняет.

На протяжении нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая войсковая операция для защиты страны. Там просто идет речь о том, что мы видим собственными глазами. Закон упорядочивает войсковую операцию, что, по моему мнению, важно.

Документ формализует права граждан Украины которые живут в этом оккупированном регионе, и это также важно. А то, что там нет упоминания про «Минск», не означает, что он противодействует «Минску»."

Это - вообще вершина иезуитской казуистики! Но в словестных выкрутасах четко сквозит одно - закон об уничтожении Донбасса продиктован Вашингтоном, и Вашингтоном поддерживается. Америка дала Киеву "добро" на развязывание полномасштабной войны.

5. Украине будут максимально развязаны руки для войны с Донбассом и Россией

"Украина, будучи самостоятельной страной, имеет право защищать себя от агрессии. И она имеет право искать помощи у других стран, чтобы закрыть пробелы в своей обороне. И у Киева есть такие пробелы. США и другие страны пытаются помочь их закрыть.

При отсутствии прогресса в переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо быть успешной страной. У нее есть право защищаться, она - часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать."

Итак, что мы имеем, как говорится, в сухом остатке? Волкер дошел до того, что совершенно открыто угрожает России. Или - полная капитуляция с отданием Донбасса на растерзание Киеву, или - новые санкции, новое давление. И, вдобавок - войнаа, которую неминуемо развяжут там уже совершенно открыто воорружаемые и поддерживаемые США украинские каратели.

Договариваться с Сурковым Волкер не намерен. Он собирается требовать, выдвигать ультиматумы и грозить - одним словом, "строить". Кстати говоря, можно не сомневаться в том, что если Россия согласится на крайне унизительные для нее требования, то следующим будет ультиматум по поводу ухода русской армии из Сирии, А потом - и из Крыма...

Что ж, по крайней мере, во всем этом есть хотя бы один плюс. Откровенный враг лучше того, что рядится в одежды "друга". Волкер хотя бы больше не пытается маскировать свою серую шкуру под овечью...

Александр Неукропный специально для Planet Today