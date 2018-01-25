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Тайны «военного сбора» - как Донбасс оплачивал собственное уничтожение

Четверг, 25 Января 2018 14:54
Тайны «военного сбора» - как Донбасс оплачивал собственное уничтожение Фото из открытых источников

В том, что украинский "майдан" был колоссальным, простите за грубость "лохотроном", у разумных людей не было сомнений с момента его начала. В обмен на крайне сомнительные "пэрэмоги" страну разрушили, а ее граждан лишили нормальной жизни, погрузив в нищету и ужасы гражданской войны. Впрочем, имеется у данного явления и конкретные денежные аспекты - например, пресловутый "военный сбор", которым обдирают всех, без исключения украинцев.

 

Данный вид поборов был введен на Украине в августе 2014 года - естественно, в качестве "временной меры". Согласно данному новшеству, каждое  физическон лицо-резидент, которое получает доходы как на Украине, так и за ее пределами, физическое лицо-нерезидент, получающее доходы на Украине, а также каждый налоговый агент обязан отдавать 1,5% собственных доходов "на войну".

 

С тех пор миновало почти три с половиной года, но "военный сбор" отменять никто и не думает! А зачем, спрашивается? Ведь таким образом в госбюджет вливаются колоссальные суммы, которые впоследствии вполне успешно разворовываются нынешней "властью". Только в 2017 году украинцев обобрали на 15 миллиардов гривен - то есть 520 миллионов долларов! И, к тому же, денежный поток растет -   по сравнению с 2016 годом поступления выросли на 31,5%, или на 3,6 миллиарда гривен.

 

Соответствующая официальная статистика опубликована на сайте Государственной фискальной службы Украины:

"Больше всего военного сбора уплачено плательщиками города Киева – 2,398 млрд грн, 859 млн грн поступило в бюджет от плательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн - Харьковской области и 679 млн грн - Львовской области."

 

Естественно, жители "города Льва", вовсю усердствовавшие на "майдане", платить за развязанную благодаря их стараниями войну, не рвутся. Они жн, кстати, одни из лидеров по уклонению от службы в украинской армии. Но наиболее парадоксально даже не это. Оказывается, едва ли не до последнего времени Донбасс сам усердно платил за собственное уничтожение! Именно такие данные обнародовала Служба безопасности Украины.

 

По информации СБУ, за счет производственных мощностей, расположенных на территории  ДНР и ЛНР, госбюджет Украины в 2015 году пополнился на 19 миллиардов гривен. В 2016 году этот показатель возрос в полтора раза и составил уже 31 миллиард гривен! При этом, по данным СБУ,   из этих поступлений  777 миллионов гривен составилл как раз военный сбор! 

 

Оговорюсь - этим данным уже год (актуальны они были на 30.01.2017). Аналогичные цифры за 2017 год отсутствуют - по крайней мере, в открытых источниках.  С той поры  в  Республиках (прежде всего - в ЛНР) произошли значительные изменения, и, скорее всего, Донбасс за собственное уничтожение исправно платить  перестал. Однако, что было - то было...

 

Что же до Украины... Эта "страна", воистину, может служить эталоном абсурда. Сотни миллионов долларов в год на убийство своих и чужих сыновей отдают люди, жизненный уровень которых скатился до того, что они вынуждены покупать не только яйца, а и лук с картошкой ПОШТУЧНО! Это - документально подтвержденные факты. В ито же самое время, государство продолжает гнать на экспорт оружие - чему впоследствии поражаются и чем возмущаются даже прожженные НАТОвские генералы.

 

Президент страны отмечает новогодние праздники на Мальдивах в "люксах" с потолком из кристаллов "Сваровски", тратя на собственные вояжи по полмиллиона долларов за раз (в жизни не поверю, что из собственного бездонного кармана!), чиновники и депутаты открыто щеголяют огромными состояниями и роскошной недвижимостью, Министерство обороны "нэзалэжной" раз за разом сотрясают коррупционные скандалы, горят склады с боеприпасами, "хороня" громадные хищения... А украинцы исправно и терпеливо продолжают платить "за войну".

 

Желая покарать, прежде всего Господь лишает разума.

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина война на Донбассе военный сбор ЛНР ДНР

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