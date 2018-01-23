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Украинец пытался вывезти в Иран "военно-морские секреты"

Вторник, 23 Января 2018 07:30
Украинец пытался вывезти в Иран &quot;военно-морские секреты&quot; Фото из открытых источников

В Украинской "оборонке" - очередной скандал. Как обычно - громкий и грязный. бдительными правоохранителями "нэзалэжной"  выявлен новый шпион, имевший целью ухитить и продать страшную военную тайну. Новое разве что в том, что на сей раз секреты должны были уплыть  не в Россию ( в работе на каковую сегодня на Украине обвиняют чуть ли не каждого второго), и даже не в Северную Корею, а прямиком в Иран.

 

В зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь" был задержан некий 55-летний сотрудник научно-исследовательского института, который подозревается в попытке вывезти в Иран секретные данные о гидроакустическом комплексе фрегата "Гетман Сагайдачный" - флагмана ВМС Украины. При этом У злоумышленника изъят флеш накопитель с данной информацией. О его задержании сообщила почему-то не СБУ, а пресс-службы прокуратуры Киевской области. 

 

Что же инкриминируют задержанному? В официальном заявлении прокуратуры сказано: 

"Установлено, что мужчина, находясь в должности старшего научного сотрудника одного из исследовательских институтов, будучи осведомленным о существующем порядке международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, достоверно зная, что информация, по принципу построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта "Гетьман Сагайдачний" относится к специальной информации военного характера и входит в список товаров военного назначения и не имея соответствующих разрешительных документов (заключения) Государственной службы экспортного контроля Украины, решил незаконно вывезти указанную информацию из Украины в Исламскую Республику Иран." 

 

По правде говоря, дело выглядит достаточно странным. как уже было сказано, делом занимается почему-то областная прокуратура, а не те спецслужбы, которым, вроде бы положено блюсти военную тайну. Впрочем, это имеет свое объяснение. Обвинений в шпионаже задержанному пока не предъявили. Зато  ему инкриминируют  совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. 

 

То есть - несмотря на то. что речь идет о сугубо военной технологии, фактически, все сводится к обвинениям, максимум, в промышленном шпионаже. И это для Украины, в последнее время прямо-таки помешавшейся на поиске и ловле"агентов иностранных разведок", более, чем удивительно. Вполне возможно, что речь идет о каких-то сугубо внутренних "разборках", а задержанный - либо "козел отпущения", либо ловкач, попытавшийся "кинуть", допустим, собственное руководство при продаже Ирану технологий с "Сагайдачного". Сегодня с в "нэзалэжной" и не такое реально.

 

Впрочем, тут возможен и еще один подтекст. В дело могли вмешаться спецслужбы США, очень плотно контролирующие сегодня Украину, и ее ВПК - в первую очередь. И контролирующие как раз с целью недопущения утечек военных секретов и технологий, но... Американских! Все дело в том, что еще в 2015 году шла речь о передаче нового и модернизированного технического оснащения от ВМС США для украинского фрегата "Гетман Сагайдачный". Вопрос обсуждался на достаточно высоком уровне (как для Украины) - переговоры велись между министром обороны "нэзалэжной"  Степаном Полтораком и командующим Шестым флотом ВМС США вице-адмиралом Джеймсом Фогго.

 

Более того, тогда прозвучало заявление, что ранее США уже предоставляли помощь по переоснащению "Гетмана Сагайдачного"! И вот тут возникает вопрос - а что НА САМОМ ДЕЛЕ пытался вывезти в Иран незадачливый старший научный сотрудник? Уж не чертежи ли американских "подарков"?   Выглядит более, чем логично - украинские "технологические новинки" Ирану вряд ли интересны. А вот любые знания касательно оборудования ВМС США - более, чем. Вероятного противника надо изучать!

 

Впрочем, это всего лишь версия. Очевидным фактом остается лишь то, что данная история лишний раз показывает - из Украины любые военные технологии могут попасть куда угодно.

 Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Иран ВоенноМорской флот шпионаж

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