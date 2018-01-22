Саакашвили переносит столицу Украины – Нью-Васюки от Михеила +Видео

Фото из открытых источников

Михеила понесло... На своем канале в Youtube он выложил фильм, в котором, среди всего прочего, предложил перенести столицу Украины в чистое поле - под город Шпола Черкасской области. Не размениваясь на мелочи, вроде "Шахматного клуба четырех коней". неугомонный грузино-украинский политик сразу рисует ошеломительные перспективы превращения Украины в блистающие Нью-Васюки.

Прожекты Саакашвили - что по масштабам, что по стилистике, "содраны" с идей голодного "Великого комбинатора" чуть более, чем на 100%. По правде говоря, найдя на одном из черкасских интернет-порталов отрывки из его речи, я, было, подумал, что это - чья-то шутка, троллинг. Убогая пародия на бессмертные "12 стульев". Разубедить в этом меня смогло только прилагаемое к данной статье видео. Смотреть и слушать с хронометража в 6.55!

Впрочем, судите сами. Вот что Саакашвили обещает украинцам:

"Вот тут, в чистом поле мы построим новые прозрачные красивые, очень удобные административные здания. Киевляне будут только рады избавиться от барыг и дармоедов, от «решал» из центра своего города. В центре города Киева, где стоят эти старые совковые здания, где сейчас в длинных коридорах двигаются бумаги, в больших кабинетах сидят «решалы» и делают вид, что руководят страной, а на самом деле просто обдирают ее «зарабатывают» деньги, – в этих зданиях в Киеве будут отели, рестораны, музеи, будут пешеходные улицы, велосипедные дорожки...

А тут, под Шполой буде совсем другое. Тут вместо нескольких сотен тысяч дармоедов и «решал» будут работать десятка два тысяч молодых, совсем других чиновников. Этих людей будут отбирать по таланту, без кумовства, без непотизма, без детей «мажоров». Тут будет культ меритократии, то есть людей будут подбирать по их трудолюбию, по их таланту и исключительно по конкурсу."

По словам Саакашвили, в новой столице «все будет очень удобно». Глубоко под землей будет оборудован «мультимедийный центр управления ситуациями», где, как в Америке, специально назначенные люди будут наблюдать за тем, что происходит на Украине, около ее границ и во всем мире (!!!). Также в этом центре будут приниматься наиболее важные решения по поводу управления страной.

Но главное, в Нью-Васюках...простите - в Нью-Шполе будет то, с чего, по мнению некоторых, начинается Украина - майдан! Отныне - это основной градообразующий объект для любого населенного пункта "нэзалэжной", а, уж, тем более, для ее столицы! Во всяком случае, Саакашвили считает именно так:

"Тут будет огромный майдан, где будет место для сотен тысяч украинцев. И когда люди решат, что они чем-то недовольны, они придут и выразят свое мнение государственным деятелям, которых они выбрали, и нанятым чиновникам.

Сюда будут подтянуты железные дороги, автобаны со всей Украины, с любой точки Украины можно будет сюда доехать на скоростных поездах или по автобану за полчаса-час... Максимум – за четыре часа. И люди смогут приехать как в правительство, так и, прежде всего, на этот майдан, чтобы выразить свою мысль, выразить свою позицию по конкретным вопросам, которые обсуждаются. Тут же будет мемориал борьбы за Независимость и будет музей украинской истории. Вокруг будут специальные служебные жилища, откуда можно будет дойти на работу пешком, и там чиновники будут получать квартиры на время работы в этом административном центре."

Для полноты картины - вот оригинальный текст из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев". Сравнивайте и делайте выводы:

"...Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно:

- Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва – Васюки. Это – раз. Два – это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. ... Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва – Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» – регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

– Не беспокойтесь, – сказал Остап, – мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва – в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

– Всего мира!!! – застонали оглушенные васюкинцы.

– Да! А впоследствии и вселенной..."

Интересно, сколько не ел Саакашвили перед съемками собственной галиматьи?! Кстати, по сюжету романа Остап Бендер своими байками "развел" простоватых жителей Васюков на вполне реальные деньги, с которыми благополучно смылся. Когда его, разоблачив, кинулись бить - было уже поздно. Не повторилась бы история...

Главное, что приходит на ум после прочтения и просмотра - это слова, сказанные на прошлогодней итоговой пресс-конференции Президентом России Владимиром Путиным, назвавшим Саакашвили "плевком в лицо украинскому народу". И задавшего вопрос: "Вы, что, хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили?!"

Данная статья - для всех, кто хоть чуть-чуть затрудняется с ответом на таковой...

Александр Неукропный специально для Planet Today