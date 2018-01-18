Экс-"главврач майдана" Ольга Богомолец: Украину ждут смертельные эпидемии!

Очередной пример "переобувания в прыжке" по-украински явила одна из "звезд" первой величины "майдана" - Ольга Богомолец, в свое время руководившая "медицинской службой" тамошних боевиков. Сегодня она критикует власть и пугает страну грядущей катастрофой. Совершенно справедливо предрекая, что Украина "захлебнется в смертельных эпидемиях", майдановка в белом халате почему-то стыдливо умалчивает о собственной выдающейся роли в этом.
Собственно, вот дословный текст заявления Ольги Богомолец:
"Эпидемии страшных болезней могут вспыхнуть в Украине в любое мгновение. Показатели вакцинации детей катастрофически упали по всем опасным болезням, что уже вызвало резкое ухудшение эпидемиологической ситуации.
Заболеваемость корью в сравнении с предшествующими годами выросла в 70 раз! Всего лишь за 11 месяцев прошлого года в Украине был зарегистрирован 2381 случай кори. Впервые за много последних лет снова есть летальные случаи не только среди детей, но и среди взрослых. Но вспышка эпидемии кори — минимальная проблема, которая может сегодня возникнуть. Ведь параллельно ухудшается ситуация и с прочими опасными болезнями. Заболеваемость коклюшем выросла на 30%, увеличивается количество случаев столбняка. На очереди — вспышка заболеваемости более страшными болезнями — дифтерией и полиомиелитом, которые приводят к инвалидности, а в отдельных случаях — и к смерти больных.
Проблема, которая сложилась с недовакцинацией украинцев уже составляет угрозу национальной безопасности, а Украину отнесли к странам, которые нежелательно посещать из-за риска заразиться опасными заболеваниями, которыми в Европе уже давно не болеют. Причина такой ситуации очевидна: уровень вакцинации детей в Украине — один из самых низких в мире. И если мы до сих пор не захлебнулись в страшных эпидемиях, то это только заслуга прошлых лет, когда уровень вакцинации достигал 90-100% и болезни были временно подавлены.
Но ресурс исчерпывается, и ежегодно рождаются сотни тысяч новых украинцев, которые не имеют никакого иммунитета против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита, краснухи, гепатита В, туберкулеза и гемофильной инфекции. Сегодня по уровню вакцинации мы находимся на одном уровне с такими странами, как Сирия, Сомали, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Нигерия, и Южный Судан. Все остальные страны в мире имеют лучшие показатели, а в США и Европе вакцинированы от 95% до 100% детей.
В Украине же если еще в 2008 году прививками от коклюша, дифтерии и столбняка были охвачены 90,5% детей, то в 2017 году вакцинацию получили только 47,5% детей. Падение почти вдвое.Такая же самая картина наблюдается и с полиомиелитом — за девять лет падение с 90,9% до 47,4%. С прививкой против гемофильной инфекции, которая приводит к менингиту, пневмонии и другим смертельным осложнениям, ситуация еще хуже — охват прививками сократился с 80,6% до 30,8%.
В последние месяцы осложнилась проблема с менингококковой инфекцией, которая вызывает опасные осложнения, смертность от которых составляет до 90%. В этом году уже зарегистрировано несколько смертей у детей, и врачи с ужасом ждут развития ситуации. Вакцина от этого заболевания просто отсутствует в Украине, а МОЗ не проводит качественно разъяснительную работу по поводу необходимости вакцинации от этого заболевания.
Мы стремительно скатились до уровня наиболее отсталых стран мира и возвращаемся в средневековье. Что будет делать власть в случае вспышки дифтерии? Ведь дифтерийной сыворотки в Украине просто нет!
Причины катастрофического состояния с прививками в Украине уже давно не секрет. Главная из них — недостаточная поставка вакцин. Руководство МОЗ до сих пор не сумело закупить вакцины из тех 6 млрд. гривен, которые были выделены в 2017 году из бюджета на эти нужды. За 2016 год закуплено лишь 40% препаратов из выделенных 4 млрд. гривен. Люди массово обращаются ко мне из-за отсутствия вакцин и сывороток, я пишу письма руководству МОЗ и правоохранительных органов, но чиновники откровенно саботируют вакцинацию населения. В результате люди вынуждены идти в частные медицинские заведения и вакцинироваться за собственные средства, а власть, таким образом, снимает с себя ответственность за жизнь и здоровье граждан.
В то же время деньги, выделенные государством на закупку вакцин и сывороток, лежат на депозитных счетах за границей, и никто не несет за это ответственности. Ведь министра здравоохранения у нас нет уже более полутора лет. У государства вообще отсутствует какой-либо стратегический план по иммунопрофилактике. Складывается впечатление, что вопросы охраны здоровья украинцев не интересуют власть вообще.
Но не только власть виновата в сложившейся ситуации. Из-за “страшилок” в СМИ и собственной безответственности родители детей массово отказываются от прививок для малышей. Им повезло: большинство из них никогда в жизни не видели дифтерии, полиомиелита, столбняка и прочих страшных болезней потому, что, до конца 2010-х годов уровень вакцинации был высоким и вспышки эпидемий были невозможны. Но ситуация резко изменилась, и сегодня эпидемическая катастрофа — вопрос только времени и случая.
И если МОЗ срочно не исправит ситуацию и не предложит ясный и четкий план иммунопрофилактики — нас вместе с войной и кризисом ожидает не менее страшное испытание — вспышка смертельных эпидемий."
Вот такое апокалиптическое "послание" - столь же правдивое по своей фактической части, как и лицемерное по сути. Там, где доктор медицинских наук Богомолец говорит о перспективах эпидемий - все верно. Хотя... Большая часть ее "медицинской карьеры" - это просто паразитирование на именах действительно славных предков - докторов из династии, чье имя она замарала. Прежде всего, ее деда, советского врача академика Александра Богомольца — президента АН УССР, вице-президента АН СССР. Да и докторская степень у нее... того ... по болезням, которые, скажем так, в приличном обществе не упоминаются.
Но вот что касается Богомолец-политика - тут вообще кромешный ужас. Сплошная ложь и цинизм. Крокодильи слезы. Что это за эвфемизмы - "в прошлые годы", до конца 2010-х"?! Почему бы госпоже Богомолец не признать, что с медициной вообще и с эпидемиологией, в частности, на Украине было все относительно нормально при той "злочинной власти", которую "свергли" бесноватые майданщики, которых она же и обихаживала?
Более того - издавала и распространяла для них целые "методические пособия". В том числе - и как правильно "противостоять правоохранительным органам"! А студентов-медиков поголовно призывала "на баррикады майдана"! Систему здравоохранения (как и все остальные системы) "нэзалэжной" вдребезги разнес, будь он трижды неладен, "майдан", на котором пиарилась миллионерша и владелица аж целого настоящего замка Богомолец. Тот самый "майдан" с которого и вылезла вся та "власть", которую докторша теперь так отчаянно костерит.
И, кстати, сетуя на отсутствие в стране министра здравоохранения, Богомолец опять-таки цинично лукавит. Как раз ей этот пост и предлагали! Но она отказалась... Во-первых, гораздо прибыльнее и интереснее "рулить" собственной сетью косметических клиник (а вы, что думали - Ольга Богомолец и вправду больных лечит!?), чем заниматься тяжкой и неблагодарной работой. Но это, впрочем, не главное. Было еще и "во-вторых": политические амбиции Ольги Богомолец простирались (и. похоже, простираются по сей день) гораздо выше жалкого поста руководителя Минздрава. В 2014 году эта дамочка баллотировалась в президенты Украины! И нынешнее выступление - не начало ли это предвыборного пиара перед очередными президентскими выборами?
Сегодня она стенает о "страшных испытаниях" - "войне и кризисе", обвиняя в них непонятно кого. И это - вместо того, чтобы встать на колени перед страной, дотла разрушенной такими, как она. Впрочем, такого, конечно же, не случится никогда. У народного депутата Ольги Богомолец хватит и возможностей и денег не только для того, чтобы сегодня позаботиться о здоровье конкретно своей семьи, а и для того, чтобы в последний момент сбежать из разваливающейся на куски Украины - подобно остальным таким же высокопоставленным майданным крысам.
Александр Неукропный специально для Planet Today
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