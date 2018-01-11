«Контрабандный бунт» и взрыв таможни – Украина показывает истинное лицо

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В "нэзалэжной" взбурлили очередные протесты. Вот только на сей раз - никак не политические. И на западной ее границе неспокойно вовсе не от того, что на Украину пытается прорваться очередной претендент на президентское кресло. Власть "одарила" своих граждан новым таможенным законом, который стал петлей на шее для многочисленного племени западноукраинских "челноков" и контрабандистов. Вот и бунтуют.

1 января 2018 года в "нэзалэжной" вступили в силу изменения в таможенном налогообложении товаров, перемещаемых через границу Украины. Теперь действующие правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до €500 (в аэропортах - до €1000) и весом до 50 кг распространяются на тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. В случае же более частого въезда без пошлин можно ввезти товары на сумму только до €50.

Ну, что тут скажешь? "Вот тебе, бабушка и "Юрьев день"? Или, в данном случае - "Вот вам, украинские патриоты, и долгожданный "безвиз"?! По всему, так сказать, лицу... А ведь озолотиться мечтали - после получения возможности мотаться в сопредельную Польшу или ту же Венгрию за ширпотребом сколько влезет! И тут - такой колоссальный облом! Правительство - оно ведь тоже бдит. И, что самое главное - очень кушать хочет. "Безвиз" дали? Дали! А вот возможности обогащаться не делясь не обещал никто!

Пострадало от нововведения, в первую очередь и главным образом население Западной Украины. Оно, болезное, вдоволь настоявшись на "майдане" и набегавшись от "АТО", предпочитает не вкалывать на "объектах народного хозяйства" (которых, по правде говоря, в "нэзалэжной" все меньше, на Западе - особенно), а "челночить", зарабатывая старым, как мир "купи-продай". Новое законодательство они называют не иначе, как "нарушением прав человека" и требуют его немедленной и безоговорочной отмены.

Впрочем, есть у законодательной новации на Украине и горячие сторонники, причем не только в чиновных кабинетах. представители крупных фирм-импортеров считают, что данный шаг нанесет ощутимый удар по контрабандным схемам, используя которые на Украину незаконно ввозят крупные партии товаров, "дробя" их для пересечения таможенной границы в качестве "багажа граждан". как раз они и называют выступления на границе "бунтом контрабандистов".

Протестующие против новых таможенных правил, не мудрствуя лукаво, попросту перекрыли ряд дорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей. На некоторых постах каждые полчаса пропускали по 10 автомобилей - дабы избежать конфликтов с желающими выехать из страны, или туда попасть. Свой брат, "челнок", он ведь, глубоко сочувствуя (в душе) протесту, может и в морду дать, если что! Особенно если товар везет скоропортящийся...

Акции, прошедшие 10 января - перед пунктами пропуска на Украинско-Польской границе Шегини - Медыка и Рава-Русская - Гребенное, а также в селе Росновка, что в 10 км перед пунктом пропуска Краковец - Корчова, длились примерно с 10 утра и до середины дня, кое-где - до вечера. Впрочем, их участники (которых. по разным оценкам насчитывалось от нескольких десятков до нескольких сотен), называли свои выступления "предупредительными". Мол не отмените закон - получите блокирование границы уже на постоянной основе!

Приобретет ли протест такие масштабы, сказать пока сложно. Гораздо печальней другое - как раз во время проведения протестов на границе в помещении государственной фискальной службы ( в которую организационно входит на Украине таможня), на той же Западной Украине, но уже в Черновцах, произошел взрыв. Как оказалось впоследствии - в один из кабинетов попросту забросили гранату РГД-5. В результате ранены, как минимум, два человека.

И хотя местные полицейские и фискалы поторопились заявить о том, что данный инцидент никак не связан с приграничными протестами, верится в это слабо. Уж слишком большое совпадение. Ручные гранаты в "нэзалэжной" сегодня намного проще раздобыть, чем качественные одноименные фрукты. А уж степень радикализации общества и готовность множества людей применять оружие и взрывчатку без малейших раздумий и рефлексий - выше некуда. Поэтому: в какие жертвы и разрушения может вылиться эта то ли таможенная, то ли контрабандная война - сказать сложно.

И еще одно... Черный юмор ситуации заключается в том, что здание взорванной гранатой ГФС находится в Черновцах по улице, носящей название... "героев "майдана". Комментарии, как говорится, излишни...

Александр Неукропный специально для Planet Today