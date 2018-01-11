Евросоюз опять «опускает» Украину – ни членства, ни денег не получите!

Наступивший год начинается для "нэзалэжной" с очередных пинков и плевков от ее "лучших друзей из Европейского союза. Сколько не распинался "президент Пэтя" в праздничную ночь под кособокой елочкой о " светлом европейском пути" Украины, сама Европа явно имеет насчет этого кардинально иное мнение...
Первым ударом по "евромечте" для "нэзалэжной" стало обнародование тезисов из готовящейся к опубликованию стратегии расширения ЕС, которую Еврокомиссия планирует обнародовать в середине февраля.мало того, что таковое по самым оптимистичным прогнозам, может состояться никак не ранее 2025 года, так ведь никакой Украиной там и не пахнет! В ЕС планируют принять только некотолрые из стран Балкан. Да и то - с большими оговорками. В проекте стратегии сказано:
"Партнеры из региона Западных Балкан в настоящее время получили историческое окно возможностей. Впервые их перспективы вступления имеют временные рамки".
"Первыми в очереди" стоят Черногория и Сербия (которые ЕС любой ценой готовы "отрывать" и отдалять от России). Следов идут мечтающие стать "кандидатами в члены" в 2018 году Албания и Македония. Впрочем, Македонии еще надо решить с Грецией спор по поводу... названия собственной страны! Украина в этих перспективных планах не упоминается, что называется, никаким боком. Ее Евросоюз в качестве потенциального члена не рассматривает вовсе.
Мало того... С крайне неприятным для "нэзалэжной" заявлением выступил и глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли. Он прямо сказал, что "Еврокомиссия сейчас не может выделить транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи." И даже не поленился вспомнить предысторию данного вопроса:
"В ноябре во время Саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи."
Что получилось из проверки - смотрим выше. "Нэзалэжная" окончательно достала Брюссель своей тупостью, хуторянской хитростью и стремлением получить все "на халяву", да еще и обманывая партнеров на каждом шагу. Чего стоит один Порошенко, которые немедля по приезду с упомянутого ранее саммита тут же заявил, что "с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза"!И даже деньги (которых и близко не увидел и не увидит никто на Украине!), уже сосчитал - приблизительно 1,8 миллиарда евро. А вот шиш тебе, Петя - макрофинансовый. Надоел.
Впрочем, Порошенко хоть плюй в глаза - все без толку. Несмотря ни на что президент-кондитер продолжает "транслировать в массы" свои "евроинтеграционные планы". Вот самое свеженькое , этого года:
"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших шагов. Это ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС."
То есть Порошенко планирует в Евросоюз пробраться. Прокрасться, можно сказать. Не успеет лоховатая Европа оглянуться - а уж восточной границей ее станет кровоточащая "линия разграничения" на Донбассе! Вот счастья в Брюсселе будет! Главное, чтоб не померли там все. От радости-то...
Куда тогда Петя попрошайничать ездить будет?!
Александр Неукропный специально для Planet Today
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