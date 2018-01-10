Облом… Сравнение ПТРК TOW, которое дадут Украине, с обещанным ей Javelin

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Америка опять "кинула" Украину! "Разоблачительная" публикация в соцсетях ведущего исследователя проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арика Толера о том, что "американские гранатометы давно находятся на вооружении полка "Азов" заставила Генштаб "нэзалэжной", скрипя зубами, признаться - никаких Javelin украинские каратели и в глаза не увидят! Как обычно, им достанется, в лучшем случае, устаревший хлам.

По сообщениям украинских СМИ, некий "представитель Генерального штаба ВСУ" сделал следующее заявление: "Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin. Сообщения в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности." Кроме того, данный источник уточнил, что. вообще-то, процедура поставки вооружений Украине может длиться до одного года... Ну, - это в идеале!

Для людей, находящихся "в предмете" пояснять разницу между TOW и Javelin не нужно. Для тех же, кто несколько далек от темы, поясню предельно просто - она примерно такова, как между, допустим, самозарядной винтовкой Токарева образца 1940 года и Калашниковым 12-й или 15-й серии, да еще и с полной "навеской" в виде коллиматорного прицела, ЛЦУ и прочих "прибамбасов". И то и другое - личное оружие пехотинца, из которого можно эффективно поражать живую силу противника. Вот только поколения, мягко говоря, разные.

Возможно, сравнение несколько утрированно и преувеличенно, но все-таки... Попробуем рассмотреть реальные различия между двумя видами одного и того же оружия, не вдаваясь особенно в технические дебри. Начнем с того, что противотанковый ракетный комплекс ТOW был разработан в 60-е годы прошлого века и является ПТРК первого поколения. Javelin был создан в 90-е годы и принадлежит к поколению третьему. Они были созданы для замены не, на тот момент уже безнадежно устаревшего морально, а его "преемника" - ПТРК второго поколения M47 Dragon,

Главной "изюминкой" "Дротика" (а именно так переводится название Javelin) является поражение цели по принципу «выстрелил и забыл». То есть - вся соль тут в головке самонаведения с матрицей-тепловизором, которая захватывает цель с отличной от окружающей среды температурой, после чего находит и поражает ее уже без всякого участия оператора. Никаких проводов, наводящих радиочастот или лазеров. Собственно, именно в этом и заключается понятие - "третье поколение".

С TOW "выстрелил и забыл", простите, не проканает. Ее наведение - полуавтоматическое, осуществляется оператором, а управление производится по провода. Правда, в последней модификации удалось добиться управления по радио. TOW неоднократно пытались "апгрейдить" и до 3 поколения. Известно, как минимум, о трех таких попытках:

- TOW-IIR - тепловизионная головка самонаведения для TOW, испытывавшаяся в начале 1990-х годов. Принята не была;

- FOTT — программа, начатая в 1996 году как конкурс проектов разработки замены TOW, прекращена в 1998 году без всякого результата;

- TOW-FF — разработка, начатая в 2000 году и представлявшая собой ПТУР TOW, оснащённую тепловизионной ГСН с матрицей в фокальной плоскости и радиоканалом для реализации возможности командного наведения ракеты. Из-за финансовых ограничений программа была прекращена в 2002 году.

В конце-концов - плюнули и забыли. К тому моменту у армии США уже был Javelin. а всякие "союзники" вроде сирийской оппозиции и украинской хунты обойдутся и вторым, а то и первым поколением! Нечего из беречь - чай, не свои вояки!

Вот в этом отличие, собственно, и заключается самый неприятный для украинских карателей "сюрприз". То, что TOW надо управлять до момента ее попадания в цель в сочетании с тем, что этот ПТРК, в отличие от Javelin отстреливается не "с плеча", а с достаточно солидной пусковой установки, лишает их возможности применять любимую тактику: "шмальнуть и смыться". Никак не получится. И есть более, чем реальная возможность нарваться на "ответку". Да еще и такую, что мало не покажется.

Но и это еще не весь перечень "обломов". На сегодняшний день, по официальным данным, из произведенных США 700 тысяч ракет TOW, лишь 118 тысяч относятся к модификации TOW-2A, предназначенных для поражения бронетехники, оснащённой динамической защитой, с боевой частью тандемного типа. Как-то крайне слабо верится, что в "нэзалжэжную" отправят именно их. Скорее - сплавят наиболее устаревшие и залежавшиеся на складах экземпляры - с проводным управлением и простейшей БЧ. Впрочем, даже если расщедрятся на какое-то количество TOW-2A, принципиально это ничего не изменит.

Именно этими ПТРК США вооружали и вооружают сирийскую "умеренную оппозицию" - принятых под американское крылышко басмачей и моджахедов. С чьей-то легкой руки (и дурной головы) им даже присвоили пафосное название "укротители Асада". И как, укротили?! Над кадрами последствий попадания TOW-2A в наш танк Т-90 с сирийским экипажем долго ржала половина Интернета - разве что механик-водитель рванул из машины, ошалев то ли от контузии, то ли от такой наглости.

Естественно, ПТРК TOW, как и любое оружие, прошедшее серьезные испытания военными действиями и последующую модернизацию, недооценивать нельзя. Хотя бы потому, что именно из ПТРК TOW боевиками ИГИЛ был 8 июля 2016 года сбит российский вертолёт Ми-35М, находившийся под управлением российских лётчиков-инструкторов Ряфагатя Хабибулина и Евгения Долгина, впоследствии погибших.

С другой стороны, если говорить об использовании ПТРК в войне на Донбассе, то вертолетов у ополченцев как раз нет (ну... пока нет). А вот хороших танков хватает. И поможет ли укрокарателям в потенциальном поединке с ними ПТРК TOW, изначально разрабатывавшийся для борьбы с советскими Т-72 - ба-а-альшой вопрос!

Нельзя не сказать и еще об одном. По мнению многих экспертов, "сверхвозможности" так широко и ярко разрекламированного комплекса Javelin, мягко говоря, сильно преувеличены. Российский ПТРК «Корнет», даром, что относится не к третьему поколению, а условно говоря, к поколению 2+, мало ему уступает, а кое в чем, пожалуй и превосходит. Например, в дальности стерльбы - однозначно. Заявленные "сверхпробиваемость брони" и способность Javelin поражать танк "в самое уязвимое место" - верхушку башни, по сути дела НИКОГДА и никем не проверялись!

Максимально "грозная" боевая техника, уничтоженная с помощью этого ПТРК - танки Т-55, Т-69 и немодифицированные Т-72, подбитые в Ираке. А также - несколько МТ-ЛБ и грузовиков, сожженных там же. В последние годы это оружие если и применялось, то в основном - против "пикапов с пулеметами" (по признанию американского издания The National Interest, тем не менее опубликовавшем свою статью под претенциозным названием: "Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России"). Вот только... Убийца ли?!

Тот же The National Interest в упомянутой выше статье честно признает: Javelin - скорее, оружие "политического поля битвы". И если брать сугубо политический аспект, то "опускание" Украины с уровня обещанного оружия последнего поколения до устаревшего ПТРК, которым США снабжают "своих мерзавцев" в странах "третьего мира" более, чем символично.

Александр Неукропный специально для Planet Today