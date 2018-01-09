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Украина признала поражение, полученное от России в ООН

Вторник, 09 Января 2018 14:41
Украина признала поражение, полученное от России в ООН Фото из открытых источников

Никаких "миротворцев ООН" на Донбассе по украинско-американскому сценарию не будет. Заставить Россию принять иезуитский план, согласно которому силами "голубых касок" были бы обеспечены захват и зачистка неподконтрольных Киевской хунте территорий, не удалось. Это признал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

 

Дипломат признался, что осенью  2017 года в "нэзалэжной" царила эйфория по данному поводу. Очевидно, привыкнув мерить всех по себе, украинцы были уверены, что Россия "станет во фрунт" от грозного окрика вашингтонского фельтфебеля Волкера и безропотно примет убийственные для Донбасса условия  !"мандата миротворческой миссии", прописанные его хозяевами. Однако - не тут-то было...

 

«После трех-четырех встреч американская сторона убедилась, что Россия отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по «нормандскому формату» и членов Совета безопасности ООН. Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ», - сокрушается Ельченко. 

 

Вот, ей-Богу, "странные" русские! "Миротворцы" (тщательно отобранные США и одобренные киевской хунтой) должны были зайти на Донбасс, как в Югославию и своим присутствием обеспечить на 100% очередной "хорватский сценарий". когда геноцид защитников и мирных жителей "мятежных" республик украинскими карателями происходил бы при полном попустительстве слепоглухонемых "членов миссии ООН". Собственно, Ельченко этого и не скрывает: 

«И Лавров, и другие руководители России повторяют, как мантру: «Мы готовы пойти на то, чтобы миссия ООН охраняла ОБСЕ». Хотя ни в ОБСЕ, ни в ООН никто не может понять, что это даст. По меньшей мере, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией!» 

 

Нет, мне нравится это его "по меньшей мере"! А "по большей" что - принимать самое непосредственное участие в "зачистке" и расправах?! Вот это бы точно устроило и США, и Украину. Но не Россию, которая категорически не собирается отдавать жителей Донбасса на растерзание взбесившимся бандеровцам. В "нэзалэжной" это поняли и теперь сильно обижаются:

«Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не позволила использовать его. Им нужно или сохранение ситуации, которая есть на сейчас, или так называемая «миротворческая» операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую миротворческую операцию, с которой потом не знали, что делать и как ее оттуда вывести», - плачется Ельченко.

 

Ну, естественно - стоило бы зайти на Донбасс настоящим миротворцам, русским, и руки у хунты оказались бы связаны. Чем чреваты попытки обстреливать их из "градов" Порошенко и его банде может в очень ярких красках описать господин Саакашвили - благо хунте и ходить далеко за "советом" не придется.

 

Впрочем, признав свое полное поражение в "миротворческом" вопросе, Украина будет продолжать пытаться напакостить России хотя бы по мелочи. Владимир Ельченко поделился планами на сей счет:

"Думаю, что будем подавать новые резолюции по Крыму. Эта резолюция после второго одобрения получила регулярный характер. "Будет и третья, и четвертая, и пятая. Хотелось бы, чтобы их было 50 или 100 — надеюсь, вопрос о возвращении Крыма будет решен раньше… Резолюции такого рода имеют свою своеобразную эволюцию: проходит год, меняются обстоятельства, принимается новая редакция. Но мы все-таки надеемся..."

 

Надеется Ельченко на " допуск мониторинговой миссии ООН в Крым" и еще на какие-то совершенно непонятные вещи. Но при этом сам же признает:

 

"Да, это само по себе не решит проблемы статуса Крыма и не вернет его, но для этого существуют другие форматы или другие площадки, даже в рамках ООН. Это и шестой юридический комитет, и Международный суд ООН: увидим, каким будет решение по нашему иску, и основываясь на нем, сможем перейти к чему-то более серьезному – например, к вопросу о статусе Крыма. Да, в Совете безопасности всегда будет вето России, но можно задействовать Генассамблею, выбрав для этого правильное время."

 

Бесперспективно. Уныло. Антиреально. Украина собирается и дальше "мутить воду в ООН", нудить и ныть, вызывая у российских дипломатов ощущения, сходные с зубной болью. А вдруг что и получится?!

 

Что ж, недаром для таких, как Ельченко их предки - древние укры придумали поговорку: "Дурень думкой богатеет". 

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина ООН миротворцы война на Донбассе Россия Крым

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