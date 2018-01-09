Экс-президент Украины Кравчук признал: русские - элита воинов

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Не могу сказать, что испытываю хоть какое-то уважение к бывшему президенту "нэзалэжной" (при котором она, собственно, таковой и стала) Леониду Кравчуку. Скорее уж - диаметрально противоположные чувства. Однако... Сегодняшние публичные высказывания этого седого лиса, прожженного политика с крайне пониженной социальной ответственностью, могут многое сказать о настроениях нынешней киевской "политической элиты".

Последнее его интервью в этом отношении крайне показательно. Будучи не в силах избежать антироссийской риторики (поскольку отказ от таковой означает нынче для любого публичного деятеля на Украине немедленную смерть - возможно, не только политическую), Кравчук, пытаясь уязвить своими словами Россию и русских, невольно поет им славу:

«Россия 150 лет воюет, образовалась элита войны. У них другая философия – у них нет человека, личности, у них есть государство. Наша украинская система демократически еще не совершенна, но мы рисуем потребности человека, судьбу человека, право человека жить, думать и творить. Очень трудно переходить к этому, но мы уже идем по этому пути. Россия не идет пока, Путин это знает. Рейтинг его зависит не от экономики, а от того, какая Россия сильная, какая Россия могучая, что с Россией все считаются. Философия другая. Россия хочет быть страной особенной и навязывать людям свои философские толкования.»

Лично меня во всем сказанном особенно впечатляют две вещи. Во-первых то, как профессиональный предатель, взошедший на самую вершину пусть и хуторянской, но власти исключительно благодаря КПСС и Советскому Союзу и приложивший непосредственно руку к уничтожению и того и другого, в ужасе прозрения твердит: "...Россия сильная, ...Россия могучая, ...с Россией все считаются"! Эк проняло болезного! Аж до признания того, что русские - народ воинов, а украинцы - стадо потребителей.

Во-вторых, замечательное выражение: "...мы рисуем потребности человека, судьбу человека..."! Чем рисуете?! Кровью детей Донбасса? Грязью. которую сегодня разводят повсеместно новые "хозяева жизни", взращенные, не в последнюю очередь, благодаря попустительству опять-таки, Кравчука, пестовавшего националистическую свору и сегодня с ней лобызающегося? Да и вообще, прекрасная оговорка - "мы рисуем". Не создаем, не строим - а именно "рисуем". То есть - творим иллюзию, картинку, лубок, не имеющий совершенно ничего общего с действительностью...

Кравчук - матерый и махровый русофоб, ненавистник и враг России. Недаром же в сентябре 2015 года именно он возглавил вновь созданную общественную организацию «Движение за Украину в НАТО». Во времена своего президентства он, кстати в НАТО не бежал - предпочитал таковому практически дармовой российский газ и прочие энергоресурсы. Но сегодня на Украине Россию надо ненавидеть - и Кравчук демонстрирует эту ненависть вполне искренне: "То, что творится на Донбассе – это рука Кремля!"

Но, вместе с тем, будучи все-таки паратаппаратчиком старой школы, он хотя бы не несет шизофренические бредни о "параде добровольческих батальонов на Красной площади" и тому подобном. Он понимает - Украина может только договариваться. Просить. Умолять...

«Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один. И пока мы не договоримся с Россией... что мы можем, что может Россия, что мы не можем, – ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей.»

Что именно "остальное" собирается экс-глава "незалжной" поручить своему горе-преемнику обсуждать "с глазу на глаз" с Владимиром Путиным, от которого, как он считает, зависит "прекращение войны", непонятно. Да и как он вообще видит эту встречу - в особенности после всей антироссийской мерзости, которую Порошенко продолжает извергать беспрерывно и по любому поводу (включая новогодние поздравления)? Однако ход мыслей одного из старейших украинских политиков уже вполне определен: НАТО там или не НАТО, а договариваться придется. Очевидно в 2018 году некоторые вещи видятся иначе, чем в 2015-м...

Впрочем, и в отношении сугубо внутренних для Украины вещей тот же Кравчук в последнее время сильно изменил риторику. буквально в конце прошлого года он шокировал местный политикум заявлением, мягко говоря, мало комплиментарным к нынешней "власти", да и вообще - фактически, "подрывающим устои" нынешней постмайданной идеологии Украины:

«Прошло четыре года. Мы даже не знаем, кто же был главным врагом этого Майдана и перестрелял людей, которые стояли за независимую Украину. Более того, уже забываем об этом Майдане. Его начинали одни люди, к власти пришли другие. Они к Майдану имеют такое отношение, как я – к солнечному затмению», – сказал Кравчук.

Уж если один из главных творцов "проекта Украина", эталон политического интриганства и коньюнктурщины, начинает раз за разом делать такие заявления... Это означает только одно - дела у "нэзалэжной" не просто плохи, а ОЧЕНЬ плохи!

Александр Неукропный специально для Planet Today