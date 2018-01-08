"Смерть России!" - в Киеве совершено нападение на Русский культурный центр

Фото из открытых источников

У православных недаром с древности считалось, что в ночь перед Рождеством Христовым активизируется вся нечисть, стремясь максимально навредить и напакостить нормальным людям, испортить им Светлый праздник. В ночь на нынешнее Рождество украинские нацисты совершили нападение на Русский центр науки и культуры в Киеве.

Об этом открыто говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице Facebook, принадлежащей радикальной националистической организации "Черный комитет". По мнению ницистов из "комитета", Российский культурный центр, это "...официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организовывает поездки в страну-агрессор и агитирует тут (на Украине) за "русский мир".

Правда, необходимо признать, что "нападение" в полной мере отражает как "смелость" укронацистов, так и их "силу" и "размах". "Удар по агрессору" в итоге свелся к мелкой пакости в стиле и на уровне школьного хулиганья - центральный вход в Центр был залит красной краской. которая, как пишут на своей страничке "активисты", "символизирует кровь украинцев на руках Москвы", а на стене - намалевана надпись "Смерть России".

Вдобавок паскудники расшвыряли по округе листовки следующего содержания:

"Государство-агрессор РФ уже четвертый год открыто воюет против Украины и оккупировала часть нашей территории. Мы не допустим, чтобы в Украине существовали какие-либо пропагандистские организации РФ, тем паче - государственные!"

Все это, конечно. можно было бы проигнорировать, как это обычно делается относительно "деятельности умалишенных... Если не принимать во внимание - что именно из себя представляет "Черный комитет". Эта шайка, появившаяся в 2009 году, явно была создана в рамках подготовки к уже тогда планировавшемуся государственному перевороту на Украине. Эта банда по полной отметилась на кровавом "евромайдане" и была одной из структур-организаторов гнуснопрославленного "Правого сектора".

Боевики и члены "ЧК" во множестве участвовали и участвуют в гражданской войне на Донбассе в составе наиболее запятнанных кровью карательных батальонов - "Айдар", "Азов", "Шахтерс", "Донбасс" и "ОУН". Так что опубликованный на той же страничке ФБ в ответ на призыв одного из "фанатов" "просто спалить это вражье гнездо" ответ"ЧК": "Всему свое время!", вряд ли стоит считать просто пустой угрозой.

Данная нацистская банда испытывает к России и всему русскому исключительно паталогическую ненависть. В списке объектов, подвергавшихся нападению боевиков "комитета" на Украине на первом месте стоит посольство России в Киеве, банки "Сбербанк России" и "русский стандарт". кстати, время нападения - ночь накануне Рождества, выбрано точно не случайно - с особой ненавистью и остервенением подонки из "ЧК" преследуют верующих и священнослужителей, исповедующих на Украине каноническое православие.

С одной стороны - "комитет", безусловно, стая нацистских шакалов, взбесившихся идиотов. С другой... Да сколько же можно терпеть эту и подобную ей сволочь, открыто провозглашающую лозунг: "Смерть России"?!

Александр Неукропный специально для Planet Today